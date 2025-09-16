Zlato dál pádí vpřed a překonalo další historický milník
Cena zlata k okamžitému dodání dnes poprvé překonala hranici 3700 dolarů (75 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Trh očekává, že americká centrální banka (Fed) na měnovém zasedání tento týden přikročí ke snížení úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.
„Cena zlata prudce stoupá v důsledku výrazného oslabení dolaru, který se nachází na nejnižší úrovni od července,“ řekl Reuters obchodník s kovy Tai Wong. Dolar dnes klesl vůči ostatním měnám na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Slabší dolar znamená, že zlato je pro držitele jiných měn levnější, dodal Reuters.
„Nejistota ohledně globálního růstu a geopolitická rizika nadále udržují vysokou poptávku po bezpečných aktivech, ale růst ceny zlata je do značné míry poháněn očekáváním agresivního snižování úrokových sazeb ze strany Fedu,“ uvedl analytik Zain Vawda z platformy MarketPulse by OANDA.
Zlatu prospívá ztráta kredibility Fedu
„Zlatu navíc přeje slabý americký dolar, který trpí kvůli zásahům Donalda Trumpa do americké centrální banky. Ta ztrácí svou kredibilitu a investoři se tak dolaru vyhýbají obloukem,“ uvedl analytik Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading. „Od začátku roku již cena zlata vzrostla o více než 40 procent a dnes pokořila další metu 3700 dolarů za unci. Zlato tak aktuálně drtí všechny světové akciové indexy s výjimkou korejského Kospi,“ upozornil Lajsek. Index Kospi od začátku roku přidal téměř 44 procent.
Podle analytika Golden Gate Pavla Ryby tak cena zlata pokračuje v předpokládaném růstu. Do konce roku 2026 Ryba očekává růst na více než 4000 dolarů. Maximum ceny zlata přichází v době, kdy investoři očekávají snížení úrokových sazeb ze strany Fedu.
Obchodníci počítají s téměř jistým snížením sazeb o 0,25 procentního bodu na konci dvoudenního zasedání Fedu ve středu. Podle nástroje CME FedWatch vidí tuto pravděpodobnost jako více než 96procentní. Pouze malou šanci, méně než čtyřprocentní, přisuzují variantě snížení o 0,5 procentního bodu.