Inflace v Česku zpomalila na 2,3 procenta

Inflace v Česku zpomalila na 2,3 procenta

Inflace v Česku zpomalila na 2,3 procenta
Inflace v Česku dál zvolnila, v září meziročně zpomalila na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v září klesly o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní ČSÚ v pátek, v předchozích měsících statistici pokaždé potvrdili svůj předběžný odhad.

Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta.

Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským zářím zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,3 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v září vystoupala na 3,1 procenta.

Zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně zaznamenali u potravin a zboží. Potraviny, alkohol a tabák v září meziročně zdražily o 2,9 procenta, v srpnu to bylo o čtyři procenta. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 0,8 procenta, tempo jejich růstu tak bylo o 0,3 bodu pomalejší než v srpnu. U služeb, včetně vodného, stouply v září spotřebitelské ceny meziročně o 4,7 procenta, stejně jako v předchozím měsíci.

Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z České národní banky.

Pivovar Asahi čelí kybernetickému útoku

Japonský majitel Plzeňského Prazdroje zastavil provoz. Pivovar Asahi čelil kybernetickému útoku

Zprávy z firem

Největšímu japonskému pivovaru Asahi se stále nedaří obnovit provoz po kybernetickém útoku, který firmu zasáhl v pondělí. Společnost známá pivem Super Dry, whisky Nikka či nealkoholickými nápoji musela v Japonsku pozastavit veškerý provoz, včetně zpracování objednávek a expedice, protože kvůli kybernetickému útoku jí vypadl počítačový systém.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Cena zlata vystoupala až na 3930 dolarů za unci

Zlato
Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní hodnoty a poprvé překročila hranici 3900 dolarů (80 700 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Zájem o zlato podporuje zvýšená poptávka po bezpečných aktivech v reakci na oslabení jenu, uzavření americké vlády a rostoucí očekávání dalších snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed), uvedla agentura Reuters.

Kolem 7:40 středoevropského letního času se cena zlata pohybovala kolem 3930 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento. Od počátku letošního roku cena zlata stoupla o 49 procent. Loni se zvýšila o 27 procent.

Oslabení jenu po volbách v japonské vládní Liberálnědemokratické straně (LDP) připravilo investory o jedno z tradičních bezpečných útočišť. Toho využilo zlato a dále posiluje, uvedl analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Uzavření americké vlády pak znamená, že nad americkou ekonomikou stále visí nejistota a trhy se obávají, jaký dopad to bude mít na hrubý domácí produkt (HDP). Zlato je za těchto okolností pro investory atraktivní aktivum, zejména s ohledem na to, že Fed by tento měsíc měl dále snížit úrokové sazby, dodal Waterer.

Japonský jen vůči americkému dolaru oslabil nejvíce za pět měsíců poté, co do čela vládní LDP byla zvolena Sanae Takaičiová, která se stane novou premiérkou. Považovaná je za zastánkyni uvolněné fiskální politiky, tedy vyšších vládních výdajů a menšího důrazu na snižování státního dluhu.

Zahraniční média o Babišovi: Populista jako Orbán, ale méně charismatický

Volby 2025

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.

Vysoký představitel Bílého domu v neděli uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájí hromadné propouštění federálních zaměstnanců, pokud Trump rozhodne, že jednání s demokraty v Kongresu o ukončení částečného uzavření vlády „nevedou absolutně nikam“.

K vysokému růstu zlata v letošním roce přispěly silné nákupy centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech krytých zlatem, slabší dolar a rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době rostoucího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu minulý měsíc poté, co Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku. Investoři nyní počítají s dalším snížením o čtvrt procentního bodu v říjnu a prosinci.

Češi vyvinuli nové EKG, které „vidí srdci do hloubky". Do pár let budou mít přístroj nemocnice po celém světě

EKG, ilustrační
Ilustrační foto, iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Nový typ EKG, který vyvinuli čeští vědci, zásadně mění diagnostiku srdce a díky tomu pak pacientům nastavit správnou léčbu. Unikátní přístroj, který vyvinuli vědci z Akademie věd a z tuzemských fakultních nemocnic, nyní ve spolupráci s akademickým startupem VDI Technologies mají ambice rozšířit do řady zemí ve světě. Mají na to už i první patenty a ocenění.

Padesátníkovi Martinovi se špatně dýchalo, když šel na výletě jen tak do kopce. Domníval se, že za to může alergie, a tak to moc neřešil. Léky na alergii mu ale moc nezabraly a jeho zdravotní situace se zhoršovala. U lékaře na starém typu EKG ovšem nebylo zřejmé, co se přesně děje a když Martina praktická lékařka odeslala do nemocnice, teprve tam se podařilo na ultra-vysokofrekvenčním EKG zjistit problém porušeného elektrického vedení v jednom ze svazků v jeho srdci. Lékaři mu tak mohli nasadit cílenou léčbu, díky níž dnes sportuje a je prakticky plně vyléčen, jak popisuje Martinův případ kardiolog Karol Čurila z Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, který je současně i výzkumníkem Národního institutu CardDia.

