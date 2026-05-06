newstream.cz Enjoy Zapomeňte na chalupu s krajkami. Rodina si na Vysočině ve starém statku postavila temné designové útočiště

Petra Nehasilová
Statek s historií sahající k roku 1820 se v rukou jedné rodiny proměňuje už více než třicet let. Nejnovější zásah přineslo podkroví, které místo venkovské romantiky sází na soukromí, ticho, černou žulu a rafinované světlo.

Když rodina současného majitele v roce 1993 koupila starý statek na Vysočině, nešlo o rychlou rekonstrukci na jednu sezonu. Dům, jehož historie sahá přibližně do roku 1820 a dokončen byl na konci 19. století, se začal měnit postupně. Nejdřív hlavně zvenku, často vlastními silami. Až po letech přišel na řadu také jeho vnitřek.

Statek stojí v mírně kopcovité krajině Vysočiny. Z příjezdové silnice působí nenápadně. Kolemjdoucím ukazuje především kamennou zeď a dřevěná vrata do stodoly. Teprve za nimi se otevírá dům situovaný na okraji pozemku, s výhledem do přilehlého lesa. V roce 2020 prošlo rekonstrukcí první patro. Následně majitelé oslovili ateliér Plus One Architects, aby se ujal rozsáhlého podkroví.

Nechtěli rekonstrukci uspěchat

Právě dlouhý vztah rodiny k domu se stal jedním z klíčů k celé proměně. Majitelé dům dobře znali, věděli, co si může dovolit, kde jsou jeho limity a co naopak stojí za to zachovat. Architektkám tak mohli předat zkušenost, která se nedá vyčíst z výkresů.

„Majitelé od začátku věděli, že nechtějí rekonstrukci uspěchat. Důležité pro ně bylo udělat ji promyšleně a kvalitně, i kdyby to mělo trvat déle,“ říká autorka návrhu Petra Ciencialová z Plus One Architects.

Výsledkem je rekonstrukce, která nepůsobí jako radikální přepis starého domu. Podkroví navazuje na spodní patro vybranými materiály, například masivním smrkovým dřevem a přiznanou původní kamennou zdí, zároveň si ale vytváří vlastní atmosféru.

Chalupa, která nesází na bílou idylu

Na rozdíl od typických představ o venkovské chalupě není nové podkroví světlé, rustikální a romantizující. Soukromá část pracuje s tmavými odstíny a syrovějšími materiály. Architektky chtěly vytvořit prostředí, které tlumí rušivé podněty a podporuje klid.

„Úpravy podkroví nám umožnily osadit původní otvory v kamenné stěně novými okny a přivést denní světlo hluboko do dispozice. Světlo tak vstupuje do prostoru spíše nepřímo a podporuje klidnou atmosféru,“ popisuje architektka Kateřina Průchová.

Proměna podkroví si vyžádala i stavební zásahy. Zvýšením podlahy pomocí dřevěného podbití se sjednotila výšková úroveň a rozšířila užitná plocha. S tím souvisel také návrh nového schodiště ze spodního patra.

Dispozice je rozdělena do dvou nálad. Soukromou zónu tvoří ložnice a šatna v tmavých tónech. Pokoje pro hosty jsou naopak světlejší a střídmější, pojaté téměř v hotelovém formátu. Obě části propojuje centrální společenská místnost s barem, sezením a pracovním koutem. U schodiště se nachází společná koupelna a toaleta.

Kámen, žula a dřevo

Jedním z nejsilnějších materiálových prvků je černá masivní žula. Objevuje se v koupelně i jako barový stůl, který plynule přechází do pracovní desky a pokračuje až ke zkosené střeše. Vedle ní zůstává výrazně přítomná původní kamenná stěna.

Architektky pracovaly s detailem tak, aby nové prvky respektovaly nepravidelnosti staré stavby. Dobře je to vidět například u posuvných dveří na schodišti, jejichž hrana kopíruje nerovný povrch kamenné zdi.

