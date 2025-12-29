Unce stříbra za 100 dolarů? Možná už brzy, míní analytik
Zatímco zlato letos roste „jen“ o desítky procent, stříbro se vyšvihlo na téměř dvojnásobek ceny.
Cena stříbra dnes poprvé překonala hranici 80 dolarů (1650 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Později však své zisky částečně smazala, protože investoři vybírali zisky a zároveň polevilo geopolitické napětí, které v předchozích dnech podporovalo poptávku po bezpečných aktivech. Stříbro si letos připsalo už zhruba 181 procent a svým výkonem výrazně překonalo zlato. K růstu mu pomohlo zejména to, že v USA je nově považováno za strategicky důležitou surovinu, ale také omezená nabídka a nízké zásoby. Tyto faktory se potkávají s rostoucí poptávkou ze strany průmyslu i investorů, což cenu stříbra dál tlačí vzhůru.
Cena cenného kovu se v noci na Štědrý den přehoupla přes částku 4500 dolarů za trojskou unci. Důvodem je napětí mezi USA a Venezuelou, které znejišťuje trhy. Zlato tak jen za letošek posílilo o více než 70 procent. Jaká jsou nyní očekávání pro další měsíce?
Poslední rekord roku? Zlato překonalo další hranici
Cena cenného kovu se v noci na Štědrý den přehoupla přes částku 4500 dolarů za trojskou unci. Důvodem je napětí mezi USA a Venezuelou, které znejišťuje trhy. Zlato tak jen za letošek posílilo o více než 70 procent. Jaká jsou nyní očekávání pro další měsíce?
Cena stříbra na spotovém trhu, tedy k okamžitému dodání, brzy ráno stoupla až na rekordních 83,62 dolaru za unci, napsala agentura Reuters. Později však své zisky smazala a kolem 7:40 SEČ se stříbro prodávalo za 77,3 dolaru za unci, ztrácelo tak 2,5 procenta.
Zlato ustoupilo, ale zůstává blízko rekordů
Spotová cena zlata ve stejnou dobu klesala o téměř jedno procento na 4490 dolarů za unci, když v pátek dosáhla rekordních 4549,71 dolaru. V letošním roce zatím cena stoupla o 72 procent a překonala několik rekordních maxim. Zlatu pomohla řada faktorů, včetně sázek na další snížení úrokových sazeb v USA, geopolitického napětí či silné poptávky ze strany centrálních bank.
Zatímco zlato se drží na rekordních hodnotách, stříbro překvapuje ještě dynamičtějším růstem. Od začátku roku posílilo o 143 procent a dnes poprvé překonalo hranici 70 dolarů za unci.
Stříbro na rekordu. Roste rychleji než zlato. Důvodů je víc
Zatímco zlato se drží na rekordních hodnotách, stříbro překvapuje ještě dynamičtějším růstem. Od začátku roku posílilo o 143 procent a dnes poprvé překonalo hranici 70 dolarů za unci.
„Kombinace realizace zisků a zdánlivě produktivních rozhovorů mezi Trumpem a Zelenským ohledně potenciální mírové dohody dostala zlato a stříbro do defenzivy,“ uvedl k dnešnímu vývoji analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Americký prezident Donald Trump v uvedl, že on a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se velmi přiblížili k dohodě o ukončení války na Ukrajině a možná ji mají na dosah.
Kam až mohou ceny vystoupat
Waterer se domnívá, že zlato by v příštím roce mohlo stoupnout až na 5000 dolarů za unci, pokud bude příští šéf centrální banky USA (Fed) nakloněn nižším úrokovým sazbám. Snížení sazeb a pokračující silná průmyslová poptávka v kombinaci s nedostatkem nabídky by pak podle něj mohly způsobit růst ceny stříbra příští rok až na 100 dolarů za unci.
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.
Timur Barotov: Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.