Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Sam Altman
ČTK
ČTK
ČTK

Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.

Závislost investorů a poskytovatelů infrastruktury na budoucích příjmech OpenAI je výrazná. Firma stojící za chatbotem s prvky umělé inteligence ChatGPT sice očekává, že za letošní rok dosáhne obratu 20 miliard dolarů, zároveň však podepsala kontrakty na nákup výpočetní kapacity v hodnotě 1,4 bilionu dolarů (29 bilionů korun) na příštích osm let.

„Současný nedostatek výpočetního výkonu je největší překážkou pro růst OpenAI,“ uvedla společnost s tím, že budování infrastruktury je zásadní pro uspokojení rostoucí globální poptávky.

Investiční skupina Blue Owl Capital a společnosti zabývající se výpočetní infrastrukturou jako Crusoe se při obsluze úvěrů v hodnotě přibližně 28 miliard dolarů spoléhají také na smlouvy, které její zákazníci podepsali s OpenAI, dodal FT.

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent

Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol

Trhy

Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.

nst

Přečíst článek

Podle zdrojů FT jedná skupina bank o půjčce za dalších 38 miliard dolarů pro Oracle a stavitele datových center Vantage na financování dalších infrastrukturních projektů pro OpenAI. Očekává se, že dohoda bude dokončena v příštích týdnech.

Jeden z vedoucích pracovníků OpenAI listu FT potvrdil, že strategie společnosti je využívat finanční rozvahy ostatních firem. Samotná společnost si u několika amerických bank zajistila úvěry v objemu čtyř miliard dolarů, které dosud nevyčerpala.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.

V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Tadeáš Silovský

Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP

Money

Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny. 

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich plánů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Strnad vládne zbrojařům. Jeho CSG zaznamenala celosvětově nejvyšší růst tržeb

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.

Hlavní podíl na růstu zaznamenaly společnosti se sídly v Evropě a ve Spojených státech. Růst však byl zaznamenán v celém světě s výjimku Asie a Oceánie, kde problémy v čínském zbrojním průmyslu způsobily mírný pokles prodeje zbraní a vojenských služeb za loňský rok.

CSG loni skončila v žebříčku na 46. místě a je jedinou českou firmou v žebříčku. Její tržby činily 3,6 miliardy dolarů. Více než polovina tržeb firmy z prodeje zbraní byla loni nějakým způsobem spojena s Ukrajinou, upozornil SIPRI.

FOTOGALERIE: Radary Eldis Pardubice ze Strnadova impéria CSG

Český výrobce radarů Eldis Pardubice koncem února podepsal smlouvu na dodávku a instalaci pěti radarů do Vietnamu. Český výrobce radarů Eldis Pardubice koncem února podepsal smlouvu na dodávku a instalaci pěti radarů do Vietnamu. 6 fotografií v galerii

Tržby amerických zbrojních společností v žebříčku stouply o 3,8 procenta na 334 miliardy dolarů. Mezi 100 největšími společnostmi je 39 z USA, z toho 30 jich tržby zvýšilo, v čele s Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics. SIPRI ale také poznamenal, že vývoj a výrobu v hlavních programech vedených USA trápí nadále rozsáhlá zpoždění a překročení plánovaných rozpočtů.

Evropským společnostem, s výjimkou Ruska, tržby stouply o 13 procent na 151 miliardy dolarů, hlavně kvůli poptávce způsobené válkou na Ukrajině a vnímanou hrozbou Ruska. V žebříčku je 26 společností z Evropy, tržby zvýšilo 23 firem.

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Zprávy z firem

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

nst

Přečíst článek

Daří se i Rusům

V seznamu jsou také dvě ruské společnosti, Rostec a United Shipbuilding Corporation. Jejich tržby stouply o 23 procent na 31,2 miliardy dolarů, a to i přes sankce, které způsobily nedostatek komponent. Podle SIPRI byla domácí poptávka více než dostatečná k vyrovnání klesajícího vývozu zbraní, i když potíže působí nedostatek kvalifikované pracovní síly.

FOTOGALERIE: CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice

Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice 7 fotografií v galerii

Tržby rostly také na Blízkém východě. Poprvé se do žebříčku dostalo až devět firem z Blízkého východu a jejich tržby stouply o 14 procent na 31 miliard dolarů. Z toho tři izraelské společnosti zaznamenaly růst o 16 procent na 16,2 miliardy dolarů. Negativní reakce na izraelské akce v Gaze měly podle SIPRI jen malý dopad na zájem o izraelské zbraně, nové objednávky získaly tyto firmy z řady zemí.

V Asii a Oceánii tržby klesly o 1,2 procenta na 130 miliard dolarů. Osmi čínským společnostem v indexu tržby klesly o 10 procent, protože loňské obvinění z korupce při nákupu čínských zbraní vyvolalo odložení nebo zrušení významných kontraktů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Vánoční rozpočet opět roste. Kde letos Češi nejvíc utratí?

Nakupování dárků
iStock
ČTK
ČTK

Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

Od roku 2023 domácnosti pozvolna začínají za Vánoce více utrácet, tehdy byl průměrný výdaj 12 tisíc korun, letos vystoupal na 12 600 korun. Polovina lidí utratí za dárky do 5000 korun, pětina mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Další výraznou položkou je jídlo a pití, 44 procent domácností se vejde do 3000 korun, dalších 16 procent dá za jídlo a pití mezi 3000 až 5000 korunami. Výdaje na výzdobu tvoří zanedbatelnou část, u většiny do tisíce korun.

Většina Čechů by si kvůli Vánocům nepůjčila

Půjčku na Vánoce a vánoční dárky si plánují lidé vzít nejčastěji do 5000 korun. Peníze vydají zejména za hračky pro děti, spotřební elektroniku a bílé elektro. Hlavními důvody půjčky jsou to, že nechtějí čekat a šetřit či vybrané zboží bylo ve slevě. To, že půjčka na vánoční dárky je dobrý nápad, si myslí tři procenta Čechů. Někdy si na vánoční dárky půjčilo sedm procent lidí. Na druhé straně si 95 procent populace myslí, že půjčka na dárky není dobrý nápad, přičemž 77 procent lidí by si nikdy na Vánoce nepůjčilo.

„Data z posledních let ukazují, že naprostá většina lidí považuje půjčku na vánoční dárky za špatný nápad. Je velmi příznivé, že podíl populace, která se kvůli Vánocům zadlužuje, drží na velmi nízké úrovni. Tento velmi racionální přístup by bylo dobré udržet i nadále,“ uvedl hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA Filip Hanzlík.

Skoro polovina lidí, kteří si půjčili, má obavu, že nebudou schopni splácet. Z toho čtyři procenta nyní ví, že to bude velký problém, o kterém neví, jak ho budou řešit. Svoji půjčku stejně jako loni včas celou uhradilo 38 procent dlužníků. Stoupl počet Čechů, kteří problémy se splácením úvěru, plánují řešit půjčkou v rodině. Lidé si úvěr nejčastěji berou u bank, následují leasingové a jiné finanční společnosti.

adventní nákupy

Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday

Zprávy z firem

Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.

ČTK

Přečíst článek

Související

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Kdyby svět osídlil homo economicus, Santa ani Ježíšek by neexistovali

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme