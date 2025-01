ING Groep končí v Rusku

Největší nizozemská bankovní skupina podle aktiv ING Groep se dohodla na prodeji svých aktivit v Rusku firmě Global Development JSC. Fakticky tak ukončuje veškeré své aktivity na ruském trhu. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Reklama

Podle dohody ruská firma vlastněná moskevským finančním investorem koupí všechny akcie ING Bank (Eurasia) JSC a bude obsluhovat zákazníky v zemi pod novou značkou.

Prodej musí ještě schválit regulační orgány. Očekává se, že bude dokončen ve třetím čtvrtletí roku 2025. ING předpokládá, že transakce sníží zisk po zdanění o zhruba 700 milionů eur (17,6 miliardy korun).

ING uvedla, že od ruské invaze na Ukrajinu neuskutečňuje žádné nové obchody s ruskými společnostmi, omezila rozsah operací v této zemi a začala oddělovat tyto obchody od své širší sítě a sytému. Snížila objem půjček ruským klientům, které má ve svém portfoliu, o 75 procent.

ING je globální finanční instituce s evropskou základnou, která nabízí bankovní služby prostřednictvím své provozní společnosti ING Bank. V Česku ING Bank působí od roku 1992. Od roku 2022 přestala poskytovat služby osobního bankovnictví, nadále nabízí služby podnikové sféře.

Reklama

Vojtěch Měřínský: Trump versus Evropa. Co se skrývá za obchodním napětím? Názory Donald Trump zůstává jedním z nejvýraznějších politiků současnosti. Jeho názory na svět jsou často polarizující, ale nelze přehlédnout jeho schopnost měnit status quo a přicházet s odvážnými vizemi, které mají dalekosáhlý dopad na USA i na celý svět. V současné době je jeho osobnost spjata s označením přívržence protekcionismu, jenž údajně usiluje o rozklad světového řádu založeného na globalizaci. Ono avizované zvyšování cel, často skloňované za projev protekcionismu a merkantilistického učení, je nicméně složitějším tématem. Vojtěch Měřínský Přečíst článek