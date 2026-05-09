FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt
Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.
V Panoším Újezdu u Slabců ve Středočeském kraji zůstal po původním historickém stavení jen kamenný chlívek. Drobná hospodářská stavba, která by jinde možná skončila jako ruina nebo byla nahrazena novostavbou, se v rukou architektky Lenky Milerové proměnila v kompaktní letní byt.
Rekonstrukce dokončená v roce 2023 stojí na několika přesných zásazích. Do původních kamenných zdí byly vloženy nové velkoformátové otvory, které stavbu otevřely světlu i okolní krajině. Interiér sjednotila nová betonová podlaha a vyhloubení protilehlého svahu umožnilo vytvořit prostor pro koupelnu. Výsledkem je minimalistický letní byt, který neskrývá původní charakter stavby, ale doplňuje jej o současné prvky.
Materiálová paleta je záměrně střídmá. Architektka použila beton, pozinkovanou ocel a kámen. Právě kontrast původního zdiva a nových industriálně laděných detailů dává malé stavbě současný výraz. Milerová tak nevytváří romantizující chalupu, ale přesnou, úspornou a civilní architekturu.
„Cílem nebylo z kamenného chlívku udělat novostavbu, ale zachovat jeho syrovost a doplnit ji o současné prvky. Pracovali jsme s minimem materiálů a s přesnými zásahy, které malému prostoru dávají světlo, funkci a nový způsob užívání,“ říká architektka Lenka Milerová. Projekt je jedním z těch, které se uchází o Českou cenu za architekturu.
Stará venkovská chalupa ve Vidlaté Seči na Svitavsku byla ještě donedávna na hraně zániku. Zatékající střechou, vlhkým zdivem i chybějícím zázemím připomínala spíš relikt minulosti než místo pro rodinnou rekreaci.
Staré stodoly, chlévy a seníky dostávají nový život
Podobné proměny starých hospodářských objektů jsou v posledních letech stále výraznějším tématem současné architektury. Stodoly, seníky, chlévy nebo zahradní domky často ztrácejí původní funkci, ale zároveň mají silnou prostorovou i materiálovou kvalitu. Místo demolice se proto stále častěji hledá způsob, jak je adaptovat pro současné bydlení, rekreaci nebo práci.
Princip bývá podobný. Původní obálka stavby zůstává, zatímco dovnitř se vkládá nová funkce. Architekti často zachovávají kamenné nebo cihelné zdivo, původní hmotu a měřítko, ale doplňují je o současné materiály, větší prosklení, betonové podlahy, ocelové prvky nebo dřevěné vestavby. Důležitý je především kontrast mezi starým a novým.
Tento přístup je zajímavý nejen esteticky, ale i prakticky. Práce s existující stavbou šetří místo, materiál i energii a současně pomáhá zachovat charakter venkovského prostředí. V době, kdy se řada obcí potýká s tlakem katalogových domů a necitlivých přestaveb, představují podobné rekonstrukce alternativu.
Místo demolice zvolili rekonstrukci, chtěli zachovat kamennou stodolu z počátku 20. století. Za 15 milionů získali bydlení s nádechem historie a moderního životního stylu.
Obec Rudimov v Bílých Karpatech získala nový obecní dům. Jeho realizaci si vzaly na starost architektonická studia Mimosa Architects a Ateliér Mur. Z původní ruiny se stal moderní funkční objekt, který nabízí zázemí pro společenský život a nezbytnou administrativu malé vesnice.
