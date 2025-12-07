Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika USA mění rétoriku o Rusku. Co teď bude s Ukrajinou?

USA mění rétoriku o Rusku. Co teď bude s Ukrajinou?

USA mění rétoriku o Rusku. Co teď bude s Ukrajinou?
Profimedia
ČTK
ČTK

Nová americká bezpečnostní strategie překvapivě neoznačuje Rusko za hrozbu. Moskva krok uvítala a mluví o „pozitivním signálu“.

Moskva vítá novou bezpečnostní strategii Spojených států, která nehovoří o Rusku jako o přímé hrozbě. Podle agentury Reuters to v neděli uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který označil dokument volající po „strategické stabilitě“ USA s Ruskem za pozitivní krok.

Americký prezident Donald Trump v pátek představil devětadvacetistránkovou národní bezpečnostní strategii, která válku na Ukrajině či Rusko zmiňuje spíše okrajově.

Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem

Politika

Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.

ČTK

Přečíst článek

Reakce kremlu na strategickou stabilitu

„Je klíčovým zájmem Spojených států vyjednat rychlé ukončení válečného stavu na Ukrajině s cílem stabilizovat evropské ekonomiky, předejít nezamýšlené eskalaci nebo rozšíření války a obnovit strategickou stabilitu s Ruskem,“ píše se v Trumpově dokumentu. Většina předchozích amerických strategií bezpečnosti přitom po roce 2014 a ruské anexi Krymu používala výrazně tvrdší slovník vůči Rusku a označovala ho za přímou hrozbu, uvedl Reuters.

„Považujeme to za pozitivní krok,“ uvedl Peskov. „Samozřejmě se na ni musíme podívat blíže a analyzovat ji,“ dodal ke strategii.

Vstřícnost, která budí pozornost

Trump se v minulosti opakovaně vyjádřil vstřícně o ruském prezidentu Vladimiru Putinovi, na jehož rozkaz v únoru 2022 ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Listopadový první návrh amerického mírového plánu pro Ukrajinu byl také vnímán jako velmi výhodný pro Rusko, než jej USA po připomínkách evropských zemí a Kyjeva upravily.

Americký prezident Donald Trump

„Civilizační rozklad Evropy.“ Trump vydal nový dokument, ve kterém se naváží do EU

Politika

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda v nové oficiální národní bezpečnostní strategii viní EU a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Napsal o tom zpravodajský server Politico.

ČTK

Přečíst článek

Související

Musk: EU by měla být zrušena

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku na síti X. Kvůli nedostatečné transparentnosti uložila v pátek Evropská komise síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).

„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá. Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.

Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.

Evropská komise uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách. Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.

Kaja Kallasová

Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Politika

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

ČTK

Přečíst článek

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Elon Musk

Stanislav Šulc: Elon Musk si koleduje. A může vykoledovat tvrdou regulaci všech sociálních sítí

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru

Prague Marriott Brunch
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Silná vánoční výzdoba, živá hudba a bufet s tématem krocaní pečeně. Tak vypadal první adventní brunch v pražském Marriottu, který vsadil na klidnou atmosféru a rodinné předvánoční setkání.

Pražský Marriott letos zahájil advent víkendovými brunchi, které v prosinci běží netradičně nejen v neděli, ale i v sobotu. Na první adventní brunch jsem dorazil první adventní neděli a už před hotelem bylo jasné, že si na výzdobě dávají záležet. Dominantou lobby je několikametrový strom s desítkami světel, kolem něj pečlivě naaranžované girlandy a sváteční dekorace. Výsledek působí příjemně a vytváří základ pro celkovou atmosféru – spíše klidnou než okázalou.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si vánoční brunch v hotelu Marriott

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu 20 fotografií v galerii

Brunch postavený na sezónním tématu

Restaurace The Artisan, kde se brunch odehrává, byla zaplněná, ale provoz plynul bez větších prostojů. Tématem prvního víkendu byla krůta – nebo přesněji krocan – který tvořil hlavní položku na carving station. Nabídka bufetu byla široká a pestrá: od studených salátů a předkrmů přes tatarák, ústřice a různé úpravy krevet až po teplé pokrmy včetně steaku, lososa či kohouta na víně.

Dezertní část s vánočkou, štolou, makronkami a drobnými dezerty ve skleničkách dobře zapadala do sezóny. Výběr nebyl přehnaný, ale dostatečný. Celkem se nabídka pohybovala kolem čtyřiceti položek, takže si každý našel něco, aniž by brunch působil nabubřele.

Brunch v restauraci CottoCrudo

RECENZE: Restaurace CottoCrudo nabízí nejvyladěnější brunch v Praze

Enjoy

Pražský hotel Four Seasons rozjel v restauraci CottoCrudo nový brunch. Nabídka je středomořská, formát kombinovaný – něco si naberete sami, něco si objednáte, a všechno můžete opakovat. K tomu výhled na Hrad, dobře vybraná vína a sladká tečka z vozíku. Málokterý brunch v Praze funguje takhle uceleně.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Co se pije: nealko i alkohol v ceně

V ceně brunche je zahrnutý i poměrně široký nápojový balíček. Z nealkoholických nápojů jsou k dispozici domácí limonády, nápoje Pepsi, voda a teplé nápoje včetně kávy a čaje. Alkoholická nabídka zahrnuje prosecco, točenou Plzeň a bílé i červené víno z exkluzivní produkce pro restauraci The Artisan.

Hudba, rodiny a vyvážená atmosféra

Sváteční náladu podtrhovala živá hudba, která prostor příjemně doplňovala vánočními melodiemi, aniž by přehlušovala rozhovory. Nechyběla ani tombola a děti lákalo kolo štěstí. Celkově je brunch zaměřený na rodiny a skupiny, které chtějí spojit dobré jídlo s předvánočním setkáním v prostředí, kde se o nic nemusí starat.

Náměstí míru

Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace

Zprávy z firem

Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Verdikt

Adventní brunch v Marriottu nepůsobí jako velká gastronomická událost, ale spíš jako solidní, dobře zvládnutý víkendový program s jednoznačným vánočním rámováním. Výzdoba, stabilní kvalita jídla a živá hudba dávají dohromady příjemný celek, který v prosinci dobře funguje. 

Během sváteční sezóny od 30. listopadu do 28. prosince jsou ceny za brunch 1985 korun na osobu za alkoholický balíček a 1785 korun na osobu za nealkoholický balíček. Pro děti od 7 do 12 let vstup vyjde na 975 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Cena za dospělého patří spíše k tomu levnějšímu, co pražské hotelové brunche dnes nabízejí, a představuje tak velmi dobrý poměr cena/výkon.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Afternoon tea ve stylu seriálu Bílý lotos

Chutě Thajska v pražském hotelu. Navštívili jsme Afternoon tea ve stylu hitu Bílý lotos

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme