Zapomeňte na chalupu s krajkami. Rodina si na Vysočině ve starém statku postavila temné designové útočiště
Statek s historií sahající k roku 1820 se v rukou jedné rodiny proměňuje už více než třicet let. Nejnovější zásah přineslo podkroví, které místo venkovské romantiky sází na soukromí, ticho, černou žulu a rafinované světlo.
Když rodina současného majitele v roce 1993 koupila starý statek na Vysočině, nešlo o rychlou rekonstrukci na jednu sezonu. Dům, jehož historie sahá přibližně do roku 1820 a dokončen byl na konci 19. století, se začal měnit postupně. Nejdřív hlavně zvenku, často vlastními silami. Až po letech přišel na řadu také jeho vnitřek.
Statek stojí v mírně kopcovité krajině Vysočiny. Z příjezdové silnice působí nenápadně. Kolemjdoucím ukazuje především kamennou zeď a dřevěná vrata do stodoly. Teprve za nimi se otevírá dům situovaný na okraji pozemku, s výhledem do přilehlého lesa. V roce 2020 prošlo rekonstrukcí první patro. Následně majitelé oslovili ateliér Plus One Architects, aby se ujal rozsáhlého podkroví.
Nechtěli rekonstrukci uspěchat
Právě dlouhý vztah rodiny k domu se stal jedním z klíčů k celé proměně. Majitelé dům dobře znali, věděli, co si může dovolit, kde jsou jeho limity a co naopak stojí za to zachovat. Architektkám tak mohli předat zkušenost, která se nedá vyčíst z výkresů.
„Majitelé od začátku věděli, že nechtějí rekonstrukci uspěchat. Důležité pro ně bylo udělat ji promyšleně a kvalitně, i kdyby to mělo trvat déle,“ říká autorka návrhu Petra Ciencialová z Plus One Architects.
Výsledkem je rekonstrukce, která nepůsobí jako radikální přepis starého domu. Podkroví navazuje na spodní patro vybranými materiály, například masivním smrkovým dřevem a přiznanou původní kamennou zdí, zároveň si ale vytváří vlastní atmosféru.
Chalupa, která nesází na bílou idylu
Na rozdíl od typických představ o venkovské chalupě není nové podkroví světlé, rustikální a romantizující. Soukromá část pracuje s tmavými odstíny a syrovějšími materiály. Architektky chtěly vytvořit prostředí, které tlumí rušivé podněty a podporuje klid.
„Úpravy podkroví nám umožnily osadit původní otvory v kamenné stěně novými okny a přivést denní světlo hluboko do dispozice. Světlo tak vstupuje do prostoru spíše nepřímo a podporuje klidnou atmosféru,“ popisuje architektka Kateřina Průchová.
Proměna podkroví si vyžádala i stavební zásahy. Zvýšením podlahy pomocí dřevěného podbití se sjednotila výšková úroveň a rozšířila užitná plocha. S tím souvisel také návrh nového schodiště ze spodního patra.
Dispozice je rozdělena do dvou nálad. Soukromou zónu tvoří ložnice a šatna v tmavých tónech. Pokoje pro hosty jsou naopak světlejší a střídmější, pojaté téměř v hotelovém formátu. Obě části propojuje centrální společenská místnost s barem, sezením a pracovním koutem. U schodiště se nachází společná koupelna a toaleta.
Kámen, žula a dřevo
Jedním z nejsilnějších materiálových prvků je černá masivní žula. Objevuje se v koupelně i jako barový stůl, který plynule přechází do pracovní desky a pokračuje až ke zkosené střeše. Vedle ní zůstává výrazně přítomná původní kamenná stěna.
Architektky pracovaly s detailem tak, aby nové prvky respektovaly nepravidelnosti staré stavby. Dobře je to vidět například u posuvných dveří na schodišti, jejichž hrana kopíruje nerovný povrch kamenné zdi.
