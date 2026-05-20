Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Podnikání v důchodu: Jak si přivydělat jako živnostník a nepřijít o důchod

Podnikání v důchodu: Jak si přivydělat jako živnostník a nepřijít o důchod

Jak si přivydělat k důcchodu?
hyponamiru.cz
nst
nst

Odchod do starobního důchodu neznamená, že musíte zavřít živnost nebo se vzdát vlastního byznysu. Důchodci mohou podnikat dál, založit si novou živnost a zároveň pobírat starobní důchod. Vyplatí se ale znát pravidla pro zdravotní a sociální pojištění, daňové přiznání i limity u předčasného důchodu.

Starobní důchod a podnikání se nevylučují. Člověk, kterému byl přiznán řádný starobní důchod, může dál pracovat jako OSVČ, pokračovat ve své dosavadní živnosti nebo si založit úplně novou.

Příjem z podnikání je tak možné kombinovat s pravidelně vypláceným důchodem. Pro řadu seniorů přitom nejde jen o peníze. Mnozí chtějí zůstat aktivní, udržet kontakt s klienty, pokračovat v práci, která je baví, nebo využít zkušenosti získané během kariéry.

Důvody podnikání v důchodu jsou různé a nejde jen o peníze. Mnohé seniory práce stále baví, mají dostatek energie, chtějí zůstat v kontaktu s lidmi nebo nechtějí opustit dlouholeté klienty,“ říká Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamiru.cz.

Živnost v důchodu se obvykle stává vedlejší činností

Důležitou změnou je status podnikání. Pokud člověk před odchodem do důchodu podnikal jako OSVČ a šlo o jeho hlavní činnost, po přiznání starobního důchodu se podnikání zpravidla mění na činnost vedlejší.

To je pro důchodce výhodné. Vedlejší činnost má mírnější pravidla hlavně u sociálního pojištění a nevztahují se na ni stejné minimální odvody jako na hlavní podnikání.

Odchod do důchodu? Čekejte pokles příjmů o téměř polovinu, říká analýza Portu

Odchod do důchodu? Čekejte pokles příjmů o téměř polovinu, říká analýza Portu

Money

Člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 tisíc korun. Průměrný vyplácený důchod je přitom nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu.

ČTK

Přečíst článek

Jak začít podnikat až po odchodu do penze

Začít podnikat je možné i teprve po přiznání starobního důchodu. Základem je získání živnostenského oprávnění. To lze vyřídit osobně na živnostenském úřadě nebo online prostřednictvím Jednotného registračního formuláře.

Ten slouží nejen k ohlášení živnosti, ale zároveň může usnadnit registraci vůči dalším institucím, například finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojištění platí důchodce jen ze skutečného zisku

Podnikající důchodce patří mezi státní pojištěnce. To znamená, že za něj zdravotní pojištění platí stát. Pokud má ale zároveň příjem z podnikání, musí při dosažení zisku odvést zdravotní pojištění také jako OSVČ.

Výhodou je, že se zdravotní pojištění nepočítá z minimálního vyměřovacího základu jako u hlavní činnosti. Důchodce platí pojistné pouze ze skutečně dosaženého zisku. Pokud je zisk nulový nebo je podnikání ve ztrátě, zdravotní pojištění z podnikání se neplatí.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Ten odpovídá 50 procentům zisku.

Sociální pojištění závisí na výši zisku

U sociálního pojištění je pro OSVČ v důchodu klíčová rozhodná částka. Pokud zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tuto hranici nepřekročí, sociální pojištění se neplatí.

V roce 2026 činí rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 117 521 korun. Pokud podnikající důchodce tuto hranici překročí, musí sociální pojištění doplatit. Pojistné se pak počítá z celého vyměřovacího základu, který činí 55 procent zisku.

Pracující starobní důchodci mají zároveň nárok na slevu na sociálním pojištění. Sleva činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, takže efektivní sazba sociálního pojištění je 22,7 procenta namísto běžných 29,2 procenta.

„Při souběhu starobního důchodu a podnikání je třeba věnovat pozornost především odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Podnikající důchodci totiž využívají výhodnější režim, který zahrnuje úlevy na povinných zálohách a nižší zatížení sociálním pojistným,“ doplňuje Miroslav Majer.

