Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Evropské banky chystají vlastní stablecoin proti dominanci USA

Evropské banky chystají vlastní stablecoin proti dominanci USA

Společná evropská měna
ČTK/AP
ČTK
ČTK

Skupina deseti evropských bank vytvořila konsorcium, jehož cílem je spustit tzv. stablecoin navázaný na euro. Banky si od tohoto kroku slibují posílení pozice Evropy v digitálních platbách a omezení současné dominance hráčů z USA. Nový projekt se bude jmenovat qivalis a povede jej Jan-Oliver Shell, bývalý manažer kryptoměnové burzy Coinbase v Německu.

Projekt byl poprvé oznámen v září. Původně byly do projektu zapojeny banky ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank a Raiffeisen Bank International. Nově se ke skupině podle oznámení přidala také BNP Paribas.

Qivalis v současnosti žádá nizozemskou centrální banku o licenci elektronické peněžní instituce, tedy povolení, aby mohla oficiálně vydávat a spravovat elektronické peníze. Očekává se, že svůj stablecoin spustí na začátku druhé poloviny roku 2026. Proces udělování licence by měl trvat šest až devět měsíců, uvedl Shell.

Nákup potravin

Inflace v eurozóně nečekaně vzrostla

Money

Míra inflace v zemích eurozóny v listopadu vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta. V rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Pro trhy je to překvapivé, analytici totiž předpokládali, že se inflace nezmění. Za růstem je zejména Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně.

ČTK

Přečíst článek

Stablecoin je druh kryptoměny. Vyznačuje se tím, že má stabilní hodnotu, protože je pevně navázaný na jiné aktivum, například na jinou měnu či na komodity. V posledních letech používání stablecoinů prudce vzrostlo zejména mezi obchodníky, kteří je využívají k přesunu finančních prostředků mezi různými kryptoměnami. Používají se ale i při běžných digitálních platbách a přeshraničních transakcích.

Řada velkých amerických finančních společností připravuje zavedení vlastních kryptoměn krytých dolarem. Činí tak poté, co americký prezident Donald Trump podepsal zákon upravující pravidla pro stablecoiny.

Evropská centrální banka, ilustrační foto

Hra o zmrazená ruská aktiva. ECB odmítla poskytnout záruku za reparační půjčku Ukrajině

Money

Evropská centrální banka odmítla poskytnout záruku za platbu 140 miliard eur (3,4 bilionu korun) pro Ukrajinu. Podkopala tak plán EU na získání tzv. reparačního úvěru zajištěného zmrazenými ruskými aktivy, napsal list Financial Times s odvoláním na informace od několika úředníků.

ČTK

Přečíst článek

Italská centrální banka v září uvedla, že celosvětové emise stablecoinů činí téměř 300 miliard dolarů (6,2 bilionu korun). Emise stablecoinů navázaných na euro pak činí 620 milionů dolarů. Drtivou převahu mají stablecoiny navázané na dolar.

Banky chtějí vytvořit token, který bude možné použít pro rychlé a levné platby a vypořádání. Evropská centrální banka se ale ke stablecoinům vyjadřuje skepticky. Prezidentka ECB Christine Lagardeová v červnu evropským politikům řekla, že soukromě vydávané stablecoiny představují riziko pro měnovou politiku a finanční stabilitu. Jako bezpečnější alternativu označila digitální verzi eura a vyzvala zákonodárce, aby přišli s legislativou podporující její zavedení.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Evropské banky se zdráhají otevírat účty běžným Rusům

Obyčejní Rusové mají problém. Evropské banky jim ruší účty a zdráhají se otevírat nové

Money

ČTK

Přečíst článek

Giorgia Meloniová chce znárodnit místní zlaté rezervy. Hrozí masivní výprodej stovek tun zlata

Italská premérka Giorgia Meloniová
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Italská vláda se chystá k překvapivému kroku. Podle listu The Financial Times plánuje tým Giorgie Meloniové označit zlaté rezervy centrální banky za „vlastnictví lidu“, díky čemuž by se zlatým pokladem mohla nakládat dle vlastního uvážení. Například zlato prodat.

Italská vládní garnitura se chystá k dalšímu překvapivému kroku. Právní odborníci strany premiéry Giorgie Meloniové Bratři Itálie připravují nový zákon o rozpočtu a jeho součástí má být podle listu The Financial Times jedno nečekané ustanovení. „Zlaté rezervy spravované italskou centrální bankou patří italskému lidu,“ má být součástí zákona.

