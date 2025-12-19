Senioři a singles přepisují ekonomiku cestovního ruchu. Trh se zbavuje závislosti na létě
Český cestovní trh se po letech výrazné sezónnosti postupně stabilizuje. Zatímco dříve se většina poptávky koncentrovala do období letních prázdnin a rodinných dovolených, dnes stále větší roli hrají dvě skupiny, které postupně proměňují strukturu celého odvětví. Jde o seniory a sólo cestovatelé.
Počet seniorů mezi cestovateli se podle dat Invia v posledních letech téměř zdvojnásobil. „Z byznysového pohledu jde o zásadní změnu. Senioři i solo turisté cestují častěji během roku, nejsou vázáni na prázdniny a pomáhají vyrovnávat sezónní výkyvy,“ říká Jan Foret, Country Manager cestovní agentury Invia, největšího tuzemského online prodejce zájezdů. „Současní senioři mají čas, prostředky a chuť cestovat. Často volí vyšší standard ubytování a výrazně častěji, než jiné skupiny si připlácejí za komfort a doplňkové služby,“ říká.
Ekonomický přínos této skupiny spočívá i v tom, že cestuje mimo hlavní sezónu. „Před a po hlavní sezoně se kromě příjemnějšího klimatu zákazníci těší také z nižších cen zájezdů. Mohou ušetřit i více než 20 procent,“ dodává manažer. Zatímco rodiny s dětmi často řeší především cenu, u seniorů hraje hlavní roli pohodlí a dostupnost služeb. Tento posun má přímý dopad na skladbu nabídky.
„Senioři často volí klidnější a kvalitnější hotely, případně adults only hotely. Důležitý je pro ně komfort a dostupnost služeb a také zdravotní péče přímo v resortu,“ říká Country Manager Invia.
Exotika jako stabilní zimní produkt
Významným ekonomickým trendem je i rostoucí zájem seniorů o exotické destinace, které se stávají stabilní součástí zimní nabídky. „Zájem o exotiku roste hlavně díky přímým letům a kvalitnímu zázemí v resortech. Senioři chtějí strávit zimu v teple, bez stresu z přestupů a jazykové bariéry,“ vysvětluje Foret s tím, že destinace jako Spojené arabské emiráty, Omán, Dominikánská republika nebo Zanzibar se stávají pilířem zimních prodejů.
Singles jako flexibilní klient s vysokým potenciálem
Druhým segmentem, který výrazně ovlivňuje ekonomiku cestování, jsou sólo cestovatelé. Jejich počet podle Foreta roste přibližně o pět procent ročně. „Single cestování už není okrajový jev. Jde o stabilně rostoucí skupinu, která má velmi specifické nároky a vysoký potenciál dalšího růstu,“ říká. Singles jsou pro trh zajímaví zejména svou flexibilitou. Často reagují na last minute nabídky, ale zároveň si připlácejí za služby, které zvyšují pohodlí a pocit bezpečí.
Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.
Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech
Enjoy
Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.
V rámci single cestování výrazně převažují ženy. Tento fakt má přímý dopad na podobu nabídky i doplňkových služeb. „Ženy cestují samy častěji, protože chtějí dovolenou podle svých představ nebo nemají vhodného parťáka. Pro mnoho z nich je dovolená formou restartu,“ popisuje Foret. Z byznysového hlediska je klíčové, že solo cestovatelky preferují bezpečné destinace, kvalitní hotely a wellness služby. Oblíbené jsou také organizované výlety a tematické pobyty.
Jednolůžkové pokoje jako strukturální problém
Růst single cestování ale naráží na limity hotelové infrastruktury. Jednolůžkových pokojů je stále nedostatek a jejich cena zůstává vyšší. „Hotely postupně navyšují kapacitu jednolůžkových pokojů. Přesto je stále běžné, že za single využití pokoje si klient připlácí. Z tohoto důvodu existují na sociálních sítích také různé cestovatelské skupiny, kde se sólo cestovatelé sdružují a hledají parťáka na dovolenou,“ doplňuje.
Doplňkové služby jako nový zdroj tržeb
Senioři i singles patří mezi skupiny, které často nakupují doplňkové služby. To má významný dopad na celkovou hodnotu objednávky. „Největší zájem je o cestovní pojištění včetně storna, privátní transfery, rezervace sedadel v letadle nebo parkování u letiště,“ říká Foret. Rostoucí popularitu zaznamenávají také letištní salonky, půjčení auta v destinaci a organizované výlety.
Z ekonomického pohledu mají senioři a singles potenciál stát se jedním z motorů dalšího růstu cestovního trhu. „Cestují častěji během roku, preferují vyšší standard a nejsou vázáni na hlavní sezonu. Právě to z nich dělá klíčové klienty budoucnosti,“ uzavírá Foret.
