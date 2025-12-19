Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Senioři a singles přepisují ekonomiku cestovního ruchu. Trh se zbavuje závislosti na létě

Senioři a singles přepisují ekonomiku cestovního ruchu. Trh se zbavuje závislosti na létě

Jan Foret, Country Manager cestovní agentury Invia
Invia
nst
nst

Český cestovní trh se po letech výrazné sezónnosti postupně stabilizuje. Zatímco dříve se většina poptávky koncentrovala do období letních prázdnin a rodinných dovolených, dnes stále větší roli hrají dvě skupiny, které postupně proměňují strukturu celého odvětví. Jde o seniory a sólo cestovatelé.

Počet seniorů mezi cestovateli se podle dat Invia v posledních letech téměř zdvojnásobil. „Z byznysového pohledu jde o zásadní změnu. Senioři i solo turisté cestují častěji během roku, nejsou vázáni na prázdniny a pomáhají vyrovnávat sezónní výkyvy,“ říká Jan Foret, Country Manager cestovní agentury Invia, největšího tuzemského online prodejce zájezdů. „Současní senioři mají čas, prostředky a chuť cestovat. Často volí vyšší standard ubytování a výrazně častěji, než jiné skupiny si připlácejí za komfort a doplňkové služby,“ říká.

Ekonomický přínos této skupiny spočívá i v tom, že cestuje mimo hlavní sezónu. „Před a po hlavní sezoně se kromě příjemnějšího klimatu zákazníci těší také z nižších cen zájezdů. Mohou ušetřit i více než 20 procent,“ dodává manažer. Zatímco rodiny s dětmi často řeší především cenu, u seniorů hraje hlavní roli pohodlí a dostupnost služeb. Tento posun má přímý dopad na skladbu nabídky.

„Senioři často volí klidnější a kvalitnější hotely, případně adults only hotely. Důležitý je pro ně komfort a dostupnost služeb a také zdravotní péče přímo v resortu,“ říká Country Manager Invia.

Exotika jako stabilní zimní produkt

Významným ekonomickým trendem je i rostoucí zájem seniorů o exotické destinace, které se stávají stabilní součástí zimní nabídky. „Zájem o exotiku roste hlavně díky přímým letům a kvalitnímu zázemí v resortech. Senioři chtějí strávit zimu v teple, bez stresu z přestupů a jazykové bariéry,“ vysvětluje Foret s tím, že destinace jako Spojené arabské emiráty, Omán, Dominikánská republika nebo Zanzibar se stávají pilířem zimních prodejů.

Singles jako flexibilní klient s vysokým potenciálem

Druhým segmentem, který výrazně ovlivňuje ekonomiku cestování, jsou sólo cestovatelé. Jejich počet podle Foreta roste přibližně o pět procent ročně. „Single cestování už není okrajový jev. Jde o stabilně rostoucí skupinu, která má velmi specifické nároky a vysoký potenciál dalšího růstu,“ říká. Singles jsou pro trh zajímaví zejména svou flexibilitou. Často reagují na last minute nabídky, ale zároveň si připlácejí za služby, které zvyšují pohodlí a pocit bezpečí.

Západ slunce na pláži. Ostrov Nosy Be, Madagaskar.

Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech

Enjoy

Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.

Michal Nosek

Přečíst článek

V rámci single cestování výrazně převažují ženy. Tento fakt má přímý dopad na podobu nabídky i doplňkových služeb. „Ženy cestují samy častěji, protože chtějí dovolenou podle svých představ nebo nemají vhodného parťáka. Pro mnoho z nich je dovolená formou restartu,“ popisuje Foret. Z byznysového hlediska je klíčové, že solo cestovatelky preferují bezpečné destinace, kvalitní hotely a wellness služby. Oblíbené jsou také organizované výlety a tematické pobyty.

