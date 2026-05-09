Odchod do důchodu? Čekejte pokles příjmů o téměř polovinu, říká analýza Portu
Člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 tisíc korun. Průměrný vyplácený důchod je přitom nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu.
Zatímco průměrná čistá mzda loni dosahovala 38 680 korun měsíčně, průměrný důchod 21 175 korun měsíčně. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Portu by přitom 72 procent Čechů považovalo za přiměřenou výši penze přinejmenším 25 tisíc korun.
„Velká část lidí na vytoužený důchod nedosáhne, pokud se na něj sami finančně nepřipraví. Podle údajů Českého statistického úřadu pracovalo ke konci roku 2025 v Česku necelých 5,3 milionu lidí. Počet příjemců starobních důchodů přesahuje 2,3 milionu osob a tento poměr se bude v budoucnu jen zhoršovat,“ upozornil analytik Portu Lukáš Raška.
Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.
„Je proto otázkou, jak dlouho bude mít stát dostatek prostředků na to, aby garantoval alespoň současnou výši důchodů,“ dodal.
Podle analýzy Portu řeší významná část důchodců pokles životní úrovně tím, že nadále pracují. Prvních šest měsíců po přiznání starobního důchodu pracuje v Česku 27,5 procenta lidí, zatímco průměr Evropské unie je 13 procent, uvádí analýza.
Zároveň upozorňuje, že s rostoucím věkem schopnost pracovat přirozeně klesá, a to zejména u fyzicky náročných profesí.
Zájem o dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má lidem pomoci zajistit se na stáří, dál výrazně roste. Za dva a čtvrt roku do něj vložilo peníze už 244 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
