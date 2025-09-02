Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Money Míra inflace v Evropě vzrostla

Míra inflace v Evropě vzrostla

Potraviny zdraží více, než se čekalo
Spotřebitelské ceny v eurozóně se v srpnu meziročně zvýšily o 2,1 procenta, tempo růstu cen tak zrychlilo z červencových dvou procent. Vyplývá to z rychlého odhadu, který zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat. Zdražovaly zejména potraviny a služby, naopak ceny energií pokračovaly v poklesu. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,2 procenta.

Z hlavních složek inflace měly v srpnu nejvyšší meziroční tempo růstu ceny potravin, alkoholu a tabáku, které vzrostly o 3,2 procenta. Následovaly služby s růstem o 3,1 procenta a neenergetické průmyslové zboží, které zdražilo o 0,8 procenta. Energie naopak zůstaly v záporných hodnotách, když jejich ceny meziročně klesly o 1,9 procenta.

Z jednotlivých zemí byla míra inflace nejvyšší v Estonsku, kde tempo zdražování dosáhlo 6,2 procenta. Následovalo Chorvatsko, kde ceny vzrostly meziročně o 4,6 procenta, a Slovensko s mírou inflace 4,4 procenta. Naopak v Estonsku ceny meziročně klesly o 0,1 procenta. Ve Francii dosáhla inflace 0,8 procenta, v Itálii 1,7 procenta, v Irsku 1,8 procenta a v Německu 2,1 procenta.

Meziměsíčně ceny rostly nejvíce v Belgii, a to o 1,5 procenta. Následovalo Lucembursko s meziměsíčním růstem cen o 1,2 procenta a Estonsko s růstem o 0,9 procenta. Celkem v šesti zemích platících eurem ceny ve srovnání s červencem klesly, a to v Portugalsku o 0,1 procenta, v Itálii a Lotyšsku o 0,2 procenta, ve Finsku a v Litvě o 0,3 procenta a v Řecku o 0,6 procenta.

Údaje podle agentury Reuters potvrzují prognózu ECB, že inflace se bude do konce roku pohybovat kolem cílové dvouprocentní hodnoty centrálních bankéřů. Mírná inflace u zboží a snižující se ceny energií totiž kompenzují stále silný růst cen potravin a služeb.

Příští měnové zasedání ECB se uskuteční 11. září a ekonomové v drtivé většině nepředpokládají, že by centrální bankéři přikročili ke změně úrokových sazeb, uvedl Reuters. Základní sazba v tuto chvíli činí dvě procenta.

Členka bankovní rady ECB Isabel Schnabelová v úterý řekla, že rizika pro inflaci jsou ve skutečnosti vychýlena směrem k vyšším hodnotám překračujícím cíl ECB. Naopak prý nevidí riziko, že by růst cen zůstal pod cílem, což odůvodnila zdravým hospodářským růstem a tlakem na růst nákladů v důsledku obchodních turbulencí souvisejících s politikou americké administrativy. „Je důležité uznat, že ve světě náchylném k šokům nemůžeme inflaci vyladit tak, aby byla stále na dvou procentech,“ zdůraznila.

Eurostat zveřejňuje takzvaný rychlý odhad inflace vždy na začátku měsíce, detailní údaje za jednotlivé země a položky pak následují zhruba v polovině měsíce. Úplná data za srpen budou k dispozici 17. září.

Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Názory

Schvalování rozpočtu je delikátní věc. I občané se totiž dozvědí, co jejich vláda skutečně vnímá jako prioritu, a o čem naopak víc mluví, než by v dané oblasti chtěla konat. I proto mělo smysl pořádat volby na jaře, aby daný rozpočet schvalovala už nová vláda. Podzimní termín totiž téměř vždy hrozí rozpočtovým provizoriem. To sice škodí méně, než se někteří snaží tvrdit, ale dobrá věc to také není.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kdo zaplatí Trumpova cla? Data odhalují nepříjemnou pravdu pro americké spotřebitele

Kdo zaplatí Trumpova cla? Data odhalují nepříjemnou pravdu pro americké spotřebitele

Názory

Celní politika prezidenta Trumpa pravděpodobně nejtvrději dopadne na Američany. A a o to víc, pokud americký dolar nezačne posilovat, uvádí v komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Revolut je hodnotnější než většina evropských bank

Revolut, ilustrační foto
Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.