Jednolůžkové pokoje jako strukturální problém

Růst single cestování ale naráží na limity hotelové infrastruktury. Jednolůžkových pokojů je stále nedostatek a jejich cena zůstává vyšší. „Hotely postupně navyšují kapacitu jednolůžkových pokojů. Přesto je stále běžné, že za single využití pokoje si klient připlácí. Z tohoto důvodu existují na sociálních sítích také různé cestovatelské skupiny, kde se sólo cestovatelé sdružují a hledají parťáka na dovolenou,“ doplňuje.

Doplňkové služby jako nový zdroj tržeb

Senioři i singles patří mezi skupiny, které často nakupují doplňkové služby. To má významný dopad na celkovou hodnotu objednávky. „Největší zájem je o cestovní pojištění včetně storna, privátní transfery, rezervace sedadel v letadle nebo parkování u letiště,“ říká Foret. Rostoucí popularitu zaznamenávají také letištní salonky, půjčení auta v destinaci a organizované výlety.

Z ekonomického pohledu mají senioři a singles potenciál stát se jedním z motorů dalšího růstu cestovního trhu. „Cestují častěji během roku, preferují vyšší standard a nejsou vázáni na hlavní sezonu. Právě to z nich dělá klíčové klienty budoucnosti,“ uzavírá Foret.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Západ slunce na pláži. Ostrov Nosy Be, Madagaskar.

Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost

Nový hotel v Budapešti
CPI Hotels
nst
nst

CPI Hotels rozšiřuje své působení v Maďarsku a otevírá nový čtyřhvězdičkový Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Stylový hotel v srdci metropole spojuje retro design, současný komfort a pulzující atmosféru města jen pár kroků od Dunaje.

Skupina CPI Hotels miliardáře Radovana Vítka, jedna z předních hotelových skupin ve střední Evropě, představuje nový přírůstek do své mezinárodní sítě – Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Moderní designový hotel se nachází v samotném centru Budapešti, v těsné blízkosti Dunaje, Baziliky sv. Štěpána a ikonického Řetězového mostu.

Mamaison Vibe přináší do města svěží a hravý koncept, který propojuje nostalgii maďarské popkultury s moderním městským stylem. Nabízí 96 originálně navržených pokojů a apartmá, z nichž každý má vlastní charakter a důraz na pohodlí, technologie i vizuální zážitek.

Realitní magnát Vítek otevírá první hotel značky Clarion ve Vídni

Reality

Firma CPI Hotels ze skupiny CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka ve středu otevírá první hotel značky Clarion ve Vídni. Hotel má 201 pokojů, tři konferenční místnosti a střešní restauraci se 120 místy. CPI Hotels provozuje pod několika značkami více než tři desítky hotelů v šesti evropských zemích.

ČTK

Přečíst článek

„Mamaison Vibe Hotel Downtown je oživujícím prvkem našeho portfolia. Je barevný, inspirativní a plný pozitivní energie – přesně takový, jaká je dnešní Budapešť,“ říká Jan Kratina, šéf CPI Hotels.

Součástí hotelu je také Funky Budapest Bistro & Bar, gastronomický koncept inspirovaný retro atmosférou 70. až 90. let. Hosté zde ochutnají moderně pojatá tradiční maďarská jídla, comfort food i prvky retro street food kultury. Výrazným prvkem je lobby bar s ikonickou carousel instalací a barová zóna s přímým vstupem z ulice, která funguje jako živé společenské centrum s hudbou, mini DJ sety a originálními koktejly.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

V listopadu klesl objem hypoték

Zájem o hypotéky v listopadu oslabil, jejich objem klesl o čtyři procenta, uvádí Hypomonitor

Reality

ČTK

Přečíst článek

AI mění byznys technologických gigantů. A testuje nervy investorů

AI mění byznys technologických gigantů. A testuje nervy investorů
iStock
ČTK
ČTK

Americké technologické firmy sázejí na umělou inteligenci bezprecedentní částky. Podle Bloombergu se jejich budoucí nájemní závazky na datová centra blíží půl bilionu dolarů, což začíná znervózňovat investory.