Vnímání luxusu se mění. A dobrý interiér může vydělat až desítky procent navíc

Dobře navržený interiér už není jen otázkou estetiky. Stává se klíčovým faktorem, který ovlivňuje hodnotu bytu, jeho prodejnost i vnímání kupujících. Rozhodující přitom nejsou materiály, ale celková logika prostoru.

Na realitním trhu se tradičně řeší metry čtvereční, lokalita a cena za metr. Jenže v posledních letech začíná stále častěji rozhodovat i něco jiného, a to jak prostor působí jako celek. A právě tady vstupuje do hry interiér, který už dávno není jen estetickým doplňkem, ale zásadním faktorem ovlivňujícím hodnotu nemovitosti.

Podle Jakuba Vymyslického, majitele studia Vimislicki interior design, může kvalitně navržený a dotažený interiér zvýšit cenu bytu o jednotky až desítky procent. V prémiovém segmentu přitom nejde jen o samotnou částku.

Stejně důležitou roli hraje i rychlost prodeje. „Kupující dnes nehledají jen metr čtvereční. Hledají hotové, srozumitelné řešení,“ říká Vymyslický.

Proč „hezký byt“ nestačí

Představa, že vyšší cenu automaticky zajistí drahé materiály nebo designový nábytek, je dnes čím dál méně přesná. Kupující jsou citlivější na to, jak prostor funguje jako celek, a to nejen vizuálně, ale i prakticky.

Klíčovou roli hraje dispozice, práce se světlem, proporce jednotlivých místností a kvalita detailu. Právě tyto faktory určují, jestli byt působí harmonicky a přirozeně, nebo naopak roztříštěně a nečitelně. „Rozhodující není extravagance, ale čitelnost prostoru,“ vysvětluje Vymyslický.

Rozdíl se pak rychle projeví i na trhu. Některé byty zůstávají v nabídce měsíce bez výraznějšího zájmu, zatímco jiné se prodají během několika týdnů. Ne kvůli lokalitě, ale kvůli tomu, jak působí.

Když design změní všechno

V praxi není výjimkou, že právě interiér rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu prodeje. Typickým příkladem je byt, který dlouhodobě nenachází kupce. Často jde o prostor bez jasné koncepce, s nesourodými materiály a nahodilými úpravami.

Ve chvíli, kdy takový byt projde kompletním redesignem, kdy se sjednotí materiály, nastaví jasná logika prostoru a dotáhnou detaily, může se jeho pozice na trhu zásadně změnit. „Řešili jsme byt, který byl dlouhodobě bez zájmu. Po rekonstrukci byl prodaný během několika týdnů za výrazně vyšší cenu,“ popisuje Vymyslický.

Důležité je, že nejde o efekt „wow“ na první pohled. Mnohem častěji funguje subtilnější princip. Pocit, že prostor je správně navržený a nevyžaduje další zásahy.

Menší byty, větší dopad

Zajímavé je, že největší efekt kvalitního interiéru se často projevuje u menších bytů. Zatímco u velkých nemovitostí může část nedostatků „zmizet“ v ploše, u menších dispozic je každý detail viditelný. Každý metr musí fungovat a každá chyba se násobí.

Právě proto má u menších bytů komplexní návrh ještě větší význam. „U menší plochy je každý metr cenný a každá chyba je vidět,“ říká Vymyslický. Dobře promyšlené řešení tak dokáže výrazně zvýšit nejen komfort bydlení, ale i celkovou hodnotu nemovitosti.

Proměnila se i samotná definice luxusu. Zatímco dříve byl spojovaný především s viditelnými prvky, jako jsou materiály, značky nebo velikost prostoru, dnes je mnohem méně okázalý. „Luxus je dnes klid. Absence rušivých prvků, absence improvizací, absence stresu,“ uzavírá Vymyslický.

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Z bydlení, které bylo ještě donedávna symbolem nouze, se stává plnohodnotný životní styl i investiční hit. Mikrobyty pod 20 metrů čtverečních mizí z trhu rekordním tempem. Lákají mladé profesionály, studenty i investory. Důvodem nejsou jen rostoucí ceny nemovitostí, ale i proměna toho, co dnes považujeme za komfortní bydlení.

