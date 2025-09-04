Meziroční inflace v Česku zpomalila na 2,5 procenta

Vyberte si z našich newsletterů

Inflace v Česku v srpnu meziročně zpomalila na 2,5 procenta z červencových 2,7 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v srpnu podle něj stouply o 0,1 procenta. Konečnou hodnotu inflace statistici oznámí příští týden, v předchozích měsících pokaždé svůj předběžný odhad potvrdili.

Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským srpnem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 4,4 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v srpnu vystoupala na 3,5 procenta.

Zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně zaznamenali u potravin, služeb i zboží. Potraviny, alkohol a tabák v srpnu zdražily o čtyři procenta, což bylo 0,9 procentního bodu méně než v červenci. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 1,1 procenta, tempo jejich růstu tak bylo o 0,3 bodu pomalejší než o měsíc dříve. U služeb, včetně vodného, lidé zaplatili v srpnu meziročně o 4,7 procenta víc, v červenci to bylo 4,8 procenta.

Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z České národní banky.

Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka

Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka
ČTK
ČTK
ČTK

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.

Důchody vzrostly o 28 procent

„Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent," uvedl ministr. Nařízení o zvýšení důchodů musí ještě schválit vláda. Podle Jurečky by to mohla udělat v brzké době.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 900 invalidních a 67 200 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 063 korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.

Podle údajů ministerstva práce by lidé s důchodem 13 tisíc korun měli po lednové valorizaci dostávat o 464 korun víc. U penze 15 tisíc korun má přidání činit 516 korun. Důchodci a důchodkyně s penzí 17 tisíc korun si polepší o 620 korun a s penzí 19 tisíc korun o 620 korun. Pobíraných 23 tisíc korun se má zvednout o 724 korun a 25 tisíc korun pak o 776 korun. Lidem, kteří nastoupili do důchodu předčasně a ještě nemají řádný důchodový věk, se upraví od ledna jen solidární část penze o 240 korun.

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má příští rok vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky a mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.

Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení výchovného a po mimořádných valorizacích k dorovnání inflace. Ke snížení schodků vedle ekonomického oživení přispívá zpomalení valorizací a zpřísnění pravidel pro předčasný důchod. Podle vlády růst vydané sumy brzdí i důchodová reforma. Výpočet nových důchodů se po ní začíná postupně snižovat. Výplaty ale zas naopak zvedá třeba minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Vedle reprezentace na nejvyšší úrovni, tedy Českého olympijského týmu, CSG podpoří také řadu konkrétních projektů. České domy na olympijských hrách v Miláně 2026 a Los Angeles 2028, Olympijské festivaly a Olympijský víceboj, největší projekt na podporu pohybu a zdatnosti dětí ve školách. 

Značka CSG sdílí hodnoty, které jsou vlastní vrcholovému sportu. Stejně jako Český olympijský tým reprezentuje CSG to nejlepší z naší země a podílí se na posilování obrazu České republiky jako sebevědomého a úspěšného státu,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG. 

„Společně s CSG vidíme největší problém současnosti ve zdraví a fyzické kondici našich dětí. Zdatnost je prostředek k tomu, abychom měli zdravější a odolnější společnost, což je náš cíl. Jsme moc rádi, že se můžeme spojit s partnerem, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. 

Podle CSG má spolupráce nejen sportovní, ale i hodnotový rozměr. „Věříme v tvrdou práci, odhodlání a schopnost jít za svým cílem. To spojuje špičkový sport i naši průmyslovou skupinu. Chceme motivovat mladou generaci k pohybu,“ dodala ředitelka komunikace a marketingu Kateřina Petko.

CSG, užito se svolením

CSG, kterou vlastní český podnikatel Michal Strnad, působí v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších oborů. Zaměstnává přes 14 tisíc lidí a mezi její klíčové společnosti patří Tatra Trucks či italský výrobce sportovních brokovnic Perazzi, používaných i olympijskými šampiony, včetně Davida Kosteleckého, zlatého medailisty z Pekingu 2008 a stříbrného z Tokia 2020. 

Skupina má dlouhou tradici podpory sportu. CSG je pravidelně partnerem projektu Sparta vzdává hold. V minulosti podporovala hokej v Pardubicích. Automobilka Tatra i další firmy skupiny CSG podporují motorsport, například závodní tým Buggyra, který se úspěšně účastní Rallye Dakar. Firmy CSG také pomáhají amatérskému sportu v regionech, kde působí, a v rámci jednoho z pilířů Nadačního fondu CSG jsou financovány i sportovní projekty vlastních zaměstnanců. 

Mimo sport se CSG věnuje i charitě a kultuře. Spolupracovala s Ústavem hematologie a krevní transfuze, podpořila Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a v minulosti darovala hasičům nákladní automobily Tatra. 

Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO

Zprávy z firem

Strnadova Czechoslovak Group reportuje rekordní výsledky a potvrzuje tak své postavení mezi předními evropskými firmami obranného průmyslu. A zvažuje vstup na burzu.

nst

Přečíst článek