Americké technologické společnosti Oracle, Microsoft a Meta Platforms se zavázaly investovat v příštích letech zhruba 500 miliard dolarů (10,38 bilionu korun) do pronájmu datových center a související infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence (AI). Vyplývá to z analýzy agentury Bloomberg založené na kvartálních výkazech firem.

Sam Altman

Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Money

Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.

ČTK

Přečíst článek

Skryté závazky Oraclu znervóznily investory

Budoucí závazky Oraclu ohledně pronájmu dosáhly 248 miliard dolarů. Z toho za tři měsíce do konce listopadu firma uzavřela nové smlouvy v objemu zhruba 150 miliard dolarů. Částky zatím nejsou plně viditelné v rozvahách, protože se projeví až v okamžiku, kdy začnou skutečné platby, dodal Bloomberg.

Oracle přitom tyto plány zveřejnila v tichosti pouze v regulatorním podání. Investoři, kteří již byli nervózní z rostoucích výdajů, následně podle Bloombergu přikročili k prodeji cenných papírů firmy. „Toto dodatečné zveřejnění vnímáme jako známku toho, že Oracle bude mít značné problémy s kapitálem,“ napsal minulý týden analytik Gil Luria ze společnosti DA Davidson.

Kanceláře společnosti Oracle

Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun

Zprávy z firem

Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.

sta

Přečíst článek

Dlouhodobé nájmy jako nové riziko

Cloudové firmy v posledních čtvrtletích astronomicky navýšily budoucí nájemní smlouvy na serverové farmy, které mohou platit až 19 let. Podle Bloombergu se investoři obávají, že i když se nájemní smlouvy rozkládají na dlouhé období, představují významné riziko v případě zpomalení poptávky po službách v oblasti AI.

Oracle má navíc obrovskou expozici u jediného klienta, kterým je OpenAI, upozornil Ed Gavin, zakladatel společnosti DC Byte zabývající se výzkumem datových center. To zvyšuje citlivost Oraclu na případné změny strategie či investičního tempa v oblasti AI.

OpenAI jako klíčový zákazník

OpenAI s Oraclem letos podepsala smlouvu, podle níž má OpenAI svému partnerovi za poskytování služeb v oblasti datových center zaplatit 30 miliard dolarů ročně. Podle nedávné analýzy listu Financial Times (FT) si Oracle na infrastrukturní projekty pro OpenAI půjčil desítky miliard dolarů.

Larry Ellison z Oracle

Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle

Money

Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.

tzv

Přečíst článek

Microsoft a Meta: velké sázky, menší obavy

Microsoft a Meta Platforms rovněž podepsaly smlouvy o pronájmech infrastruktury za desítky miliard dolarů. Investoři jsou však v jejich případě klidnější vzhledem k silným peněžním tokům (tzv. cash flow), dodal Bloomberg.

Microsoft zaznamenal prudký růst nájemních nákladů už v roce 2023, kdy začal obsluhovat enormní poptávku po výpočetním výkonu spojenou s partnerstvím s firmou OpenAI. Meta se zase rozhodla pro pronájem místo budování vlastních center, například si pronajímá klíčové datové centrum pro AI v Louisianě. Budoucí nájemní závazky Mety dosahují 58 miliard dolarů, což je trojnásobek oproti stavu před rokem.

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Přidává se i Google

K trendu se přidává i Google ze skupiny Alphabet, který tradičně datová centra většinou vlastnil. V posledních čtvrtletích však také výrazně zvýšil plánované pronájmy. Ke konci září měl budoucí nájemní závazky ve výši 42,6 miliardy dolarů, což představuje zhruba sedminásobný meziroční nárůst.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,5 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat přes dva biliony dolarů, předpovídá Gartner. V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich plánů.

Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů

Zprávy z firem

Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme