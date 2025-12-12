Nový magazín právě vychází!

Moskva zuří. Ruská centrální banka žaluje Euroclear kvůli zmrazeným aktivům

Moskva zuří. Ruská centrální banka žaluje Euroclear kvůli zmrazeným aktivům
Ruská centrální banka oznámila, že u moskevského soudu kvůli svým zmrazeným aktivům žaluje finanční společnost Euroclear, kde se většina těchto aktiv nachází. Informovala o tom agentura Reuters. Banka také za protiprávní označila plány Evropské unie ohledně použití zmrazených aktiv.

Mezinárodní středisko pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii ruská banka podle agentury žaluje kvůli podle ní škodlivému jednání, jenž ovlivnilo na její možnosti nakládat s finančními prostředky a cennými papíry.

"Mechanismus přímého nebo nepřímého použití aktiv ruské centrální banky a další formy nepovoleného nakládání s nimi jsou nelegální a v rozporu s mezinárodním právem, včetně principů suverénní neporušitelnosti aktiv," tvrdí banka.

V prohlášení ruská finanční instituce reagovala na tiskovou zprávu Evropské komise ze začátku tohoto měsíce, v níž unijní exekutiva představila dvě řešení na podporu financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027, píše Reuters. Jedním z návrhů je takzvaná reparační půjčka Kyjevu, což by znamenalo půjčit si hotovostní zůstatky od finančních institucí v EU, které drží zmrazená aktiva ruské centrální banky.

Ta zůstala v zemích unie zablokována poté, co kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 uvalily státy EU na Rusko sankce. Tyto prostředky jsou především právě v systému Euroclear v Belgii, kde je podle listopadových údajů zadržováno 193 miliard eur (necelých 4,7 bilionu korun), ale také například v Lucembursku a některých dalších zemích unie, včetně Německa. Využití těchto prostředků k zajištění půjčky Ukrajině by podle ruských představitelů vyvolalo "tu nejtvrdší reakci" Moskvy.

Vlády zemí Evropské unie se dnes podle diplomatů chtějí dohodnout na zmrazení aktiv ruské centrální banky na neurčitou dobu. Vyhnuly by se tím prodlužování zmrazení každého půl roku, které vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí bloku. Ruská národní banka vzkázala, že zavedení tohoto plánu do praxe by napadla u soudů v Rusku, u justičních institucí jiných států i u mezinárodních organizací a arbitrážních tribunálů. Euroclear, vláda Belgie, kde tato instituce sídlí, ani Evropská komise se k prohlášením ruské centrální banky nevyjádřily.

Česko jako respektovaná gastronomická destinace

Rozšířením průvodce na celé území získává česká gastronomie novou mezinárodní viditelnost. Podle mezinárodního ředitele průvodce Michelin Gwendala Poullenneca vyniká česká scéna unikátní kombinací tradice a moderní kreativity. „Česká kulinářská scéna nabízí jedinečnou směs inovací a dědictví, která přináší výjimečné zážitky milovníkům jídla hledajícím autenticitu i nové impulzy,“ dodal Poullenneca.

Česká centrála cestovního ruchu navíc zdůrazňuje, že toto uznání posiluje nejen prestiž země, ale i rozvoj gastronomické turistiky, z níž mohou profitovat zejména regionální podniky. 

Podoba současné české kuchyně

Současná česká gastronomie podle Michelinu stojí na kvalitních surovinách, sezónnosti a řemeslné preciznosti. Restaurace po celé zemi stále více pracují s lokálními produkty od zvěřiny a sladkovodních ryb až po moravská vína či zeleninu od malých farmářů.

Zatímco Praha již mnoho let potvrzuje svou špičkovou úroveň v oblasti fine diningu i dostupnějších bister, regiony rychle dohánějí krok díky nové generaci šéfkuchařů, která kombinuje tradici s moderními technikami. Právě to dává letošnímu výběru zcela nový rozměr.

Inspektoři Michelinu pracují zcela anonymně, do restaurací chodí jako běžní hosté a každý podnik navštěvují opakovaně, aby měli jistotu, že jejich zkušenost není náhodná. Při hodnocení se řídí pěti mezinárodními kritérii, která používají po celém světě: sledují kvalitu použitých surovin, harmonii a vyváženost chutí, dokonalé zvládnutí kuchařských technik i to, zda se v menu jasně odráží osobitost a rukopis šéfkuchaře. Klíčová je také konzistence – tedy zda restaurace dokáže stejnou úroveň udržet při každé návštěvě.

