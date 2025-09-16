Vyberte si z našich newsletterů

Zlato dál pádí vpřed a překonalo další historický milník

Zlato dál pádí vpřed a překonalo další historický milník

zlato
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání dnes poprvé překonala hranici 3700 dolarů (75 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Trh očekává, že americká centrální banka (Fed) na měnovém zasedání tento týden přikročí ke snížení úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

„Cena zlata prudce stoupá v důsledku výrazného oslabení dolaru, který se nachází na nejnižší úrovni od července,“ řekl Reuters obchodník s kovy Tai Wong. Dolar dnes klesl vůči ostatním měnám na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Slabší dolar znamená, že zlato je pro držitele jiných měn levnější, dodal Reuters.

„Nejistota ohledně globálního růstu a geopolitická rizika nadále udržují vysokou poptávku po bezpečných aktivech, ale růst ceny zlata je do značné míry poháněn očekáváním agresivního snižování úrokových sazeb ze strany Fedu,“ uvedl analytik Zain Vawda z platformy MarketPulse by OANDA.

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?

Názory

Hnutí ANO si plánem hospodářské strategie zřetelně říká o vedoucí pozici v příští vládě. Klíčový záměr zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body ale staví na ideálním vývoji situace u nás i ve světě, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zlatu prospívá ztráta kredibility Fedu

„Zlatu navíc přeje slabý americký dolar, který trpí kvůli zásahům Donalda Trumpa do americké centrální banky. Ta ztrácí svou kredibilitu a investoři se tak dolaru vyhýbají obloukem,“ uvedl analytik Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading. „Od začátku roku již cena zlata vzrostla o více než 40 procent a dnes pokořila další metu 3700 dolarů za unci. Zlato tak aktuálně drtí všechny světové akciové indexy s výjimkou korejského Kospi,“ upozornil Lajsek. Index Kospi od začátku roku přidal téměř 44 procent.

Podle analytika Golden Gate Pavla Ryby tak cena zlata pokračuje v předpokládaném růstu. Do konce roku 2026 Ryba očekává růst na více než 4000 dolarů. Maximum ceny zlata přichází v době, kdy investoři očekávají snížení úrokových sazeb ze strany Fedu.

Obchodníci počítají s téměř jistým snížením sazeb o 0,25 procentního bodu na konci dvoudenního zasedání Fedu ve středu. Podle nástroje CME FedWatch vidí tuto pravděpodobnost jako více než 96procentní. Pouze malou šanci, méně než čtyřprocentní, přisuzují variantě snížení o 0,5 procentního bodu.

Google se chystá utratit obří balík ve Velké Británii. Investuje do AI

Google se chystá utratit obří balík ve Velké Británii. Investuje do AI
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký internetový gigant Google v příštích dvou letech investuje v Británii pět miliard liber (přes 140 miliard korun) do rozvoje umělé inteligence. Zpráva přichází krátce před návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii. Podle serveru BBC jde o jednu z několika velkých amerických investic, jež mají být v souvislosti s touto návštěvou ohlášeny.

Investice Googlu v hodnotě pěti miliard liber je velkým projevem důvěry v britskou ekonomiku a v sílu našeho partnerství se Spojenými státy,“ uvedla britská ministryně financí Rachel Reevesová. Vláda britského premiéra Keira Starmera doufá, že se jí podaří přilákat soukromé investice, které by podpořily růst britské ekonomiky.

Vysoce postavení američtí činitelé podle agentury Reuters uvedli, že v souvislosti s Trumpovou návštěvou v Británii budou ohlášeny hospodářské dohody v hodnotě přes deset miliard dolarů (více než 200 miliard korun). Trump by měl přiletět do Británie dnes večer, jeho státní návštěva ve Spojeném království by měla trvat do čtvrtka.

Alphabet

Historický den pro Alphabet. Tržní hodnota firmy se přehoupla přes tři biliony dolarů

Zprávy z firem

Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Společnost Google, která je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.

Tržní hodnota společnosti Alphabet v pondělí poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (zhruba 62 bilionů korun). Stal se tak čtvrtou firmou, která tuto hranici pokořily. Ty ostatní jsou americké firmy Nvidia, Apple a Microsoft.

Trump zatřese burzou. Chce zrušit čtvrtletní výsledky

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Tereza Zavadilová
tzv

Americké firmy asi brzy nebudou muset reportovat čtvrtletní výsledky. Donald Trump je chce této letité povinnosti překvapivě zbavit.

Prezident Donald Trump pokračuje v disrupci amerického finančního systému. Na své sociální síti Truth Social napsal, že americké firmy nebudou muset zveřejňovat čtvrtletní výsledky hospodaření. Většina firem obchodovaných na burze tuto povinnost má, výsledky reportuje komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Kvartální výsledková sezóna bývá také důležitým vodítkem pro investory, když firmy zveřejňují, v jaké kondici jsou a jaké trendy se dějí. 

„Kvůli schválení SEC by společnosti a korporace už neměly být nuceny ‚hlásit‘ na čtvrtletní bázi… ale místo toho by měly podávat zprávy každých šest (6) měsíců. To ušetří peníze a umožní manažerům soustředit se na správné řízení jejich společností. Slyšeli jste někdy výrok, že Čína má padesáti- až stodvacetiletý horizont při řízení firmy, zatímco my řídíme naše společnosti na čtvrtletní bázi??? To není dobré!!!‘“ uvedl prezident na své sociální síti Truth. 

Změna povinného reportingu na pololetní není jediným vstřícným krokem vůči firmám na burze. Trump do čela komise SEC v červnu jmenoval Paula Atkinse, který se netají tím, že nechce firmám kazit život papírováním ani pokutami a na rozdíl od svých předchůdců je i vstřícný vůči kryptoměnám.

Čína? Proč?

Odborníci jsou z návrhu zatím rozpačití.  „Ty dvě věci – čtvrtletní vykazování a dlouhodobé řízení – se nevylučují, a Čína je obzvlášť špatným příkladem, protože čínské firmy jsou mistry v krátkodobé mediální hře,“ uvedl pro Financial Times Aswath Damodaran, profesor financí na NYU Stern a odborník na oceňování akcií.

Ann Liptonová, profesorka práva na University of Colorado, řekla, že méně časté vykazování dává větší moc firemním insiderům a zároveň připravuje investory, analytiky a regulátory o informace, které by mohly poskytnout makro pohled na vývoj ekonomiky. 

Rebelové z Wall Street míří mezi elitu. Robinhood bude součástí indexu S&P 500

Trhy

Z aplikace proslavené meme akciemi je hráč první ligy. Online broker Robinhood bude od 22. září součástí indexu S&P 500. Akcie v reakci na oznámení přidaly přes patnáct procent. A nově spouští sociální síť Robinhood Social.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