Kdy musí OSVČ důchodce podat daňové přiznání

Starobní důchod je za běžných okolností od daně osvobozený. Povinnost podat daňové přiznání ale vzniká tehdy, pokud má důchodce další zdanitelné příjmy.

U podnikání platí, že daňové přiznání musí důchodce podat, pokud jeho roční zdanitelné příjmy mimo osvobozený důchod přesáhnou 50 tisíc korun.

Jiná situace nastává, pokud má důchodce kromě podnikání také příjem ze zaměstnání a zaměstnavatel mu neprovádí roční zúčtování daně. V takovém případě se hranice pro ostatní zdanitelné příjmy snižuje na 20 tisíc korun.

Základní sazba daně z příjmů činí 15 procent ze základu daně. U velmi vysokých příjmů se uplatňuje zvýšená sazba 23 procent. Daňový základ se stanoví jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji.

Důchodce si zároveň může uplatnit standardní daňové odpočty, například dary, penzijní spoření nebo úroky z hypotéky. Stejně jako ostatní poplatníci má nárok také na základní slevu na poplatníka, která v roce 2026 činí 30 840 korun ročně.

Jan Foret, Country Manager cestovní agentury Invia

Senioři a singles přepisují ekonomiku cestovního ruchu. Trh se zbavuje závislosti na létě

Zprávy z firem

Český cestovní trh se po letech výrazné sezónnosti postupně stabilizuje. Zatímco dříve se většina poptávky koncentrovala do období letních prázdnin a rodinných dovolených, dnes stále větší roli hrají dvě skupiny, které postupně proměňují strukturu celého odvětví. Jde o seniory a sólo cestovatelé.

nst

Přečíst článek

Pozor na předčasný důchod. Tam jsou pravidla přísnější

Zásadní rozdíl platí u předčasného důchodu. Předčasný důchodce nesmí vykonávat činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pokud tuto podmínku poruší, Česká správa sociálního zabezpečení mu výplatu předčasného důchodu zastaví.

OSVČ v předčasném důchodu proto může podnikat pouze v omezeném režimu. V roce 2026 si smí vydělat do rozhodné částky 117 521 korun. Překročení tohoto limitu znamená účast na důchodovém pojištění, a tedy riziko zastavení výplaty předčasného důchodu.

Toto omezení končí až dosažením řádného důchodového věku. Od té chvíle už se na podnikatele vztahují běžná pravidla pro starobní důchodce.

Co si pohlídat při podnikání v důchodu

Podnikání v důchodu může být výhodným způsobem, jak si přilepšit ke státní penzi a zároveň zůstat pracovně aktivní. Důchodce by si ale měl hlídat především výši zisku, povinnost podat daňové přiznání a pravidla pro odvody.

Největší pozornost si zaslouží sociální pojištění. U řádného starobního důchodu je režim příznivější a při nižším zisku se sociální pojištění vůbec neplatí. U předčasného důchodu je však překročení limitu problém, protože může vést k pozastavení výplaty důchodu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Mladí se bojí, že na ně nezbydou důchody. Oprávněně

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Britská vláda rozvolňuje část sankcí na paliva vyrobená z ruské ropy ve třetích zemích. Zdůvodňuje to obavami o dodávky nafty a leteckého paliva po zhoršení situace v Hormuzském průlivu. Krok vyvolal ostrou kritiku doma i mezi spojenci Ukrajiny.

Británie zmírňuje část protiruských sankcí. Vláda v Londýně od středy povolí výjimku na některé ropné produkty, například naftu a letecké palivo, které byly vyrobeny z ruské ropy mimo území Ruska. Prakticky to může otevřít dveře dovozu paliv z rafinerií v Indii nebo Turecku, kde se ruská ropa ve velkém zpracovává, píše server BBC.

Kabinet krok vysvětluje rostoucími obavami o dostupnost klíčových paliv. Situaci podle vlády zhoršuje napětí kolem Hormuzského průlivu, strategické námořní trasy pro světový obchod s ropou a plynem. Po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem ceny některých paliv prudce vzrostly.

Cestování autem

Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko

Money

Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Benzin i letenky zdražují

Dopady už pociťují řidiči i aerolinky. Podle britské motoristické organizace RAC, na níž se BBC odkazuje, se průměrná cena benzinu dostala na 1,57 liber (v přepočtu cca 46,50 korun) za litr, tedy nejvýše od začátku války. Výrazně zdražilo také letecké palivo, což nutí některé aerolinky rušit spoje a promítat vyšší náklady do cen letenek.

