Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21
Realitní kancelář Century 21 prožívá úspěšný rok, její meziroční růst je čtyřicet procent. Rychlé tempo růstu je dáno změnou strategie firmy. Větší pozornost získal nábor nováčků. „Soustředili jsme se na to, aby nováčci co nejdříve fungovali v praxi,“ uvádí Tomáš Jelínek, šéf českého zastoupení společnosti. „Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek.
Není to ovšem jediná změna. Dalším důvodem, proč se jedna z největších realitních kanceláří v Česku vrátila na růstovou trajektorii, je mnohem širší využití moderních technologií. První vlaštovka v tomto směru přiletěla za covidu, kdy se velmi rozšířila možnost využití elektronického podpisu.
„Zamysleli jsme se a řekli si, že by bylo dobré celý legislativní proces zautomatizovat. A využít i umělou inteligenci,“ vysvětluje Jelínek. Tím podle něj makléři získali víc času, aby se mohli věnovat základu jejich práce a obsloužili obchod s více nemovitostmi. Dnes má společnost vyvinutý systém, který připravuje dokumenty v češtině i v angličtině. „Díky tomu, že jsme zautomatizovali procesy, připravili jsme v tomto roce 27 tisíc elektronických dokumentů,“ říká Jelínek. „Ušetřili jsme tím 442 tisíc minut práce našich makléřů.“
Nový systém je kombinací více prvků. „Začneme od zprostředkovatelské smlouvy, jsme samozřejmě napojeni na katastr, na všechny rejstříky. Jsme schopni takto vytvořit smlouvu až do úplného konce, na dálku, bez jakéhokoliv papíru,“ popisuje šéf společnosti. Všechno je rychlé a bez chyby. Úspora makléřů za právní služby tak byla v letošním roce 29 milionů korun.
Pro klienty to znamená velké zjednodušení procesů. Až do závěrečné smlouvy může jít všechno elektronicky. Makléři se však nemusejí obávat, že by kvůli novým technologiím přišli o práci. „Vždy musí vzniknout vztah mezi klientem a makléřem.“ V systému jsou zaneseny i prvky umělé inteligence, které zrychlují práci nebo pomáhají klientům najít ideální nemovitost. Již brzy nasadí společnost do systému robota.
Jak bude kromě postupující automatizace a digitalizace vypadat realitní trh v příštím roce? „Bude se pořád zvyšovat zájem o bydlení ve městech. Bude se také dál rozvíjet zájem o dlouhodobou stabilitu, a tou je cihla,“ očekává Jelínek.
Tomáš Jelínek z Century 21 byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