Zásadní změna po 120 letech

Za původní technologii EKG založené na frekvencích do 40 až 50 Hz, kdysi byla udělena Nobelova cena a následně se přístroje na měření EKG rozšířily téměř do každé větší ordinace praktického lékaře. Pomohlo to za těch 120 let, co tato technologie existuje, zachránit každoročně statisíce, respektive miliony pacientů po celém světě.

Kardiovaskulární onemocnění jsou totiž mimo jiné příčinou až 45 procent úmrtí v Evropě. A jen za posledních deset let se tak počet pacientů, kteří zemřeli na srdeční selhání podle statistik zdvojnásobil. „Se srdečním selháním se u nás v České republice nyní léčí přibližně 400 tisíc lidí a očekáváme, že v průběhu dalších deseti let toto číslo naroste na minimálně 600 tisíc nemocných,“ konstatuje přednosta Kardiologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty UK Petr Toušek. Novinka, která může pomoci s léčbou kardiologických onemocnění, tak je podle něj velkým přínosem a může zachránit tisíce dalších kardiologických pacientů.

Nejnovější verze ultra-vysokofrekvenčního EKG, jehož myšlenka se zrodila v České republice před 12 lety, je totiž snad ještě unikátnější než to původní. Pracuje s frekvenčními složkami až do 1kHz i výše a umí tak ještě podrobnější zobrazení činnosti srdce a tím přináší další zásadní posun pro jeho diagnostiku i léčbu. „Standardní 12-ti svodové EKG dnes patří mezi základní vyšetřovací metody v diagnostice srdečního selhání a vedle ultrazvuku srdce pomáhá určit příčinu poruchy struktury nebo funkce srdce. Každé další zlepšení diagnostiky a informace o detailech srdeční činnosti může ale pomoci lépe a cíleně zvolit léčbu a zlepšit tím osudy nemocných,“ vysvětluje Petr Toušek a dodává, že hlavním bonusem nové technologie EKG mimo jiné je, že umožňuje zjistit přesné informace o elektrické aktivaci srdce, které nejsou identifikovatelné na běžném EKG.

Ultra-vysokofrekvenční EKG vyvinuté českými vědci. AV ČR

Díky ultra-vysokofrekvenčnímu EKG lékaři tak mohou dnes vidět detaily srdeční činnosti pacientů, které dříve nebyly zachytitelné. Podle Čurily je novinka přínosem hlavně při zavádění kardiostimulátorů, protože lékaři už během jejich implementace mohou okamžitě v reálném čase zkontrolovat efektivitu stimulace srdce a v případě potřeby přenastavit elektrodu a tím zásadně zlepšovat funkci srdečního svalu. A tato nová technologie tak podle Čurily zvyšuje účinnost léčby vybraných pacientů a snižuje navíc i riziko komplikací

Zobrazovací mapa ultra-vysokofrekvenčního EKG, které vyvinuli čeští vědci. Věra Tůmová pro newstream.cz

Kdo je za unikátním přístrojem

Nový typ EKG, který je chráněný patenty a oceněný i v zahraničí, byl vyvinutý v Brně v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR ve spolupráci s kardiologickými pracovišti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici u sv. Anny a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a to i za finanční podpory GAČR, AZV, TAČR, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a projektu CarDia (Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění).

Technologie ultra-vysokofrekvenčního EKG (UHF-ECG) po úspěšném testování už získala evropskou certifikaci CE a stává se tím dostupnou v lékařské praxi v českých i evropských nemocnicích. To nyní pomáhá uvést do praxe, podle expertů z inovačního centra „Charles University Innovation Prague“, akademický start-upu VDI Technologies založený v roce 2022.

Kardiochirurg Miloš Táborský

Kardiolog Táborský: Srdečním chorobám lze předcházet důslednou prevencí

Leaders

Každý den zemře v Česku 100 až 150 lidí na onemocnění srdce nebo cév. Děsivou statistiku by pomohlo zlepšit například i to, kdyby častěji chodili na preventivní prohlídky. A podle jednoho z nejznámějších tuzemských kardiologů Miloše Táborského by tomu mohla pomoci i digitalizace medicíny. Rozhovor s prestižním lékařem přinesl magazín Newstream CLUB.

Uznávaný kardiolog, pedagog a profesor Miloš Táborský z FN Olomouc.

Kardiolog: Češi kašlou na prevenci, nemocí srdce a cév neubývá

Leaders

Češi jsou leniví, nechtějí se hýbat a nepečují o své tělo. Jsou národem kuřáků a milovníků piva. A právě to spolu s genetickou zátěží významně přispívá k vysokým počtům onemocnění srdce a cév, říká v rozhovoru uznávaný kardiolog, pedagog a profesor Miloš Táborský z FN Olomouc.

Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie

Enjoy

Věda, stejně jako svět, který popisuje, je složitá. A přesto v ní dosahují úspěchů, a někdy převratných, mladí lidé, kteří ještě neměli dost času na to, aby pochopili, že něco prostě není možné. A tak se do toho pustí. A někdy toho – navzdory předpokladům zkušenějších kolegů – dosáhnou. A neplatí to jenom ve vědě, i když právě v ní se to dá dobře doložit.

Josef Tuček

Přečíst článek

