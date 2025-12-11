Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Nový magazín právě vychází!

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Průvodce Michelin letos poprvé představuje výběr restaurací, který pokrývá celé Česko. Hodnocení inspektorů tak již není zaměřené pouze na Prahu, do mezinárodního gastronomického centra se dostávají i regiony. Česká republika se tímto vydáním zařazuje mezi respektované evropské kulinářské destinace.

Letošní vydání průvodce Michelin přineslo několik zásadních novinek, mezi nimiž nejvíce rezonuje jméno Jana Knedly, jeho Papilio získalo totiž hned dvě hvězdy. Do výběru nově přibyly i resturace s jednou hvězdou. K Fieldu Radka Kašpárka a La Degustation Bohême Bourgeoise Oldřicha Sahajdáka, nově získala prestižní ocenění jihomoravská Essens, olomoucká Entrée Přemka Forejta nebo zlínská La Villa. V Praze má nově hvězdu Levitate, La Casa de Carli Mattea de Carli nebo Štangl ze skupiny Ambiente.

Kromě fine diningu tvořily páteř pražské scény i podniky s oceněním Bib Gourmand, které nabízí kvalitní jídlo za férovou cenu. Ceny Bib za dobrý poměr ceny a kvality získalo osmnáct podniků, nově patnáct. Bib získaly podniky jako Šupina a Šupinka v Třeboni nebo Bar Atelir & Bistro v Brně.

Vývoj české gastronomie v průvodci Michelin začal již v roce 2008. Tehdy se do historie zapsala restaurace Allegro z pražského hotelu Four Seasons, která pod vedením italského šéfkuchaře Andrea Accordiho získala vůbec první michelinskou hvězdu nejen pro Česko, ale i pro celý postkomunistický region. V následujících letech hvězdu obdržely také restaurace Alcron a Maze, jež pomohly upevnit pozici Prahy mezi evropskými kulinářskými městy.

Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česko jako respektovaná gastronomická destinace

Rozšířením průvodce na celé území získává česká gastronomie novou mezinárodní viditelnost. Podle mezinárodního ředitele průvodce Michelin Gwendala Poullenneca vyniká česká scéna unikátní kombinací tradice a moderní kreativity. „Česká kulinářská scéna nabízí jedinečnou směs inovací a dědictví, která přináší výjimečné zážitky milovníkům jídla hledajícím autenticitu i nové impulzy,“ dodal Poullenneca.

Česká centrála cestovního ruchu navíc zdůrazňuje, že toto uznání posiluje nejen prestiž země, ale i rozvoj gastronomické turistiky, z níž mohou profitovat zejména regionální podniky. 

Podoba současné české kuchyně

Současná česká gastronomie podle Michelinu stojí na kvalitních surovinách, sezónnosti a řemeslné preciznosti. Restaurace po celé zemi stále více pracují s lokálními produkty od zvěřiny a sladkovodních ryb až po moravská vína či zeleninu od malých farmářů.

Zatímco Praha již mnoho let potvrzuje svou špičkovou úroveň v oblasti fine diningu i dostupnějších bister, regiony rychle dohánějí krok díky nové generaci šéfkuchařů, která kombinuje tradici s moderními technikami. Právě to dává letošnímu výběru zcela nový rozměr.

Inspektoři Michelinu pracují zcela anonymně, do restaurací chodí jako běžní hosté a každý podnik navštěvují opakovaně, aby měli jistotu, že jejich zkušenost není náhodná. Při hodnocení se řídí pěti mezinárodními kritérii, která používají po celém světě: sledují kvalitu použitých surovin, harmonii a vyváženost chutí, dokonalé zvládnutí kuchařských technik i to, zda se v menu jasně odráží osobitost a rukopis šéfkuchaře. Klíčová je také konzistence – tedy zda restaurace dokáže stejnou úroveň udržet při každé návštěvě.