Britská vláda tvrdí, že nejde o obrat v politice vůči Moskvě. Podle ministerstva financí jde o „malou, specifickou a časově omezenou“ úpravu, jejímž cílem je ochránit dodávky základních paliv pro ekonomiku.

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

„Vláda zasypala ekonomiku penězi.“ Ekonom Navrátil vysvětluje, proč inflace vystřelila

Leaders

Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Ministr financí Dan Tomlinson uvedl, že Londýn zůstává pevně na straně Ukrajiny, zároveň ale podle něj musí dělat „rozumná rozhodnutí“ v otázkách, které mají přímý dopad na domácnosti a životní náklady.

Kritici: Špatný signál pro Putina

Opozice i část odborníků ale rozhodnutí ostře kritizují. Podle šéfa dubajské poradenské společnosti Qamar Energy Robina Millse je uvolnění sankcí špatným signálem. Naznačuje podle něj, že západní země mohou pod tlakem cen a geopolitických krizí z tvrdého postoje vůči Rusku ustupovat. Mills zároveň pochybuje, že Británii reálně hrozil fyzický nedostatek leteckého paliva. Opatření podle něj ceny zásadně nesníží a neřeší problém, který možná ani nebyl tak vážný, jak vláda tvrdí.

Proti kroku se postavila také šéfka zahraničního výboru britského parlamentu Emily Thornberryová z Labouristické strany. Uvedla, že z Ukrajiny zaznívá zklamání a nepochopení. Ukrajinci podle ní Británii dlouhodobě vnímají jako jednoho z nejdůležitějších spojenců.

Nafta na čerpacích stanicích zlevňuje

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku výrazně zlevnila. Patříme k nejrychlejším v EU

Názory

Ceny nafty v Česku v druhé polovině dubna prudce klesly a tempo zlevňování patřilo k nejvyšším v celé Evropské unii. Za poklesem stojí především nově nastavená regulace, která nutí čerpací stanice rychleji promítat vývoj velkoobchodních cen do těch koncových.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Výjimka pro LNG

Londýn zároveň uvolnil i část pravidel týkajících se přepravy ruského zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Tato licence má být časově omezená a platit do 1. ledna. U ropných produktů zpracovaných ve třetích zemích má však nová úprava platit na dobu neurčitou, i když vláda slibuje pravidelné přezkumy.

Británie není v tomto směru sama. Podobnou výjimku dříve prodloužily Spojené státy. Americké ministerstvo financí ji označilo za krátkodobé opatření ke stabilizaci globálních energetických trhů. I tento krok ale sklidil kritiku od spojenců Ukrajiny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že uzavření Hormuzského průlivu podle něj „v žádném případě“ neospravedlňuje zmírňování sankcí proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě varuje, že každý dolar zaplacený za ruskou ropu pomáhá financovat válku.

Moskva chrání diamantové know-how. Na část vývozu chystá cla

Money

Moskva hledá způsob, jak pomoci domácímu diamantovému průmyslu. Nová cla se mají vztahovat jen na kameny, jejichž broušení se v Rusku ekonomicky vyplatí. Podle náměstka ministra financí Alexeje Mojsejeva by další odklad mohl znamenat ztrátu odborných znalostí.

ČTK

Přečíst článek

Deutsche Bank chybovala u ruských sankcí. Pokutu jí snížilo vlastní oznámení

Money

Deutsche Bank se dostala do hledáčku britských sankčních úřadů. Její londýnská pobočka podle regulátora v roce 2022 zpracovala platby pro firmu plně vlastněnou subjektem na sankčním seznamu. Pokuta dosáhla 165 tisíc liber, tedy téměř pěti milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Související

Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

Kosmalt
Matěj Hakár, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Kdysi tu bydleli svobodní dělníci a dělnice košických železáren. Dnes je z bývalé socialistické ubytovny Kosmalt dům s 507 byty. Atrium Architekti ukázali, že i panelák může mít druhý život.

Na první pohled působí Kosmalt jako typ stavby, nad kterou by mnoho investorů mávlo rukou. Třináct podlaží, přísný betonový rastr, stovky malých buněk a výrazná stopa šedesátých let. Jenže právě v tom košické studio Atrium Architekti našlo hodnotu, kterou současná města potřebují, a to identitu a paměť místa.

