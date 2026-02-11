Nový magazín právě vychází!

Daně 2026: Jak mohou OSVČ legálně snížit daňovou zátěž

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla
ČTK
nst
nst

Daně jsou pro podnikatele jedním z nejcitlivějších témat. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si na rozdíl od zaměstnanců musí většinu povinností hlídat samy – zároveň ale mají větší prostor ovlivnit, kolik skutečně odvedou státu.

Rok 2026, kdy se podává daňové přiznání za rok 2025, nabízí poměrně širokou škálu legálních možností, jak daňovou zátěž snížit. Klíčová je správná volba výdajů, využití slev a nezdanitelných částí základu daně i sledování změn, které v posledních letech nastaly.

Paušální, nebo skutečné výdaje? První zásadní volba

Na rozdíl od zaměstnanců si OSVČ samy určují základ daně – buď pomocí skutečných výdajů, nebo paušálu. Právě toto rozhodnutí má zásadní dopad na konečnou výši daně.

„Volba mezi paušálními a skutečnými výdaji je jedním z klíčových rozhodnutí každého podnikatele. Paušální výdaje představují jednoduché řešení bez nutnosti evidovat jednotlivé náklady, ale zároveň mohou omezit možnosti další daňové optimalizace. Skutečné výdaje naopak umožňují odečíst reálné náklady spojené s podnikáním a v řadě případů vedou k nižšímu základu daně,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Bez ohledu na zvolený způsob mají OSVČ nárok na stejné základní slevy a odpočty jako zaměstnanci. Rozdíl je v tom, že u podnikatelů se jejich efekt často projeví už při samotném stanovení základu daně.

Základní sleva a další osobní úlevy

Každá OSVČ může uplatnit základní slevu na poplatníka, která se odečítá přímo od vypočtené daně. Pro drobné podnikatele s nižšími zisky může znamenat výrazné snížení daňové povinnosti – někdy až na nulu.

Vedle toho lze uplatnit i slevy na invaliditu, držení průkazu ZTP/P nebo na manžela či manželku, pokud jsou splněny zákonné podmínky.

„Stejně jako u zaměstnanců už nejde o automatický nárok, ale o cílenou podporu pro konkrétní životní situace,“ upozorňuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Děti mohou přinést i daňový bonus

Daňové zvýhodnění na děti mohou využít také OSVČ. Pokud je jejich vypočtená daň nižší než samotné zvýhodnění, vzniká nárok na daňový bonus. Podmínkou je však dosažení minimální hranice příjmů, která je u podnikatelů přísně kontrolována.

Pro rodiny, kde jeden z rodičů podniká, může jít o rozdíl v řádu desítek tisíc korun ročně – a často i o to, zda se podnikání z pohledu rodinného rozpočtu vyplatí.

Spoření, pojištění i dary snižují základ daně

Podnikatelé mohou odečítat příspěvky na penzijní spoření, dlouhodobé investiční produkty či životní pojištění, pokud splňují zákonné podmínky. Tyto odpočty snižují základ daně a jejich efekt roste s vyšší daňovou sazbou.

Často využívané jsou také odpočty za dary na veřejně prospěšné účely, včetně bezpříspěvkového darování krve nebo kostní dřeně. V kombinaci s dalšími položkami mohou sehrát významnou roli.

Paušální daň: méně papírování, méně možností

Specifickou skupinou jsou OSVČ v paušálním režimu. Ten výrazně zjednodušuje administrativu, ale zároveň omezuje možnosti uplatňovat slevy a odpočty samostatně.

Podnikatel v tomto režimu nemůže optimalizovat daňovou povinnost pomocí dětí, manžela ani odpočtů na spoření – vše je zahrnuto v jedné měsíční platbě. I proto se řada OSVČ v roce 2026 znovu zamýšlí, zda se jim paušální režim stále vyplatí.

Na co si dát pozor

Některé dříve běžné odpočty už zákon neumožňuje. Zrušeny byly například odpočty za členské příspěvky odborům nebo školkovné. Přísnější jsou také podmínky u některých pojistných produktů.

