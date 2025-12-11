Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla
Průvodce Michelin letos poprvé představuje výběr restaurací, který pokrývá celé Česko. Hodnocení inspektorů tak již není zaměřené pouze na Prahu, do mezinárodního gastronomického centra se dostávají i regiony. Česká republika se tímto vydáním zařazuje mezi respektované evropské kulinářské destinace.
Letošní vydání průvodce Michelin přineslo několik zásadních novinek, mezi nimiž nejvíce rezonuje jméno Jana Knedly, jeho Papilio získalo totiž hned dvě hvězdy. Do výběru nově přibyly i resturace s jednou hvězdou. K Fieldu Radka Kašpárka a La Degustation Bohême Bourgeoise Oldřicha Sahajdáka, nově získala prestižní ocenění jihomoravská Essens, olomoucká Entrée Přemka Forejta nebo zlínská La Villa. V Praze má nově hvězdu Levitate, La Casa de Carli Mattea de Carli nebo Štangl ze skupiny Ambiente.
Kromě fine diningu tvořily páteř pražské scény i podniky s oceněním Bib Gourmand, které nabízí kvalitní jídlo za férovou cenu. Ceny Bib za dobrý poměr ceny a kvality získalo osmnáct podniků, nově patnáct. Bib získaly podniky jako Šupina a Šupinka v Třeboni nebo Bar Atelir & Bistro v Brně.
Vývoj české gastronomie v průvodci Michelin začal již v roce 2008. Tehdy se do historie zapsala restaurace Allegro z pražského hotelu Four Seasons, která pod vedením italského šéfkuchaře Andrea Accordiho získala vůbec první michelinskou hvězdu nejen pro Česko, ale i pro celý postkomunistický region. V následujících letech hvězdu obdržely také restaurace Alcron a Maze, jež pomohly upevnit pozici Prahy mezi evropskými kulinářskými městy.
Česko jako respektovaná gastronomická destinace
Rozšířením průvodce na celé území získává česká gastronomie novou mezinárodní viditelnost. Podle mezinárodního ředitele průvodce Michelin Gwendala Poullenneca vyniká česká scéna unikátní kombinací tradice a moderní kreativity. „Česká kulinářská scéna nabízí jedinečnou směs inovací a dědictví, která přináší výjimečné zážitky milovníkům jídla hledajícím autenticitu i nové impulzy,“ dodal Poullenneca.
Česká centrála cestovního ruchu navíc zdůrazňuje, že toto uznání posiluje nejen prestiž země, ale i rozvoj gastronomické turistiky, z níž mohou profitovat zejména regionální podniky.
Podoba současné české kuchyně
Současná česká gastronomie podle Michelinu stojí na kvalitních surovinách, sezónnosti a řemeslné preciznosti. Restaurace po celé zemi stále více pracují s lokálními produkty od zvěřiny a sladkovodních ryb až po moravská vína či zeleninu od malých farmářů.
Zatímco Praha již mnoho let potvrzuje svou špičkovou úroveň v oblasti fine diningu i dostupnějších bister, regiony rychle dohánějí krok díky nové generaci šéfkuchařů, která kombinuje tradici s moderními technikami. Právě to dává letošnímu výběru zcela nový rozměr.
Inspektoři Michelinu pracují zcela anonymně, do restaurací chodí jako běžní hosté a každý podnik navštěvují opakovaně, aby měli jistotu, že jejich zkušenost není náhodná. Při hodnocení se řídí pěti mezinárodními kritérii, která používají po celém světě: sledují kvalitu použitých surovin, harmonii a vyváženost chutí, dokonalé zvládnutí kuchařských technik i to, zda se v menu jasně odráží osobitost a rukopis šéfkuchaře. Klíčová je také konzistence – tedy zda restaurace dokáže stejnou úroveň udržet při každé návštěvě.
Kromě ikonických hvězd Michelin uděluje průvodce také řadu dalších ocenění. Bib Gourmand patří podnikům, které nabízejí skvělé jídlo za férovou cenu, Zelená hvězda oceňuje lídry v oblasti udržitelné gastronomie a označení The Selected upozorňuje na restaurace, které stojí za návštěvu i bez formální hvězdy. Součástí výběru jsou také speciální profesní ocenění, například pro sommeliéra roku či šéfkuchaře roku.
Dopad na českou gastronomii
V roce 2022 Michelin změnil svůj model fungování a restaurace nyní hodnotí pouze v zemích, jejichž národní agentury cestovního ruchu na tuto službu finančně přispějí. Česká vláda rozhodla o zaplacení poplatku v létě 2023; částku 1,3 milionu eur (podle tehdejšího kurzu přibližně 32,6 milionu korun) uhradila agentura CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní průvodce tak posiluje postavení Česka na gastronomické mapě Evropy. Regionální podniky získávají příležitost vstoupit do mezinárodního povědomí a navázat na úspěch pražských restaurací, které už dnes určují tempo vývoje české kuchyně.