Budova na Kysucké ulici v Košicích vznikla v šedesátých letech jako největší dělnická ubytovna někdejších Východoslovenských železáren. Název Kosmalt odkazuje na smaltovanou ocel, jeden ze symbolů místní průmyslové výroby. Dům stojící na sídlišti Terasa byl od začátku víc než jen ubytovací blok. Díky své siluetě a charakteristické fasádě se stal výraznou dominantou okolní městské struktury.

Bývalá dělnická ubytovna Kosmalt v Košicích získala nový život jako dům s 507 kompaktními byty. Projekt ukazuje, že i zdánlivě obyčejný panelový dům může být základem kvalitní současné architektury. Atrium Architekti zachovali výrazný betonový rastr fasády a proměnili ho v hlavní identitu domu. 13 fotografií v galerii

Po desetiletích provozu ale potřeboval novou kapitolu, ne jen zateplení a výměnu oken. Potřeboval proměnu, která ho přizpůsobí současnému životu.

Architekti nechtěli panelák převléct. Chtěli ho pochopit

Michal Burák, Dušan Burák a Jana Varchola Buráková ze studia Atrium Architekti nepřistoupili ke Kosmaltu jako k anonymnímu paneláku, který je třeba schovat pod novou fasádu. Naopak. Hlavním motivem obnovy se stalo to, co už dům měl, pravidelnou geometrickou mřížku z prefabrikovaných betonových modulů. Východní a západní fasáda tvořená rastrem identických polí zůstala zachována jako silný architektonický podpis. Monochromatická šedá barevnost ještě zdůraznila její monumentalitu a čistotu.

Jedním z nejsilnějších momentů celé obnovy je práce s původními materiály. Architekti se nesnažili minulost vymazat. Naopak ji začali odkrývat. Zachovali a repasovali původní lité terrazzo ve společných chodbách a schodištích, mramorové obklady vestibulu, travertinový sokl fasády, ocelové nosníky ve společných prostorách i původní ocelovou pavlač a schodiště ve vstupní hale. Zároveň do domu vstupují současným jazykem, a to tahokovem, vlnitým plechem, svítidly navrženými na míru a výraznými barevnými akcenty. Staré a nové detaily jsou jasně rozlišené, ale nepůsobí proti sobě. Naopak se doplňují. 

PSN kupuje od společnosti E.ON rozsáhlý areál v Brně, kterému vrátí rezidenční funkci.

Kde byla elektrárna, budou byty. PSN chystá velkou proměnu Cejlu

Reality

Uzavřený areál, který desítky let sloužil energetice, se má otevřít městu. PSN zde chystá bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

21 metrů čtverečních. A přesto plnohodnotné bydlení

Největší výzvou byla samotná dispozice. Původní ubytovací buňky byly malé, opakující se a navržené pro úplně jiný společenský režim. Architekti je proměnili v kompaktní soukromé jednotky o ploše 21 metrů čtverečních. V praxi ale byty fungují pro jednotlivce i dvojice. Pomáhá tomu velkorysé prosklení, lodžie a výhledy na město, zejména z vyšších podlaží. Celkem dům nabízí 507 obytných jednotek. V době, kdy města řeší dostupnost bydlení, tlak na zahušťování a nedostatek pozemků, je to víc než architektonická rekonstrukce. Je to realistický model, jak využít to, co už máme.

Zatímco samotné byty jsou malometrážní, společné prostory působí překvapivě velkoryse. Vstupní hala, chodby a vertikální komunikace mají díky dennímu světlu, proporcím a výhledům charakter reprezentativních míst, nikoli jen anonymních průchodů. Součástí návrhu je také nový orientační systém založený na barvě a symbolu. Lososová, slonovinová a žlutá spolu se znaky plus a mínus pomáhají obyvatelům i návštěvníkům snadno číst jednotlivá křídla chodeb.

Tohle kdysi býval chlívek.

FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt

Reality

Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto bude vypadat škola v Zelenči.

Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice

Reality

Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Apartmánový dům Lebenski stojí osamoceně na okraji horského lesního pásma, za kterým se majestátně tyčí štíty Vysokých Tater.

V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Chalupa na Vysočině

Zapomeňte na chalupu s krajkami. Rodina si na Vysočině ve starém statku postavila temné designové útočiště

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme