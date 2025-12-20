Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Reality V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta

V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta

Apartmánový dům Lebenski stojí osamoceně na okraji horského lesního pásma, za kterým se majestátně tyčí štíty Vysokých Tater.
Užito se svolením Mateje Hakára
Desítky let opuštěná budova z éry socialismu se změnila v prémiový apartmánový dům v jedné z nejpřísněji chráněných lokalit Slovenska.

Na okraji horského lesního pásma v Horním Smokovci, v lokalitě příznačně nazvané Pekná vyhliadka, stojí apartmánový dům Lebenski. Samostatně zasazený objekt s výhledem na štíty Vysokých Tater je díky své poloze viditelný už z Popradu. 

Název Lebenski odkazuje k původní zotavovně Nový život, postavené na začátku 60. let minulého století. Objekt však od 90. let postupně chátral a ztrácel nejen technické, ale i architektonické kvality. Obrat nastal až s příchodem investora, společnosti Bukna & Laurinčík, která se v roce 2023 rozhodla pro kompletní rekonstrukci a přeměnu budovy na apartmánový dům. Projekt svěřila studiu atrium architekti, se kterým již dříve spolupracovala na úspěšné realizaci v Dolním Kubíně, nominované na cenu CEZAAR.

Přísná pravidla, maximální využití

Rekonstrukce probíhala v náročném kontextu – nejen kvůli technickému stavu objektu, ale také s ohledem na regulace Národního parku TANAP. Zadání investora bylo přitom ambiciózní: maximálně využít všechny dostupné prostory, aniž by došlo k narušení původní siluety stavby.

Architekti proto zachovali výšku, zastavěnost i objem domu, ale ubytovací kapacitu výrazně navýšili zobytněním podkroví a suterénu. Inspirací se jim stala tradiční architektura tatranských horských hotelů. „Práce v prostředí Vysokých Tater je pro architekta výjimečná. Jde o historickou vrstvu, která v sobě mísí vlivy Švýcarska, Itálie i Budapešti, ale zároveň nese silnou místní identitu. Je to významná architektonická stopa Slovenska,“ říkají architekti ze studia atrium.

Původní železobetonová konstrukce třípodlažní budovy byla při rekonstrukci odhalena až na nosný skelet. Statické úpravy se týkaly především podkroví a suterénu. Největší výzvou se stalo právě zobytnění suterénu, a to i pod nově řešenou terasou.

Ta původně ležela přímo na terénu, a proto musela být rozšířena a doplněna o nový základový systém. Apartmány v této části domu jsou navrženy jako dvouúrovňové, aby splňovaly požadavky na optimální světlé výšky.

Výraznou proměnou prošla také střecha. Původní sedlovou střechu nahradila nadstavba s valbovou střechou – typickým prvkem tradiční horské architektury. V podkroví tak vznikly mezonetové apartmány s obytnými galeriemi a zapuštěnými terasami orientovanými na jih. Po obvodu domu přibyly balkony a lodžie, zvětšené okenní otvory pak ještě více otevřely výhledy do okolní krajiny.

Materiály, které dávají domu charakter

Materiálové řešení respektuje původní charakter stavby i horské prostředí. Třetí podlaží a podkroví jsou obloženy titanzinkovým pláštěm, nižší patra mají omítanou fasádu. Výjimečným prvkem je obnovený sokl z masivních žulových bloků. Investor se rozhodl pro jeho kompletní rozebrání a opětovné uložení, a to i přes značnou finanční náročnost a složitou kamenickou práci. Právě tento detail dnes podtrhuje autenticitu celé rekonstrukce.

Apartmány jsou navrženy v různých velikostech, od menších jednotek až po velkorysé mezonety s galerijními prostory. Architekti definovali základní dispozice, výšky místností a materiálový standard: neutrální barevnost, světlé podlahy a dřevo. Finální zařízení interiérů je ponecháno na majitelích.

Parkování je řešeno pomocí zatravňovacích tvárnic, důležitou roli však hraje i dostupnost alternativní dopravy. Tatranská elektrická železnice je vzdálena méně než 100 metrů a nabízí rychlé spojení s dalšími horskými středisky i s Popradem. Přímo pod domem navíc vede chodník podél Cesty slobody, který spojuje Tatranskou Lomnici s Tatranskou Poliankou.

