KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše
Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.
Síť bister, pekáren a restaurací KRO patří k těm známějším pražským gastro podnikům. A teď dělá největší krok ve své historii. V libeňském Docku otevřela provoz o rozloze 600 metrů čtverečních, který kombinuje kavárnu, pekárnu, bistro s rotisserií, bar, lahůdkářství a brzy i večerní restauraci. Prostor vytvořili architekti ze studia Neuhäusl Hunal.
Nejde jen o další pobočku. Pro KRO je Libeň strategickým pilířem, který má vyřešit dlouhodobou kapacitní zátěž a vytvořit zázemí pro další expanzi od rozšíření výroby až po vstup do retailu.
Gastronomie jako infrastruktura. Proč KRO potřebovalo velký restart?
KRO vyrostlo na Jiřáku, kde spojilo moderní bistro, výběrovou kávu a poctivou kuchyni. Dalšími milníky byly Karlín a Vršovice, které se staly výrobním srdcem celé značky. Jenže růst byl rychlejší než možnosti prostor. Hosté v Karlíně se nevešli. Vršovická pekárna jela na maximum. A výroba fermentovaných produktů byla limitovaná kapacitou.
Tlak na zázemí rostl a s ním i potřeba najít místo, které umožní značce posunout se na další úroveň. „Hledali jsme větší prostor pro pekárnu, a našli ten největší,“ říká zakladatel Vojta Václavík. „Libeň nám konečně dává možnost pracovat bez kompromisů a dělat všechno, co máme rádi my i naši zákazníci.“
Proč právě Libeň?
Libeň, ještě donedávna přehlížená, prošla výraznou proměnou. Administrativní centra, rezidenční projekty i lepší dopravní dostupnost z ní dělají jednu z nejrychleji rostoucích pražských lokalit. Kancelářské budovy zajišťují stabilní denní poptávku, noví rezidenti zase vytvářejí publikum, které si žádá kvalitní gastronomii, podobně jako Vinohrady nebo Karlín před deseti lety.
Nové KRO nabízí 90 míst k sezení, tedy dvojnásobek dosud největší vršovické pobočky, a třísetmetrová výrobna navýší kapacitu pekárny až o 50 procent. Tím se zároveň uvolní prostor ve Vršovicích pro rozšíření výroby lahůdek a fermentovaných produktů – od miso past z neprodaného pečiva přes shoyu a tamari až po kombuchy a dochucovadla, která jsou pro značku typická.
Libeň zároveň přináší jeden zásadní posun: od začátku příštího roku se KRO poprvé objeví i na Rohlíku, což znamená přechod z čistě provozní gastronomie k modelu, který kombinuje gastronomii, výrobu a retail. Ten se v moderním gastrosektoru stává klíčovým prvkem. Umožňuje totiž rozložit riziko, vytvořit nový zdroj příjmů s vyšší marží, posílit brand jako lifestyl a stát se součástí domácností zákazníků, nikoliv jen místem, kam chodí jíst.
Tento model dlouhodobě úspěšně rozvíjí například síť Ambiente, která kromě provozů vybudovala i vlastní řeznictví Naše maso, pekárnu, kantýnu, distribuci, eventovou divizi i e-shop. Kombinace gastronomie, výroby a retailu jí umožňuje být nezávislou na externích dodavatelích a zároveň vytvářet unikátní produkty dostupné mimo restaurace.
KRO jde podobnou cestou, ale s odlišnou energií a důrazem na fermentaci, sezónnost a řemeslo. Zatímco Ambiente je několik dekád budovaná gastroinstituce, KRO představuje mladší, dravější generaci, která svou identitu staví na výrazné chuti, experimentu a komunitě.
Libeňský podnik vede Alex Nagy, který má zkušenosti s otevíráním pražírny Black na Slovensku i s relaunchi karlínské pobočky KRO. Kuchyni šéfuje Jakub Čadina, dříve v Le Terroir a La Bottega Gastronomica. Pod jejich vedením má KRO držet směr poctivé techniky, kvalitních surovin a výrazné kuchyně, postavené na fermentaci. Značka staví na vlastním tempehu, kroupotu, výrazných omáčkách a samozřejmě na tom, čím začala – na grilovaných kuřatech.
