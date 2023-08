Ve směnárně jsou eura levnější než u českých bank

Česká koruna si v posledním týdnu prošla razantním oslabením. O to důležitější je výběr správného způsobu placení v zahraničí. Běžné karty tuzemských bank v testu příliš neobstály.

Nedávno jsme na Newstreamu psali o způsobech, jak co nejvíce ušetřit při platbě kartou v zahraničí. Článek zvedl vlnu bouřlivých reakcí, mezi nimi i obvinění, že jde o reklamu na služby fintech společností Revolut či Curve, které při používání nabídly euro až o 70 haléřů levněji než největší tuzemské banky. Redakce se tedy rozhodla k reálnému testu, který ukáže výhodnost kurzů několika bank ve srovnání s produkty fintechových společností a také pražských směnáren.

Fintech opět vítězí

Výsledek testu nepřekvapil. Nejlépe dopadla společnost Revolut s kurzem 24,30 koruny za euro. Testované tuzemské banky skončily se značným odstupem, tedy kurzem nevýhodným pro klienta. Nejlépe dopadla platba kartou UniCreditu s kurzem 24,43 koruny za euro. ČSOB si za platbu jednoho eura účtovala 24,85 a Airbank 24,89 koruny. UniCredit Bank ale 17. srpna mění obchodní podmínky a kurz na jimi vydaných kartách Visa se pravděpodobně zhorší. Jak lze vidět, kurzy se mohou velmi lišit. Zdaleka nejlépe vycházejí fintechové společnosti.

Raději koupit valuty

Výhoda nákupu valut ve směnárně spočívá v tom, že zákazník předem ví, na kolik ho nákup eur, či jiné cizí měny, vyjde. U placení kartou v zahraničí to většinou neví. Samy banky vědí o tom, že jejich kurzy nejsou zdaleka nejlepší.

„Kurz na kartě má UniCredit vždy lepší, než má ve svých směnárnách, nemusí být ale nutně lepší než ve směnárně jako je Nekázanka,“ říká třeba Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Právě směnárna Nekázanka společně se směnárnou Alfa Prague nabízela v době našeho testu eura za 24,35. Jen o něco dráž než vítězové testu – karty společností Revolut a Curve – a výhodněji než všechny testované banky.

Směnárny v mobilu

Některé banky, Raiffeisenbank či Moneta, nabízejí ve svých aplikacích virtuální směnárnu, kde si mohou klienti směnit předem. K tomu ale potřebují také cizoměnový účet. „Pokud si klient převede cizí měnu na danou měnovou složku přes RB směnárnu, pak platí v zahraničí kartou přímo tou cizí měnou a nedochází k žádné konverzi,“ říká Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank.

Pro běžného klienta se to zdá být příliš mnoho práce, podobně jako v reálné směnárně si může také vyměnit více peněz, než bude potřebovat. V podobném duchu – tedy přílišné komplikovanosti – se nese i nabídka Air Bank. Banka, která v našem testu propadla, nabízí dokonce možnost vrácení jednoho procenta z plateb v zahraničí. Klient si však tuto možnost musí sám aktivovat v mobilní aplikaci.

Jistota prodělku

Základní pravidlo, na kterém se shodnou i české banky, je vyvarovat se takzvané DCC (dynamic currency conversion), tedy dynamické směně. Jakmile se v zahraničí objeví nabídka provést transakci v českých korunách, s téměř stoprocentní pravděpodobností se jedná o velmi nevýhodnou nabídku. Přirážka ke středovému kurzu se v takovém případě většinou pohybuje mezi pěti a osmi procenty. Některé tuzemské banky umožňují DCC zablokovat. Jde o Českou spořitelnu, mBank, Fio a Expobank.