Z Asie do Evropy: malý prostor jako norma

Fenomén mikrobytů není nový. Dlouhodobě dominuje zejména v asijských metropolích jako Hongkong nebo Tokio, kde extrémní ceny a nedostatek prostoru nutí obyvatele žít na minimální ploše. V Hongkongu patří malé byty pod 40 metrů čtverečních k běžnému standardu a dostupnost bydlení patří k nejhorším na světě. Podobná situace panuje i v Tokiu, kde je nájemní trh dlouhodobě extrémně napjatý. Malé byty jsou zde přirozenou součástí městského života.

Vítězem kategorie "nejmenší" byt je bezpochyby tento v Krakově. e vybaven malou manželskou postelí, kuchyňským dřezem, dvouplotýnkovou varnou deskou a nezbytnými úložnými prostory. Zaujímá plochu necelé tři metry čtvereční. 11 fotografií v galerii

V Evropě a Česku se ale význam mikrobytů postupně mění. Nejde už jen o nouzové řešení, ale stále častěji o vědomou volbu.

Praha zdražuje, byty se zmenšují

Český realitní trh v posledních letech dramaticky zdražil a právě to otevřelo dveře mikrobytům. V Praze vzrostly ceny bytů mezi lety 2016 a 2024 zhruba o 90 procent. Cena za metr čtvereční dál roste a nájmy následují stejný trend. Současně se zmenšuje i průměrná velikost bytů v nových projektech. Developeři reagují na poptávku menšími dispozicemi, které jsou pro kupující dostupnější alespoň v absolutní ceně.

Zájem o mikrobyty přitom rychle roste. Jen meziročně vyskočil o více než polovinu a tyto jednotky se prodávají i pronajímají nejrychleji ze všech segmentů. „Nejde už jen o nouzové řešení, ale o plnohodnotný produkt, který reaguje na demografický vývoj i změny životního stylu,“ říká Adam Posejpal ze společnosti LH Home.

Na strukturální problém trhu upozorňuje také developer Milorad Miškovič, který stojí za revitalizací nádraží na Vyšehradě. „Pražský bytový fond trpí extrémním nedostatkem. Podle našich propočtů chybí něco kolem 126 tisíc bytů. I kdyby zítra začal fungovat stavební zákon a zrychlilo se povolování, poptávka a nabídka se v Praze potkají možná v roce 2050. Z čehož samozřejmě vyplývá, že ceny za metr čtvereční bydlení nejen v nejpopulárnějších lokalitách, ale po celé Praze i nadále porostou. Nemovitosti, které dnes vnímáme jako drahé, budou ještě dražší,“ uvedl Miškovič v rozhovoru pro Newstream.

Podle něj se budou lidé, kteří chtějí bydlet v hlavním městě, ještě dlouho potýkat s důsledky pomalého povolování staveb.

Na tento vývoj reagují i další developeři. Například Marcel Soural, zakladatel skupiny Trigema, dlouhodobě pracuje s konceptem menšího a dostupnějšího bydlení a mikrobyty patří mezi segmenty, na které se firma v rámci svých projektů zaměřuje.

Malý byt, velký potenciál

Na první pohled může působit 20 metrů čtverečních jako extrémně omezený prostor, ale realita je často jiná. Dobře navržený mikrobyt dokáže nabídnout překvapivě funkční a komfortní bydlení, kde má každý centimetr své místo a ideálně i více funkcí zároveň. Právě promyšlený design je klíčem: sklápěcí postele a stoly, které během dne mizí ve stěně, vyvýšená patra pro spaní nebo práci, vestavěné úložné systémy či multifunkční spotřebiče nahrazující celou kuchyňskou linku umožňují využít prostor na maximum. Velkou roli navíc hraje i práce s optikou. Alfou a omegou jsou pak světlé barvy, zrcadla a otevřené dispozice dokážou i malý byt vizuálně zvětšit a zpříjemnit.

