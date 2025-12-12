Moskva zuří. Ruská centrální banka žaluje Euroclear kvůli zmrazeným aktivům
Ruská centrální banka oznámila, že u moskevského soudu kvůli svým zmrazeným aktivům žaluje finanční společnost Euroclear, kde se většina těchto aktiv nachází. Informovala o tom agentura Reuters. Banka také za protiprávní označila plány Evropské unie ohledně použití zmrazených aktiv.
Mezinárodní středisko pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii ruská banka podle agentury žaluje kvůli podle ní škodlivému jednání, jenž ovlivnilo na její možnosti nakládat s finančními prostředky a cennými papíry.
"Mechanismus přímého nebo nepřímého použití aktiv ruské centrální banky a další formy nepovoleného nakládání s nimi jsou nelegální a v rozporu s mezinárodním právem, včetně principů suverénní neporušitelnosti aktiv," tvrdí banka.
V prohlášení ruská finanční instituce reagovala na tiskovou zprávu Evropské komise ze začátku tohoto měsíce, v níž unijní exekutiva představila dvě řešení na podporu financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027, píše Reuters. Jedním z návrhů je takzvaná reparační půjčka Kyjevu, což by znamenalo půjčit si hotovostní zůstatky od finančních institucí v EU, které drží zmrazená aktiva ruské centrální banky.
Ta zůstala v zemích unie zablokována poté, co kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 uvalily státy EU na Rusko sankce. Tyto prostředky jsou především právě v systému Euroclear v Belgii, kde je podle listopadových údajů zadržováno 193 miliard eur (necelých 4,7 bilionu korun), ale také například v Lucembursku a některých dalších zemích unie, včetně Německa. Využití těchto prostředků k zajištění půjčky Ukrajině by podle ruských představitelů vyvolalo "tu nejtvrdší reakci" Moskvy.
Vlády zemí Evropské unie se dnes podle diplomatů chtějí dohodnout na zmrazení aktiv ruské centrální banky na neurčitou dobu. Vyhnuly by se tím prodlužování zmrazení každého půl roku, které vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí bloku. Ruská národní banka vzkázala, že zavedení tohoto plánu do praxe by napadla u soudů v Rusku, u justičních institucí jiných států i u mezinárodních organizací a arbitrážních tribunálů. Euroclear, vláda Belgie, kde tato instituce sídlí, ani Evropská komise se k prohlášením ruské centrální banky nevyjádřily.
