Lagardeová: Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit jak americkou tak světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.
„Pokud by americká měnová politika již nebyla nezávislá a místo toho závislá na diktátu té či oné osoby, pak se domnívám, že dopad na rovnováhu americké ekonomiky by mohl být v důsledku dopadů, které by to mělo po celém světě, velmi znepokojivý, protože je to největší ekonomika světa,“ varovala šéfka Evropské centrální banky.
Trump opakovaně útočí na šéfa Fedu za to, že nesnižuje úrokové sazby, a hrozí, že ho odvolá. Už se také rozhodl odvolat Cookovou. Není však jasné, zda má prezident pravomoc oba zástupce centrální banky zbavit funkce, a ona sama odejít odmítla. Věc by řešily soudy, a pokud by Trump uspěl, mohlo by to podkopat nezávislost centrální banky, která je považována za klíčovou pro boj s inflací, napsala dříve agentura AP.
Lagardeová v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí také reagovala na páteční rozhodnutí amerického odvolacího soudu, podle nějž je většina Trumpem uvalených dovozních cel nezákonná. To přidává „další vrstvu nejistoty“ do globálního ekonomického výhledu, uvedla šéfka Evropské centrální banky.
