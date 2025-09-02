Míra inflace v Evropě vzrostla
Spotřebitelské ceny v eurozóně se v srpnu meziročně zvýšily o 2,1 procenta, tempo růstu cen tak zrychlilo z červencových dvou procent. Vyplývá to z rychlého odhadu, který zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat. Zdražovaly zejména potraviny a služby, naopak ceny energií pokračovaly v poklesu. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,2 procenta.
Z hlavních složek inflace měly v srpnu nejvyšší meziroční tempo růstu ceny potravin, alkoholu a tabáku, které vzrostly o 3,2 procenta. Následovaly služby s růstem o 3,1 procenta a neenergetické průmyslové zboží, které zdražilo o 0,8 procenta. Energie naopak zůstaly v záporných hodnotách, když jejich ceny meziročně klesly o 1,9 procenta.
Z jednotlivých zemí byla míra inflace nejvyšší v Estonsku, kde tempo zdražování dosáhlo 6,2 procenta. Následovalo Chorvatsko, kde ceny vzrostly meziročně o 4,6 procenta, a Slovensko s mírou inflace 4,4 procenta. Naopak v Estonsku ceny meziročně klesly o 0,1 procenta. Ve Francii dosáhla inflace 0,8 procenta, v Itálii 1,7 procenta, v Irsku 1,8 procenta a v Německu 2,1 procenta.
Meziměsíčně ceny rostly nejvíce v Belgii, a to o 1,5 procenta. Následovalo Lucembursko s meziměsíčním růstem cen o 1,2 procenta a Estonsko s růstem o 0,9 procenta. Celkem v šesti zemích platících eurem ceny ve srovnání s červencem klesly, a to v Portugalsku o 0,1 procenta, v Itálii a Lotyšsku o 0,2 procenta, ve Finsku a v Litvě o 0,3 procenta a v Řecku o 0,6 procenta.
Údaje podle agentury Reuters potvrzují prognózu ECB, že inflace se bude do konce roku pohybovat kolem cílové dvouprocentní hodnoty centrálních bankéřů. Mírná inflace u zboží a snižující se ceny energií totiž kompenzují stále silný růst cen potravin a služeb.
Příští měnové zasedání ECB se uskuteční 11. září a ekonomové v drtivé většině nepředpokládají, že by centrální bankéři přikročili ke změně úrokových sazeb, uvedl Reuters. Základní sazba v tuto chvíli činí dvě procenta.
Členka bankovní rady ECB Isabel Schnabelová v úterý řekla, že rizika pro inflaci jsou ve skutečnosti vychýlena směrem k vyšším hodnotám překračujícím cíl ECB. Naopak prý nevidí riziko, že by růst cen zůstal pod cílem, což odůvodnila zdravým hospodářským růstem a tlakem na růst nákladů v důsledku obchodních turbulencí souvisejících s politikou americké administrativy. „Je důležité uznat, že ve světě náchylném k šokům nemůžeme inflaci vyladit tak, aby byla stále na dvou procentech,“ zdůraznila.
Eurostat zveřejňuje takzvaný rychlý odhad inflace vždy na začátku měsíce, detailní údaje za jednotlivé země a položky pak následují zhruba v polovině měsíce. Úplná data za srpen budou k dispozici 17. září.
Schvalování rozpočtu je delikátní věc. I občané se totiž dozvědí, co jejich vláda skutečně vnímá jako prioritu, a o čem naopak víc mluví, než by v dané oblasti chtěla konat. I proto mělo smysl pořádat volby na jaře, aby daný rozpočet schvalovala už nová vláda. Podzimní termín totiž téměř vždy hrozí rozpočtovým provizoriem. To sice škodí méně, než se někteří snaží tvrdit, ale dobrá věc to také není.
Celní politika prezidenta Trumpa pravděpodobně nejtvrději dopadne na Američany. A a o to víc, pokud americký dolar nezačne posilovat, uvádí v komentáři analytik BHS Timur Barotov.