Kromě ikonických hvězd Michelin uděluje průvodce také řadu dalších ocenění. Bib Gourmand patří podnikům, které nabízejí skvělé jídlo za férovou cenu, Zelená hvězda oceňuje lídry v oblasti udržitelné gastronomie a označení The Selected upozorňuje na restaurace, které stojí za návštěvu i bez formální hvězdy. Součástí výběru jsou také speciální profesní ocenění, například pro sommeliéra roku či šéfkuchaře roku.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dopad na českou gastronomii

V roce 2022 Michelin změnil svůj model fungování a restaurace nyní hodnotí pouze v zemích, jejichž národní agentury cestovního ruchu na tuto službu finančně přispějí. Česká vláda rozhodla o zaplacení poplatku v létě 2023; částku 1,3 milionu eur (podle tehdejšího kurzu přibližně 32,6 milionu korun) uhradila agentura CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní průvodce tak posiluje postavení Česka na gastronomické mapě Evropy. Regionální podniky získávají příležitost vstoupit do mezinárodního povědomí a navázat na úspěch pražských restaurací, které už dnes určují tempo vývoje české kuchyně.

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Lovecký zámeček Dřevíč, kde více než třicet let žil politik a podnikatel Karel Schwarzenberg, je nyní na prodej. Exkluzivně jej nabízí realitní kancelář Svoboda & Williams za cenu 65 milionů korun.

Zámeček se nachází v křivoklátských lesích mezi Nižborem a Lány, zhruba půl hodiny jízdy od Prahy. Jde o barokní objekt z počátku 18. století, stojící na místě starší myslivny z roku 1572. Schwarzenberg jej na začátku 90. let nechal kompletně zrekonstruovat.

Součástí nabídky je hlavní budova o užitné ploše 401 metrů čtverečních, samostatný dům pro hosty (289 m²), starší správcovský dům, kaple sv. Huberta a drobné stavby v okolí. K areálu patří také 25hektarový pozemek, tvořený mixem lesů a luk. V posledních letech byl modernizován zejména dům pro hosty, zatímco správcovský objekt vyžaduje rekonstrukci. Zámeček samotný je po rozsáhlé obnově z 90. let v udržovaném stavu.

ŠJů, Wikimedia Commons

První stavba na místě dnešního Dřevíče je doložena už roku 1572, kdy zde na pokyn arciknížete Ferdinanda vznikla myslivna. Současný zámeček nechal na jejím místě počátkem 18. století postavit kníže Josef Vilém z Fürstenberka, majitel křivoklátského panství. Šlo o menší barokní lovecký objekt s mansardovou střechou, který později, v 19. století, prošel úpravami.

Areálem prošly různé osobnosti své doby. V první polovině 19. století zde pobýval Jindřich Fügner, pozdější spoluzakladatel Sokola. Po roce 1929 přešel Dřevíč do majetku státu a sloužil jako sídlo lesní správy. Za druhé světové války zde občas pobýval prezident Emil Hácha, v padesátých letech Marta Gottwaldová. Později se objekt využíval pro rekreační a školící účely státního podniku.

ŠJů, Wikimedia Commons

Schwarzenbergova éra: rekonstrukce a politické zákulisí

Rok 1991 znamenal zásadní obrat. Dřevíč koupil Karel Schwarzenberg, který zde žil až do roku 2023. V první polovině 90. let nechal objekt kompletně zrekonstruovat. Na návrhu a realizaci se podíleli architekti Markéta Cajthamlová, Lev Lauermann a rakouský architekt Hermann Czech, který vytvořil nové interiéry.

Dřevíč byl v 90. letech místem neformálních politických setkání. Probíhala zde například jednání související s přípravou Česko-německé deklarace a v roce 1999 zde vznikla Dřevíčská výzva. Schwarzenberg zde hostil řadu domácích i zahraničních návštěv, včetně tehdejších politiků a diplomatů.

Karel Schwarzenberg měl ještě podle Echo24 v roce 2014 sepsal darovací smlouvu, na jejímž základě sídlo po jeho smrti přešlo na Roberta Schmiedlehnera, tiskového mluvčího rakouského Muzea zinkenbašské malířské kolonie. Podle dostupných informací má jít o vzdáleného rodinného příslušníka rodu Schwarzenbergů.

