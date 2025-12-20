V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta
Desítky let opuštěná budova z éry socialismu se změnila v prémiový apartmánový dům v jedné z nejpřísněji chráněných lokalit Slovenska.
Na okraji horského lesního pásma v Horním Smokovci, v lokalitě příznačně nazvané Pekná vyhliadka, stojí apartmánový dům Lebenski. Samostatně zasazený objekt s výhledem na štíty Vysokých Tater je díky své poloze viditelný už z Popradu.
Název Lebenski odkazuje k původní zotavovně Nový život, postavené na začátku 60. let minulého století. Objekt však od 90. let postupně chátral a ztrácel nejen technické, ale i architektonické kvality. Obrat nastal až s příchodem investora, společnosti Bukna & Laurinčík, která se v roce 2023 rozhodla pro kompletní rekonstrukci a přeměnu budovy na apartmánový dům. Projekt svěřila studiu atrium architekti, se kterým již dříve spolupracovala na úspěšné realizaci v Dolním Kubíně, nominované na cenu CEZAAR.
Přísná pravidla, maximální využití
Rekonstrukce probíhala v náročném kontextu – nejen kvůli technickému stavu objektu, ale také s ohledem na regulace Národního parku TANAP. Zadání investora bylo přitom ambiciózní: maximálně využít všechny dostupné prostory, aniž by došlo k narušení původní siluety stavby.
Architekti proto zachovali výšku, zastavěnost i objem domu, ale ubytovací kapacitu výrazně navýšili zobytněním podkroví a suterénu. Inspirací se jim stala tradiční architektura tatranských horských hotelů. „Práce v prostředí Vysokých Tater je pro architekta výjimečná. Jde o historickou vrstvu, která v sobě mísí vlivy Švýcarska, Itálie i Budapešti, ale zároveň nese silnou místní identitu. Je to významná architektonická stopa Slovenska,“ říkají architekti ze studia atrium.
Původní železobetonová konstrukce třípodlažní budovy byla při rekonstrukci odhalena až na nosný skelet. Statické úpravy se týkaly především podkroví a suterénu. Největší výzvou se stalo právě zobytnění suterénu, a to i pod nově řešenou terasou.
Ta původně ležela přímo na terénu, a proto musela být rozšířena a doplněna o nový základový systém. Apartmány v této části domu jsou navrženy jako dvouúrovňové, aby splňovaly požadavky na optimální světlé výšky.
Výraznou proměnou prošla také střecha. Původní sedlovou střechu nahradila nadstavba s valbovou střechou – typickým prvkem tradiční horské architektury. V podkroví tak vznikly mezonetové apartmány s obytnými galeriemi a zapuštěnými terasami orientovanými na jih. Po obvodu domu přibyly balkony a lodžie, zvětšené okenní otvory pak ještě více otevřely výhledy do okolní krajiny.
Materiály, které dávají domu charakter
Materiálové řešení respektuje původní charakter stavby i horské prostředí. Třetí podlaží a podkroví jsou obloženy titanzinkovým pláštěm, nižší patra mají omítanou fasádu. Výjimečným prvkem je obnovený sokl z masivních žulových bloků. Investor se rozhodl pro jeho kompletní rozebrání a opětovné uložení, a to i přes značnou finanční náročnost a složitou kamenickou práci. Právě tento detail dnes podtrhuje autenticitu celé rekonstrukce.
Apartmány jsou navrženy v různých velikostech, od menších jednotek až po velkorysé mezonety s galerijními prostory. Architekti definovali základní dispozice, výšky místností a materiálový standard: neutrální barevnost, světlé podlahy a dřevo. Finální zařízení interiérů je ponecháno na majitelích.
Parkování je řešeno pomocí zatravňovacích tvárnic, důležitou roli však hraje i dostupnost alternativní dopravy. Tatranská elektrická železnice je vzdálena méně než 100 metrů a nabízí rychlé spojení s dalšími horskými středisky i s Popradem. Přímo pod domem navíc vede chodník podél Cesty slobody, který spojuje Tatranskou Lomnici s Tatranskou Poliankou.