Chyby v této oblasti patří mezi časté důvody doměrků a kontrol ze strany Finanční správa České republiky. OSVČ by proto měly pečlivě sledovat nejen to, co odečíst lze, ale i to, co už zákon neumožňuje.

Modelové příklady: paušál vs. skutečné výdaje
Příklad 1: OSVČ bez dětí, příjem 1 200 000 Kč

Varianta A – paušální výdaje (60 %)
Výdaje: 720 000 Kč
Základ daně: 480 000 Kč
Výsledná daň po základní slevě: přibližně 41 000 Kč

Varianta B – skutečné výdaje (850 000 Kč)
Základ daně: 350 000 Kč
Výsledná daň po základní slevě: zhruba 22 000 Kč

Rozdíl: Úspora asi 19 000 Kč ročně pouze na dani z příjmů.
Příklad 2: OSVČ s jedním dítětem, příjem 800 000 Kč

Varianta A – paušální výdaje (60 %)
Výdaje: 480 000 Kč
Základ daně: 320 000 Kč
Daň před slevami: cca 48 000 Kč
Po uplatnění slev a zvýhodnění může daň klesnout na minimum, případně vznikne nárok na bonus.

Varianta B – skutečné výdaje (600 000 Kč)
Základ daně: 200 000 Kč
Daň před slevami: cca 30 000 Kč
Po uplatnění slev je daň prakticky nulová a zvýhodnění na dítě se projeví jako daňový bonus vyplacený státem.

Rozdíl: Skutečné výdaje mohou přinést nejen nižší daň, ale i reálný příjem navíc. Rozdíl může činit 15 až 25 tisíc korun ročně.

Daně jako součást strategie

Pro OSVČ nejsou daně jednorázovou povinností, ale součástí dlouhodobého plánování. Rozdíl mezi podnikatelem, který daně řeší až na jaře, a tím, kdo s nimi pracuje průběžně, může dosahovat desítek tisíc korun ročně.

Rok 2026 nenabízí zkratky. Nabízí ale jasná pravidla – a prostor pro ty, kteří je dokážou využít.

Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů

iStock
nst
nst

Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.

Hodnota chybně rozeslané kryptoměny přesahovala 40 miliard dolarů (814 miliard korun). Incident podle agentury Reuters okamžitě otřásl trhem a cena bitcoinu prudce klesla o 17 procent.

Zpoždění systému otevřelo cestu k omylu

Generální ředitel burzy I Če-won uvedl, že omylem rozdané množství odpovídalo zhruba patnáctinásobku bitcoinových rezerv burzy, které činí asi 42 tisíc bitcoinů.

K chybě podle něj přispělo zpoždění při zpracování transakcí. Aktualizace zůstatků virtuálních aktiv se opozdila přibližně o 24 hodin, což umožnilo, aby k omylu vůbec došlo. Systém navíc neověřil objem převáděné měny vůči skutečným rezervám a částka nebyla oddělena na samostatném účtu, který by transakci zabezpečil.

„Jsme si plně vědomi nedostatků v kontrole našich interních systémů,“ uvedl I při slyšení před parlamentním výborem.

MrBeast

MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti

Money

Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.

nst

Přečíst článek

Část bitcoinů zmizela, klienti je musí vrátit

Většinu bitcoinů se burze podařilo získat zpět. Celkem 1786 bitcoinů však bylo prodáno během několika minut předtím, než burza zmrazila účty zákazníků, kteří je obdrželi.

Podle regulátorů jsou klienti, kteří tyto bitcoiny prodali, ze zákona povinni je vrátit.

Parlament žádá přísnější dohled

Incident vyvolal silnou reakci jihokorejských politiků. Členové parlamentu vyjádřili zděšení nad selháním vládního i firemního dohledu nad trhem s virtuálními aktivy. Jižní Korea patří mezi nejaktivnější kryptoměnové trhy na světě podle objemu obchodů.

Guvernér finančního dozorového úřadu FSS I Čan-džin uvedl, že trh s virtuálními měnami by podle něj měl podléhat stejnému regulačnímu dohledu jako banky a jiné finanční instituce. Současná legislativa to však neumožňuje.

