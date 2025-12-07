USA mění rétoriku o Rusku. Co teď bude s Ukrajinou?
Nová americká bezpečnostní strategie překvapivě neoznačuje Rusko za hrozbu. Moskva krok uvítala a mluví o „pozitivním signálu“.
Moskva vítá novou bezpečnostní strategii Spojených států, která nehovoří o Rusku jako o přímé hrozbě. Podle agentury Reuters to v neděli uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který označil dokument volající po „strategické stabilitě“ USA s Ruskem za pozitivní krok.
Americký prezident Donald Trump v pátek představil devětadvacetistránkovou národní bezpečnostní strategii, která válku na Ukrajině či Rusko zmiňuje spíše okrajově.
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.
Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem
Politika
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.
Reakce kremlu na strategickou stabilitu
„Je klíčovým zájmem Spojených států vyjednat rychlé ukončení válečného stavu na Ukrajině s cílem stabilizovat evropské ekonomiky, předejít nezamýšlené eskalaci nebo rozšíření války a obnovit strategickou stabilitu s Ruskem,“ píše se v Trumpově dokumentu. Většina předchozích amerických strategií bezpečnosti přitom po roce 2014 a ruské anexi Krymu používala výrazně tvrdší slovník vůči Rusku a označovala ho za přímou hrozbu, uvedl Reuters.
„Považujeme to za pozitivní krok,“ uvedl Peskov. „Samozřejmě se na ni musíme podívat blíže a analyzovat ji,“ dodal ke strategii.
Vstřícnost, která budí pozornost
Trump se v minulosti opakovaně vyjádřil vstřícně o ruském prezidentu Vladimiru Putinovi, na jehož rozkaz v únoru 2022 ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Listopadový první návrh amerického mírového plánu pro Ukrajinu byl také vnímán jako velmi výhodný pro Rusko, než jej USA po připomínkách evropských zemí a Kyjeva upravily.
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda v nové oficiální národní bezpečnostní strategii viní EU a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Napsal o tom zpravodajský server Politico.
„Civilizační rozklad Evropy.“ Trump vydal nový dokument, ve kterém se naváží do EU
Politika
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda v nové oficiální národní bezpečnostní strategii viní EU a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Napsal o tom zpravodajský server Politico.