Sázka na moderní přístup k zákazníkům, plně digitální služby a kombinaci nejrůznějších finančních služeb se může vyplácet. Alespoň to ukazuje příběh Revolutu, původně finančního startupu nabízejícího výhodné konverze měn, který se během deseti let stal jednou z největších neobank světa.

Nyní podle informací agentury Bloomberg Revolut chystá pro své zaměstnance program zpětného výkupu interních akcií. Každá akcie by měla mít hodnotu 1381 dolarů a každý zaměstnanec, který je drží, bude mít podle Bloombergu právo prodat až 20 procent svého podílu.

„V rámci našeho závazku vůči zaměstnancům jim pravidelně poskytujeme příležitosti k získání likvidity,“ citoval Bloomberg mluvčího Revolutu. „V současné době probíhá sekundární prodej akcií zaměstnancům a do jeho dokončení se k této záležitosti nebudeme dále vyjadřovat.“

Netflix, aplikace na hubnutí i média. Správu předplatných budou muset banky vizualizovat v bankovnictví

Money

Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Větší než Barclays i Erste

Zajímavější je ale nacenění, kterého se tak bance dostalo. Bloomberg hodnotu odhaduje na 75 miliard dolarů, což by z Revolutu učinilo třetí nejhodnotnější fintechový startup světa hned za irsko-americkým Stripem a čínskou společností Ant Group. Přitom při posledním naceňování vloni měl Revolut hodnotu 45 miliard. Za rok tak neobanka narostla o 30 miliard dolarů.

A s takovouto tržní hodnotou se Revolut již může poměřovat i se standardními finančními domy. „Cena společnosti převyšuje tržní kapitalizaci Barclays, i když se jedná o soukromý prodej akcií, nikoli o prodej na veřejných trzích,“ uvedla Aisha S Gani z Bloombergu.

Při pohledu na globální žebříček bank podle tržní kapitalizace by se pak Revolut zařadil na 41. příčku. Za sebou by vedle Barclays nechal například Deutsche Bank, Crédit Agricole nebo Société Générale i Erste Group.

Revolut otevírá sídlo v Paříži

Revolut expanduje a chce 100 milionů klientů. Nové sídlo bude mít v Paříži

Zprávy z firem

Populární bankovní platforma Revolut si chce z evropského trhu uloupnout ještě více zákazníků. Vedení firmy se proto rozhodlo vytvořit druhé sídlo v Paříži, odkud bude řídit operace na několika západoevropských trzích. Češi zatím budou nadále spadat pod Litvu.

sta

Přečíst článek

Startupy, které nechtějí na burzu

Fintechy patří k nejúspěšnějším startupům první vlny těchto mladých firem stojících na rychlém růstu. Řada z nich vznikla mezi lety 2010 a 2015, přinesla mnoho inovací a často se staly součástí větších finančních skupin.

Některé ale zůstaly samostatné. Ant Group se například v roce 2020 pokoušel vstoupit na burzu a odhadovalo se, že by to čínský startup nacenilo na hodnotu 313 miliard dolarů. Kvůli sporům mezi zakladatelem Ant Group Jackem Ma (zakladatel Alibaby) s regulátory ale k IPO nakonec nedošlo a v roce 2023 byla firma naceněna na 79 miliard dolarů, což je zatím poslední oficiální údaj.

ilustrační foto

Ať se cestování neprodraží. Co si ohlídat u platební karty při cestě do zahraničí?