A senátor za tuto stranu to dále vysvětluje: „Cítíme potřebu, aby jasně zaznělo, že zlato je ovocem práce italského lidu. A jako takové je a vždy bylo majetkem italského lidu.“

Kritici tohoto ustanovení však upozorňují, že zatím nevyřčeným důvodem této změny je snaha italský zlatý poklad prodat.

Stříbro

Lukáš Kovanda: Stříbro láme rekordy. Je však jeho současná cena udržitelná?

Názory

Stříbro pokračuje ve svém rekordním tažení. Včera uzavřelo na historicky nominálně nejvyšší ceně, takřka 58 dolarů za troyskou unci, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Přitom teprve letos 10. října pokořilo svůj dosavadní historický rekord, už pořádně „vousatý“, z 18. ledna 1980, kdy uzavřelo na ceně 49,45 dolaru za unci. Tato přes 45 let stará uzavírací cena je nyní nadále rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci, neboť v současnosti právě kvůli inflaci, jež od roku 1980 nastala, odpovídá ceně zhruba 206,5 dolaru.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zlato na vrcholu

Pro tuto teorii podle kritiků mluví celá řada indicií. Tou hlavní přitom je, že by se vláda dostala k ohromnému množství zlata, jímž by si mohla značně pomoci při sestavování rozpočtu.

Itálie totiž drží třetí nejvyšší množství na světě, v rezervách má podle FT.com téměř dva a půl tisíce tun cenného kovu. V aktuální ceně to přitom představuje hodnotu kolem 285 miliard eur. Větší zlaté rezervy mají už jen Američané a Německo. Prodej části nebo dokonce celého pokladu by tak značně vylepšilo rozpočet třetí největší ekonomiky eurozóny. Nutno dodat, že Bratři Itálie se podobný zákon pokoušejí prosadit již poněkolikáté a zatím se jim to nikdy nepodařilo.

Evropská centrální banka, ilustrační foto

Hra o zmrazená ruská aktiva. ECB odmítla poskytnout záruku za reparační půjčku Ukrajině

Money

Evropská centrální banka odmítla poskytnout záruku za platbu 140 miliard eur (3,4 bilionu korun) pro Ukrajinu. Podkopala tak plán EU na získání tzv. reparačního úvěru zajištěného zmrazenými ruskými aktivy, napsal list Financial Times s odvoláním na informace od několika úředníků.

ČTK

Přečíst článek

Záchrana, nebo problém?

Kritici případné změny povahy zlatých rezerv pak upozorňují, že právě velikost tohoto „pokladu“ je jednou z garancí důvěry, kterou Itálie má na globálních trzích a má díky tomu dobrý přístup k financování dluhu, a to navzdory relativně vysokému zadlužení země.

Podíl dluhu na HDP Itálie v současnosti dosahuje 108 procent. Pro srovnání: Česko má tento podíl méně než 44 procent. Nicméně Itálie byla ještě před třemi lety výrazně zadluženější, když podíl dluhu na HDP představoval 144 procent.

„Systematické snižování úrovně zlatých rezerv za účelem ulehčení veřejných financí je totéž, jako by se světu řeklo: dospěli jsme do bodu, kdy musíme prodat naše zlato, protože nemáme žádné jiné zdroje,“ napsal minulý měsíc v italském deníku La Stampa ekonom Salvatore Rossi, bývalý generální ředitel centrální banky.

Šéfka ECB Christine Lagardeová

Politici Itálie a Francie chtějí po ECB zlevnit svůj dluh. Estoncům a Slovákům by to zdražilo život

Money

Politici předlužených zemí eurozóny tlačí na Evropskou centrální banku, aby jim snížila úroky či začala vykupovat jejich dluh za nově vytvořená eura. Mají tím trpět hlavně Slováci, Rakušané či Estonci, kteří za dluhy Francie nebo Itálie platí již teď.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Trumpovi nevěříme. Němci a Italové si chtějí převézt svoje zlato domů

Money

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité

Jiří Běhounek, bývalý hejtman Kraje Vysočina a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.

Za Husem — pardon, za Martinem Kubou — odcházejí z řad pravé víry ODS desítky oveček, a to jak z vysokých, tak z nízkých pozic. Poslední zpráva uvádí, že do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 z celkových 34 jihočeských zastupitelů za ODS. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou s hnutím v koalici spolupracovat.