Brno roste. A Praha hledá směr

Nemovitosti v Česku dál zdražují. Zájem o bydlení se přesouvá za Prahu

Ústí nad Labem
ČTK
ČTK
ČTK

Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká.

Velký zájem je o malé byty - tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky. Důvodem je jejich nižší pořizovací cena. Lidé také začínají více poptávat byty v krajských městech s dojezdovou vzdáleností do Prahy, jako je například Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů ČSOB zaznamenala u kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o rodinné bydlení. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce.

Růst cen bytů mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím se ale mírně zpomalil. „Zatímco v prvním kvartálu letoška se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.

Nejvíce rodinných domů se momentálně staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Podle Indexu bydlení zůstaly ceny stavebních materiálů ve třetím čtvrtletí stabilní, i přesto se ale snižuje zájem o starší domy ve špatném technickém stavu. Důvodem je podle ČSOB pozastavení některých dotačních programů určených na podporu komplexních rekonstrukcí domů.

Také ceny pozemků rostou kvůli jejich nedostatečné nabídce na trhu. Kupci mají zájem také o místa dále od měst nebo o pozemky, které nejsou připojené na veřejné sítě. Důvodem je, že díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy, je možné se bez nich obejít. Mezičtvrtletně pozemky stejně jako byty a domy zdražují pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích. Zájem o pozemky podle Vaška tlumí jejich vysoká cena po masivním růstu v minulých letech a zdražení stavebních nákladů. Podle posledních dat Českého statistického úřadu za listopad zdražily ceny stavebních prací meziročně o 3,2 procenta.

Také další prvky exteriéru se přibližují původnímu vzhledu. Ať už je to hrubá okrová omítka, tradiční bobrovková střešní krytina nebo nová okna s původním dělením tabulí, tentokrát však s izolačními skly. Jižní fasádu doplňují repliky původních dřevěných předokenních rolet.

Původně vila sloužila jedné rodině, čemuž odpovídalo i rozvržení čtyř podlaží o ploše přibližně 120 metrů čtverečních každé. Investorovým cílem bylo vytvořit samostatné bytové jednotky také v suterénu a podkroví. To si vyžádalo zásadní dispoziční změny.

Protože původní dřevěné schodiště propojovalo pouze přízemí a patro, vzniklo v severovýchodním rohu domu nové samostatné schodiště vedoucí výhradně do podkroví. Suterénní byt byl výrazně prosvětlen novým anglickým dvorkem a vloženými okny a je přístupný jak ze zahrady, tak po schodišti z horní části pozemku.

Naopak v přízemí a patře, kde se nachází hlavní byt, zůstala dispozice do značné míry zachována. Počet i velikost místností odpovídají původnímu stavu, doplněny byly pouze koupelny a technické zázemí.

Nadčasová investice, nikoli muzeum

Při odkrývání původních vrstev během rekonstrukce bylo zřejmé, že zachovat půjde jen minimum autentických prvků. Mezi ty nejcennější patří původní schodiště a vestavěná skříň s vitrínami mezi kuchyní a obývacím pokojem, včetně posuvných dveří. Tyto prvky byly pečlivě zrenovovány a staly se přirozeným centrem interiéru.

Nové vestavěné prvky navrhl ateliér Hajný tak, aby působily současně, ale s jasným odkazem na tradici a řemeslnou kvalitu. Použity byly mořené dubové dýhy, ručně opracované zapuštěné úchytky z masivu a tradiční barevnost v odstínech slonové kosti.

Historický charakter doplňují detaily jako typ parket, okenní profily nebo zachované převýšené okno u schodiště, které přivádí do interiéru západní světlo. Moderní technologie jsou naopak důsledně skryté. Podlahové teplovodní vytápění je napojeno na tepelné čerpadlo země–voda, jehož dva dvousetmetrové vrty se nacházejí pod garáží.

Významnou roli v interiéru hraje také volně stojící nábytek od české firmy Modernista, specializující se na přesné repliky kubistického, funkcionalistického a art decového designu. „Cílem projektu nebylo vytvořit skanzen bydlení 30. let. V kontextu nové dispozice by to ani nedávalo smysl,“ uzavírají architekti.