Newstream/Tereza Zavadilová

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Reality

Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Japonský minimalismus je nový luxus. A Evropa se mu otevírá

Hlavní tváří značky Uniqlo byl na pařížské prezentaci Roger Federer
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos

Japonské značky, které vsadily na jednoduchost, kvalitu a trvanlivost, zažívají mimořádný mezinárodní úspěch. Uniqlo hlásí rekordní tržby, Muji otevírá nové vlajkové obchody po světě a další japonské firmy upevňují svou pozici na globálním retailovém trhu. Podle expertů je jen otázkou času, kdy dorazí i do Česka.

Ještě před několika lety byla značka Uniqlo mimo Asii jen okrajovým hráčem. Dnes je však situace naprosto odlišná. Server Burzovní svět uvedl, že skupina Fast Retailing, pod kterou značka spadá, oznámila za fiskální rok 2025 obrat  zhruba 22,2 miliardy dolarů a provozní zisk 3,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o téměř 13 procent. Tento výsledek potvrzuje, že nenápadný gigant globalizované módy právě prožívá své nejsilnější období.

„Uniqlo vyhrává tím, že nedělá módu,“ napsal Business Insider ve své analýze úspěchu značky. „Nesnaží se honit trendy, a místo toho nabízí kvalitní základ šatníku za férovou cenu. V době, kdy je zákazník přehlcen rychlou módou, tato strategie funguje lépe než kdy dřív.“

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podobně sílí i Muji, další ikona japonského minimalismu. Společnost letos oznámila expanzi v Evropě prostřednictvím nových vlajkových obchodů a přizpůsobování sortimentu místním trhům. Muji staví svůj úspěch na jednoduchém designu a dlouhé životnosti, tedy přesně na tom, co současný spotřebitel hledá.

Za úspěchem japonských značek stojí to, co mnoha evropským i americkým módním hráčům začíná chybět. Jedná se o preciznost, funkčnost a naprostou srozumitelnost produktu. Zatímco konkurenti se předhánějí ve vizuální komunikaci a kolekcích na jedno použití, japonské značky staví na filozofii, že „dobrý produkt nepotřebuje šokovat a být na jedno použití“.

Kdy se dočká Česko?

Uniqlo v posledních třech letech zrychlilo expanzi mimo Asii. Posiluje v Evropě, Spojených státech i na Blízkém východě. 

Realitní odborníci v Praze již letos potvrdili, že Uniqlo zkoumá český trh a analyzuje lokality v centru města pro svůj vstup po roce 2026. Hospodářské noviny například v říjnu citovaly Tomáše Beránka z poradenské firmy CZ Retail Advisors, který uvedl, že jsou ve hře tři prestižní adresy. Jednou z nich je Palác Hybernia na náměstí Republiky, druhou možností je bývalá centrála Komerční banky v ulici Na Příkopě 33, dnes vlastněná Trinity Bank, kde jsou v přízemí volné obchodní prostory s plánovaným otevřením v roce 2026. Třetí variantou je Dětský dům ve stejné ulici. Pokud by se tak stalo, šlo by o největší módní retailovou událost dekády, srovnatelnou s příchodem IKEA v 90. letech nebo Primarku v roce 2020.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Money

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

ČTK

Přečíst článek

Muji už na český trh opatrně nahlíží několik let. Společnost ve svých vyjádřeních zdůrazňuje, že Evropa je nyní strategickou prioritou, což se potvrzuje například v Londýně.

Evropa volá po slow fashion

Zákazníci v celé EU podle analýzy dat průzkumů preferují udržitelnost, funkčnost a univerzální využitelnost. Reagují na to jak módní řetězce, tak e-commerce platformy, které sledují výrazný růst poptávky po jednoduchých, dlouhodobě použitelných produktech. „Japonské značky uspěly, protože přinášejí něco, co západní módní trh z velké části opustil. Jedná se o úctu k materiálu, důraz na detail a schopnost vytvořit produkt, který má dlouhou životnost,“ shrnuje portál TokyoScope ve své analýze návratu značky Muji na výsluní.

Hotel Espacio Nagoya Castle

OBRAZEM: Japonci otevřeli luxusní hotel s výhledem na hrad, noc vyjde i na půl milionu

Enjoy

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 tisíc korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik restaurací i výhled na velkolepý Nagojský hrad, napsala agentura Kjódó.

ČTK

Přečíst článek