Stojíme na prahu nového dění. Co je to vlastně za hnutí, které Kuba poskládal a kterému velí? Jakou novou pravdu bude kázat?

Kuba svou novou entitu ještě nepojmenoval. Zatím tedy nemáme Kubity. Ani neřekl, jaké hodnoty bude zastávat, za co se bude bít. Naznačil, že chce být smířlivější v mezipolitickém boji. Být více ku prospěchu občanů země, méně se hašteřit ve Sněmovně. Snad aby nemuselo dojít k další defenestraci.

Petr Pavel a Miloš Zeman

Dalibor Martínek: Pavel přešlápl hranice, vydal se Zemanovou cestou

Názory

Souboj o jmenování Filipa Turka ministrem se dostává na šikmou plochu. Prezident Petr Pavel nyní v zásadě přiznal, že nemá žádné ústavou dané právo Turka nejmenovat. Přesto ho jmenovat nechce. Něco, co původně vypadalo jako souboj o výklad ústavy, se posouvá do osobní roviny.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kubovo „učení“

Na jihu Čech, není známo, jakou karmou je toto místo určeno, se evidentně líhnou progresivní politické myšlenky. Kuba se může opřít o jedinečný volební výsledek. Vloni na podzim získal v krajských volbách fenomenálních 47,5 procenta hlasů a ovládl krajské zastupitelstvo. Jeho „učení“, tedy dohodnu se s každým ve prospěch všech, evidentně rezonuje.

Kuba se netrápí ideologií. Ostatně, původním povoláním je to felčar. Za ODS vedl průmysl. Proč ne, v politice může každý dělat cokoliv. Třeba Turek chránit životní prostředí. Ale zpět ke Kubovi. Po konci ve vedení ODS se vrhnul na obnovitelné energie, výrobu elektrických baterií. Jeho firma udělala dobrý obchod s ČEZ, dodává mu baterie do systému obnovitelných zdrojů.

Rozkládání ODS

Jaká je tedy DNA novodobého Jana Husa z jižních Čech, který teď bude rozkládat ODS po celé zemi? Bude nabírat přeběhlíky, kteří nejsou spokojeni s Fialou, ale nechtějí jít k Babišovi. Co jim nabídne? Kuba je evidentně zdatný obchodník, na medicínu ho byla škoda. V politice se našel.

„Všichni krajští zastupitelé, kteří v ODS zůstali, nám vyjádřili podporu, což nás potěšilo. Nechceme dělat nějaké rozbroje a už jsem avizoval, že naše hnutí chce dělat politiku, která spojuje, a ne rozděluje,“ uvedl v pondělí Kuba. Důležité podle něj je, že se nic ve vedení kraje nemění a bude pokračovat v rozjetých projektech.

David Ondráčka: Česká emokracie, když politika ztratila řemeslo

Názory

Žijeme dnes v jakési emokracii, vládě emocí. Politická komunikace jede tak zběsile rychle, že se všechno převalí, okamžitě je překryto novou informací, emocí, zapomnění je téměř okamžité, zůstane jen krátký vjem. Místo věcné debaty jen výbušný status. Politici se tomu přizpůsobují, protože musejí, a mnozí z nich se v tom našli. Stávají se z nich jen influenceři s asistenty pro tvorbu stories a reels.

David Ondráčka

Přečíst článek

Kuba byl členem ODS od svých třiceti let, vydržel v partaji víc než dvacet let. Vstoupil do ní v době šéfování Mirka Topolánka, přežil bez ztráty kytičky všechna zemětřesení. Pavla Béma v čele Prahy. Za Martina Nečase byl ministrem průmyslu. Kuba se stal základním stavebním kamenem největší „pravicové“ české politické strany.

Nyní tento kámen vypadl ze stěny. Nelíbilo se mu směřování. Petr Fiala přišel s reformou ODS po neustálém veřejném propírání vlivu kmotrů ve straně. Veřejné peníze prostě tekly nejasnými směry. Fiala nastavil svou tvář, chtěl stranu očistit. Vytvořil fenomén antibabiš. Ten se mu však ohrál. Nenašel jiné téma. Neuměl s veřejností mluvit, byl prkenný, moc profesor. Prohrál volby. Nyní na jeho popelu vstává nový prorok, Martin Kuba. Otázkou zůstává, co tato „nová tvář“ vlastně může veřejnosti nabídnout.

Související

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér a šéf ODS Petr Fiala

Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme