newstream.cz Reality Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21

Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní kancelář Century 21 prožívá úspěšný rok, její meziroční růst je čtyřicet procent. Rychlé tempo růstu je dáno změnou strategie firmy. Větší pozornost získal nábor nováčků. „Soustředili jsme se na to, aby nováčci co nejdříve fungovali v praxi,“ uvádí Tomáš Jelínek, šéf českého zastoupení společnosti. „Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek.

Není to ovšem jediná změna. Dalším důvodem, proč se jedna z největších realitních kanceláří v Česku vrátila na růstovou trajektorii, je mnohem širší využití moderních technologií. První vlaštovka v tomto směru přiletěla za covidu, kdy se velmi rozšířila možnost využití elektronického podpisu.

„Zamysleli jsme se a řekli si, že by bylo dobré celý legislativní proces zautomatizovat. A využít i umělou inteligenci,“ vysvětluje Jelínek. Tím podle něj makléři získali víc času, aby se mohli věnovat základu jejich práce a obsloužili obchod s více nemovitostmi. Dnes má společnost vyvinutý systém, který připravuje dokumenty v češtině i v angličtině. „Díky tomu, že jsme zautomatizovali procesy, připravili jsme v tomto roce 27 tisíc elektronických dokumentů,“ říká Jelínek. „Ušetřili jsme tím 442 tisíc minut práce našich makléřů.“

Nový systém je kombinací více prvků. „Začneme od zprostředkovatelské smlouvy, jsme samozřejmě napojeni na katastr, na všechny rejstříky. Jsme schopni takto vytvořit smlouvu až do úplného konce, na dálku, bez jakéhokoliv papíru,“ popisuje šéf společnosti. Všechno je rychlé a bez chyby. Úspora makléřů za právní služby tak byla v letošním roce 29 milionů korun.

Pro klienty to znamená velké zjednodušení procesů. Až do závěrečné smlouvy může jít všechno elektronicky. Makléři se však nemusejí obávat, že by kvůli novým technologiím přišli o práci. „Vždy musí vzniknout vztah mezi klientem a makléřem.“ V systému jsou zaneseny i prvky umělé inteligence, které zrychlují práci nebo pomáhají klientům najít ideální nemovitost. Již brzy nasadí společnost do systému robota.

Jak bude kromě postupující automatizace a digitalizace vypadat realitní trh v příštím roce? „Bude se pořád zvyšovat zájem o bydlení ve městech. Bude se také dál rozvíjet zájem o dlouhodobou stabilitu, a tou je cihla,“ očekává Jelínek.

Tomáš Jelínek z Century 21 byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.

Úřad práce

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Politika

Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Rekonstrukce bytu v posledním patře činžovního domu z počátku 20. století se vyšplhala na 1,5 milionu korun, ale výsledek stojí za to. Architekti dokázali staré dispozici vtisknout nový život – nebáli se bourání ani neobvyklých řešení.

Rekonstrukce bytů ve starých činžovních domech často přináší nečekané výzvy. Vysoké stropy, špaletová okna a masivní konstrukce sice dávají těmto prostorám nezaměnitelný charakter, zároveň však neodpovídají současným nárokům. Přesně s těmito limity pracovaly architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová z ateliéru Plus One Architects při přestavbě bytu v posledním patře vršovického domu z počátku 20. století.

Rekonstrukce bytů ve starých činžovních domech často přináší nečekané výzvy. Vysoké stropy, špaletová okna a masivní konstrukce sice dávají těmto prostorám nezaměnitelný charakter, zároveň však neodpovídají současným nárokům. Majitelé od začátku zdůrazňovali potřebu vzdušného obývacího prostoru, který umožní společná setkávání, ale zároveň jim poskytne možnost nenápadně se stáhnout do soukromí. Nakonec zůstaly zachovány pouze nosné stěny a ani ty neunikly úpravám. (na snímku původní stav) 18 fotografií v galerii

Majitelé od začátku zdůrazňovali potřebu vzdušného obývacího prostoru, který umožní společná setkávání, ale zároveň jim poskytne možnost nenápadně se stáhnout do soukromí. Architekti proto vytvořili desítky dispozičních variant, než našli řešení, které maximálně využívá charakteristickou geometrii bytu. „Trvalo to déle, ale díky trpělivosti jsme získaly jistotu, že každá část bytu má své opodstatnění,“ popisují architektky. 

Nakonec zůstaly zachovány pouze nosné stěny a ani ty neunikly úpravám. Byt se od základu „nadechl“ a získal novou logiku pohybu i fungování.

Obytný prostor, který plyne celým bytem

Již od vstupu se obytná část přirozeně rozlévá napříč celou dispozicí. Překvapivým prvkem je flexibilní propojení s ložnicí/pracovnou. Ta je řešena jako poloprůchozí místnost přístupná ze dvou stran, což umožňuje snadné rozšíření obývací plochy podle aktuálních potřeb rodiny. Závěsy po obvodu pokoje vytvářejí jemnou zónu soukromí, aniž by prostor opticky zmenšovaly.

Pro architekty bylo zásadní, aby byt fungoval jako celek, který může být jednou otevřený, jindy uzavřený a intimní. Výsledkem je dynamický prostor, který reaguje na rytmus dne i rodinného života. Druhá část bytu patří dětskému pokoji a koupelně. Ačkoli má pokoj omezenou podlahovou plochu, podařilo se vytvořit ucelenou dětskou zónu díky chytrému vloženému patru. Spaní je ukryto nad technickým prostorem a poskytuje dětem nejen soukromí, ale i pocit vlastního „úkrytu“.

Koupelna je minimalistická, ale promyšlená. Architekti ji doslova „probourali“, aby se na malém půdorysu podařilo umístit vše, co mladá rodina potřebuje. 

Jedním z nejvýraznějších prvků rekonstrukce je práce se světlem. Při vstupu do bytu návštěvníka překvapí absence klasických stropních svítidel. Jedinou výjimkou je lustr nad jídelním stolem. Všechna ostatní světla jsou integrována přímo do nábytku.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Jitro ve Vršovicích

Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů

Reality

Wellness se saunou, střešní terasa s kuchyní a společná zahrada uprostřed města. Tak bude vypadat nový bytový dům ve Vršovicích.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