Kromě ikonických hvězd Michelin uděluje průvodce také řadu dalších ocenění. Bib Gourmand patří podnikům, které nabízejí skvělé jídlo za férovou cenu, Zelená hvězda oceňuje lídry v oblasti udržitelné gastronomie a označení The Selected upozorňuje na restaurace, které stojí za návštěvu i bez formální hvězdy. Součástí výběru jsou také speciální profesní ocenění, například pro sommeliéra roku či šéfkuchaře roku.

krabičky s jídlem

Dopad na českou gastronomii

V roce 2022 Michelin změnil svůj model fungování a restaurace nyní hodnotí pouze v zemích, jejichž národní agentury cestovního ruchu na tuto službu finančně přispějí. Česká vláda rozhodla o zaplacení poplatku v létě 2023; částku 1,3 milionu eur (podle tehdejšího kurzu přibližně 32,6 milionu korun) uhradila agentura CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní průvodce tak posiluje postavení Česka na gastronomické mapě Evropy. Regionální podniky získávají příležitost vstoupit do mezinárodního povědomí a navázat na úspěch pražských restaurací, které už dnes určují tempo vývoje české kuchyně.

Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.

Video s názvem „Nejhorší období v roce“ (The Most Terrible Time of the Year), bylo na nizozemský youtubový kanál McDonald's umístněno v sobotu. V klipu se střídají různé nešťastné situace, zatímco v pozadí hraje píseň amerického zpěváka Andyho Williamse, It's the Most Wonderful Time of the Year, k níž byl změněn text, aby pojednával o Vánocích jako o nejhorším období v roce. Dárky na střeše auta popadají při průjezdu pod nízkým mostem, nešťastník si ublíží při pádu na ledních bruslích, na ženu s kolem spadne sníh ze střechy, kočka skočí na stromeček a povalí ho, koledníkům vítr odfoukne noty, ženě s dárky se zasekne kabát ve dveřích tramvaje, která ji pak vláčí za sebou, a Santa Claus uvázne se svým spřežením v dopravní zácpě.

Zaznívá kritika

Divákovi pak reklama v závěru doporučuje utéct před vánočním „šílenstvím“ a „ukrýt se do ledna v McDonald's“. Řada uživatelů na sociálních sítích ale reklamu zkritizovala za „neautentický obsah“, „děsivost“, „cynismus“ či špatné technické provedení. Nizozemská pobočka McDonald's NBC News ve středu sdělila, že reklamu stáhla. „Ačkoliv cílem bylo zachytit stresující chvíle, které mohou o svátcích nastat v Nizozemsku“, McDonald's „si je vědom, že pro mnoho našich hostů je toto období nejhezčím časem roku,“ uvedla společnost.

Klip pro McDonald's vytvořila americká společnost The Sweetshop Films ve spolupráci s nizozemskou reklamní agenturou TBWA/Neboko. Ani jedna ze společností na žádost NBC News o komentář nezareagovala, ale ředitelka The Sweetshop Films Melanie Bridgeová použití AI hájila v příspěvku na LinkedInu, informovala ve středu agentura AFP. „Nikdy to nebylo o nahrazení řemesla, nýbrž o rozšíření nástrojů. Nápad, vkus, vedení... to vše bude vždy lidské,“ uvedla Bridgeová v příspěvku, který byl později smazán. „A tady je to, co lidé nevidí, čas, jenž byl tomuto úkolu věnován mnohonásobně překročil dobu běžného natáčení. Deset lidí, pět týdnů, plný úvazek,“ dodala.

Někteří uživatelé sociálních sítí dali najevo, že s produkčním týmem soucítí. „Tohle je naprosto zdrcující pro AI umělce, kteří do toho vložili svůj čas a úsilí,“ napsal jeden uživatel X vystupující pod jménem Chris. „Ano, bylo to vytvořené pomocí AI, ale za tím stále stáli skuteční lidé, kteří dělali kreativní rozhodnutí, upravovali prompt a dotvářeli finální dílo,“ dodal.

Jiní však rychle oponovali komentáři, které zdůrazňovaly širší obavy z dopadu AI na trh práce v kreativních oborech.

Obsah generovaný umělou inteligencí se v reklamě stává stále populárnějším a technologie využívají i velké korporace jako Coca-Cola. Po ostré kritice se tato společnost letos vyhnula zobrazování AI-generovaných lidí zblízka. Místo toho hrají hlavní roli počítačově vytvoření lední medvědi, králíci a veverky, poznamenala NBC News.

