Revolut expanduje a chce 100 milionů klientů. Nové sídlo bude mít v Paříži

Populární bankovní platforma Revolut si chce z evropského trhu uloupnout ještě více zákazníků. Vedení firmy se proto rozhodlo vytvořit druhé sídlo v Paříži, odkud bude řídit operace na několika západoevropských trzích. Češi zatím budou nadále spadat pod Litvu.

Revolut patří k nejúspěšnějším evropským startupům. Aktuálně má bankovní platforma více než 55 milionů klientů, z toho více než 40 milionů v Evropě. Právě na růst zejména v západní části Evropské unie se nyní Revolut pokusí zaměřit.

Vedle litevského ústředí otevře zanedlouho druhé sídlo v Paříži, z něhož bude operovat západoevropské trhy, oznámila společnost na summitu Choose France. V rámci této expanze společnost brzy podá také žádost o francouzskou bankovní licenci a plánuje v následujících třech letech investovat ve Francii více než miliardu eur. Tato investice vytvoří přes 200 nových pracovních míst a představuje největší zahraniční kapitálový vstup do francouzského finančního sektoru za více než deset let.

Hlavní ambicí skupiny je v nadcházejících letech dosáhnout hranice 100 milionů zákazníků.

„Naším cílem je stát se první bankovní skupinou v Evropě, která revolucionalizuje bankovnictví a nabídne špičkové finanční služby zákazníkům ve všech 30 zemích Evropského hospodářského prostoru,“ uvedl Antoine Le Nel, který má v Revolutu na starosti marketing a expanzi. „Abychom této vize dosáhli, zavádíme inovativní model dvou ústředí v Evropské unii. Tento strategický krok nám umožní rozšířit nabídku produktů a služeb v rámci jedné z nejbezpečnějších a nejstabilnějších bankovních struktur v regionu,“ dodal.

Cíl 100 milionů zákazníků

Pro podporu svého růstu Revolut od roku 2021 zakládá lokální pobočky ve vybraných zemích. Nejprve to byla Francie, následovalo Španělsko, Irsko, Nizozemsko, Německo, Rumunsko a Itálie. V průběhu příštích několika měsíců pak plánuje otevřít další pobočky na ostatních evropských trzích.

Pařížské ústředí bude zpočátku odpovědné za všechny aktivity ve Francii, k němu se později přidají právě pobočky z Irska, Německa, Portugalska, Španělska a Itálie. Litevské ústředí bude i nadále obsluhovat zbývající evropské trhy.

Tento duální model hlavních ústředí v zemích Evropského hospodářského prostoru umožní Revolutu prohloubit přítomnost na klíčových trzích, posílit spolupráci s místními regulátory a efektivněji poskytovat přizpůsobené služby milionům svých zákazníků v regionu.

