Podnikání v důchodu: Jak si přivydělat jako živnostník a nepřijít o důchod
Odchod do starobního důchodu neznamená, že musíte zavřít živnost nebo se vzdát vlastního byznysu. Důchodci mohou podnikat dál, založit si novou živnost a zároveň pobírat starobní důchod. Vyplatí se ale znát pravidla pro zdravotní a sociální pojištění, daňové přiznání i limity u předčasného důchodu.
Starobní důchod a podnikání se nevylučují. Člověk, kterému byl přiznán řádný starobní důchod, může dál pracovat jako OSVČ, pokračovat ve své dosavadní živnosti nebo si založit úplně novou.
Příjem z podnikání je tak možné kombinovat s pravidelně vypláceným důchodem. Pro řadu seniorů přitom nejde jen o peníze. Mnozí chtějí zůstat aktivní, udržet kontakt s klienty, pokračovat v práci, která je baví, nebo využít zkušenosti získané během kariéry.
„Důvody podnikání v důchodu jsou různé a nejde jen o peníze. Mnohé seniory práce stále baví, mají dostatek energie, chtějí zůstat v kontaktu s lidmi nebo nechtějí opustit dlouholeté klienty,“ říká Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamiru.cz.
Živnost v důchodu se obvykle stává vedlejší činností
Důležitou změnou je status podnikání. Pokud člověk před odchodem do důchodu podnikal jako OSVČ a šlo o jeho hlavní činnost, po přiznání starobního důchodu se podnikání zpravidla mění na činnost vedlejší.
To je pro důchodce výhodné. Vedlejší činnost má mírnější pravidla hlavně u sociálního pojištění a nevztahují se na ni stejné minimální odvody jako na hlavní podnikání.
Člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 tisíc korun. Průměrný vyplácený důchod je přitom nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu.
Jak začít podnikat až po odchodu do penze
Začít podnikat je možné i teprve po přiznání starobního důchodu. Základem je získání živnostenského oprávnění. To lze vyřídit osobně na živnostenském úřadě nebo online prostřednictvím Jednotného registračního formuláře.
Ten slouží nejen k ohlášení živnosti, ale zároveň může usnadnit registraci vůči dalším institucím, například finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně.
Zdravotní pojištění platí důchodce jen ze skutečného zisku
Podnikající důchodce patří mezi státní pojištěnce. To znamená, že za něj zdravotní pojištění platí stát. Pokud má ale zároveň příjem z podnikání, musí při dosažení zisku odvést zdravotní pojištění také jako OSVČ.
Výhodou je, že se zdravotní pojištění nepočítá z minimálního vyměřovacího základu jako u hlavní činnosti. Důchodce platí pojistné pouze ze skutečně dosaženého zisku. Pokud je zisk nulový nebo je podnikání ve ztrátě, zdravotní pojištění z podnikání se neplatí.
Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Ten odpovídá 50 procentům zisku.
Sociální pojištění závisí na výši zisku
U sociálního pojištění je pro OSVČ v důchodu klíčová rozhodná částka. Pokud zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tuto hranici nepřekročí, sociální pojištění se neplatí.
V roce 2026 činí rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 117 521 korun. Pokud podnikající důchodce tuto hranici překročí, musí sociální pojištění doplatit. Pojistné se pak počítá z celého vyměřovacího základu, který činí 55 procent zisku.
Pracující starobní důchodci mají zároveň nárok na slevu na sociálním pojištění. Sleva činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, takže efektivní sazba sociálního pojištění je 22,7 procenta namísto běžných 29,2 procenta.
„Při souběhu starobního důchodu a podnikání je třeba věnovat pozornost především odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Podnikající důchodci totiž využívají výhodnější režim, který zahrnuje úlevy na povinných zálohách a nižší zatížení sociálním pojistným,“ doplňuje Miroslav Majer.
Kdy musí OSVČ důchodce podat daňové přiznání
Starobní důchod je za běžných okolností od daně osvobozený. Povinnost podat daňové přiznání ale vzniká tehdy, pokud má důchodce další zdanitelné příjmy.
U podnikání platí, že daňové přiznání musí důchodce podat, pokud jeho roční zdanitelné příjmy mimo osvobozený důchod přesáhnou 50 tisíc korun.
Jiná situace nastává, pokud má důchodce kromě podnikání také příjem ze zaměstnání a zaměstnavatel mu neprovádí roční zúčtování daně. V takovém případě se hranice pro ostatní zdanitelné příjmy snižuje na 20 tisíc korun.
Základní sazba daně z příjmů činí 15 procent ze základu daně. U velmi vysokých příjmů se uplatňuje zvýšená sazba 23 procent. Daňový základ se stanoví jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji.
Důchodce si zároveň může uplatnit standardní daňové odpočty, například dary, penzijní spoření nebo úroky z hypotéky. Stejně jako ostatní poplatníci má nárok také na základní slevu na poplatníka, která v roce 2026 činí 30 840 korun ročně.
Pozor na předčasný důchod. Tam jsou pravidla přísnější
Zásadní rozdíl platí u předčasného důchodu. Předčasný důchodce nesmí vykonávat činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pokud tuto podmínku poruší, Česká správa sociálního zabezpečení mu výplatu předčasného důchodu zastaví.
OSVČ v předčasném důchodu proto může podnikat pouze v omezeném režimu. V roce 2026 si smí vydělat do rozhodné částky 117 521 korun. Překročení tohoto limitu znamená účast na důchodovém pojištění, a tedy riziko zastavení výplaty předčasného důchodu.
Toto omezení končí až dosažením řádného důchodového věku. Od té chvíle už se na podnikatele vztahují běžná pravidla pro starobní důchodce.
Co si pohlídat při podnikání v důchodu
Podnikání v důchodu může být výhodným způsobem, jak si přilepšit ke státní penzi a zároveň zůstat pracovně aktivní. Důchodce by si ale měl hlídat především výši zisku, povinnost podat daňové přiznání a pravidla pro odvody.
Největší pozornost si zaslouží sociální pojištění. U řádného starobního důchodu je režim příznivější a při nižším zisku se sociální pojištění vůbec neplatí. U předčasného důchodu je však překročení limitu problém, protože může vést k pozastavení výplaty důchodu.