Money

Otázka, zda platit na dovolené kartou nebo hotovostí, napadne před cestou snad každého. Jak si ale vybrat platební kartu, která vám přinese pro cestování více výhod a pomůže vám třeba snížit i nežádoucí poplatky? Přinášíme vám základní tipy, co si u karty na dovolenou ohlídat a na co si dát pozor, aby se vám cestování zbytečně neprodražilo.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Největším soukromým fintechem tak zůstává Stripe, který na počátku podpořili tech miliardáři jako Elon Musk, Peter Thiel či významné VC firmy Sequoia Capital a Andreessen Horowitz. Stripe také na burzu nespěchá a v únoru letošního roku došlo k dalšímu kolu financování, což firmu nacenilo na 91,5 miliard dolarů.

Jediný z velkých fintechových startupů, který by se mohl již brzy objevit na burze, tak je švédská Klarna. Podle listu Wall Street Journal by o pokračování příprav vstupu na burzu mohla Klarna informovat již dnes.

Schválení prodeje britské pošty Křetínskému vyvolalo kritiku

Křetínského Royal Mail je po třech letech v zisku

Zprávy z firem

Po třech letech hlásí britská pošta Royal Mail, kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský, návrat k zisku.

ČTK

Přečíst článek

Glosa Dalibora Martínka: Masakr zvěře se daří. Za rok padlo rekordních 137 tisíc srn

Názory

Statistický úřad vydal výroční zprávu o činnosti myslivců. A sláva, rok byl rekordní. U srnčí zvěře nastalo zvýšení odstřelu o znatelných deset procent na 137 408 kusů, čímž byla překonána rekordní hodnota z roku 2009 (131 873 kusů). Dařilo se i u daňků, těch myslivci zmasakrovali o 10,8 procenta víc, celkem 50 tisíc kusů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Cena zlata je na historickém maximu

Zlato je rekordně drahé
Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na 3508,50 dolaru (73 260 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), a dosáhla tak historického maxima. Žlutému kovu pomáhá slabý dolar a rostoucí sázky na pokles úrokových sazeb ve Spojených státech. Jeho cena roste šestý den po sobě. Stříbro se drží poblíž 14letého maxima, kterého dosáhlo v pondělí.

„Důsledkem slabšího ekonomického prostředí a očekávání snížení úrokových sazeb v USA je růst cen drahých kovů,“ řekl agentuře Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. „Dalším faktorem je prohlubující se krize důvěry v dolarová aktiva kvůli útokům amerického prezidenta Donalda Trumpa na nezávislost americké centrální banky (Fed),“ dodal.

Trump již několik měsíců Fedu a jeho šéfovi Jeromu Powellovi vyčítá, že zatím nesnížili úrokové sazby. Powella prezident kritizuje také kvůli nákladné renovaci sídla centrální banky ve Washingtonu.

Podle nástroje CME FedWatch odhadují investoři v současné době pravděpodobností, že Fed 17. září sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, na 90 procent.

Šéfka ECB Christine Lagardeová
Aktualizováno

Lagardeová: Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku

Money

Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit americkou i světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Finanční trhy navíc podle ekonomů plně nezohlednily rizika, které Trumpovy kroky proti Fedu představují, vyplývá z ankety deníku Financial Times.

ČTK

Přečíst článek

Cena stříbra k okamžitém dodání přidává kolem 7:30 středoevropského letního času 0,1 procenta na 40,71 dolaru za unci. Hranici 40 dolarů stříbro překonalo už v pondělí, kdy se prodávalo nejdráž od září 2011.

„V dlouhodobém vývoji zůstávají fundamenty pro zlato i stříbro silné. Centrální banky pokračují v nákupech zlata a stříbro tlačí vzhůru průmyslová poptávka spojená s přechodem na obnovitelné zdroje. Navíc rostoucí apetit investorů do drahých kovů zvyšuje dysbalanci mezi nabídkou a poptávkou. Zájem investorů je dobře čitelný z rostoucích nákupů kovů ze strany ETF fondů. Investice do stříbra rostou už sedm měsíců v řadě, což je nejdéle od roku 2020,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

