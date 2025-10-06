Inflace v Česku zpomalila na 2,3 procenta
Inflace v Česku dál zvolnila, v září meziročně zpomalila na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v září klesly o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní ČSÚ v pátek, v předchozích měsících statistici pokaždé potvrdili svůj předběžný odhad.
Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta.
Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským zářím zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,3 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v září vystoupala na 3,1 procenta.
Zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně zaznamenali u potravin a zboží. Potraviny, alkohol a tabák v září meziročně zdražily o 2,9 procenta, v srpnu to bylo o čtyři procenta. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 0,8 procenta, tempo jejich růstu tak bylo o 0,3 bodu pomalejší než v srpnu. U služeb, včetně vodného, stouply v září spotřebitelské ceny meziročně o 4,7 procenta, stejně jako v předchozím měsíci.
Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z České národní banky.
Největšímu japonskému pivovaru Asahi se stále nedaří obnovit provoz po kybernetickém útoku, který firmu zasáhl v pondělí. Společnost známá pivem Super Dry, whisky Nikka či nealkoholickými nápoji musela v Japonsku pozastavit veškerý provoz, včetně zpracování objednávek a expedice, protože kvůli kybernetickému útoku jí vypadl počítačový systém.
