newstream.cz Money Stříbro ve formě. Jeho cena se vyšplhala na letitá maxima, roste i zlato

Stříbro ve formě. Jeho cena se vyšplhala na letitá maxima, roste i zlato

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici
iStock
ČTK
ČTK

Cena stříbra se vyšplhala na 14leté maximum. Zdražuje i zlato díky sázkám na to, že americká centrální banka (Fed) tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu ve Spojených státech. Cena žlutého kovu přesáhla čtyřměsíční maximum.

Cena stříbra přidává kolem 7:45 středoevropského letního času zhruba 1,6 procenta a prodává se za 41,4 dolaru (865 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Spotová cena zlata měla ve stejnou dobu k dobru 0,8 procenta. Unce se tak prodávala za 3475,72 dolarů a byla nejdražší od 23. dubna.

Americká burza cenných papírů

Týden tradera: Sazby podle Trumpa? Finanční krize by rázem byla na spadnutí

Trhy

Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, pro trhy by to byl citlivý signál.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

„Holubičí komentáře prezidentky Fedu v San Franciscu Mary Dalyové pomohly obchodníkům odhlédnout od vyššího PCE (osobní spotřební výdaje) z pátku a ponechaly dveře otevřené pro snížení sazeb o 25 bazických bodů tento měsíc,“ uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti City Index.

Podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade pomáhá stříbru udržovat vzestupný trend kromě očekávání nižších amerických sazeb i omezená nabídka na trhu.

Roste také cena dalších drahých kovů. Kolem procenta přidává jak platina tak palladium.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

zlato

Zlato je letos silné. Významně však roste i cena kakaa či pomerančového džusu

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer

Dalibor Martínek
ČTK

Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.

To ale není hlavní příběh života Radima Passera. On vydělal miliardy korun na developmentu. Je to jeden z nejzkušenějších developerů v Česku. Začal v této branži podnikat na začátku devadesátých let, nyní je korunový miliardář, jeden z nejbohatších Čechů. Ale něco tomu předcházelo.

„Narodil jsem se na Praze 4, na Brumlovce jsem jako fotbalový mládežnický hráč často byl,“ říká Passer. To ale nemá úplně souvislost s jeho podnikáním na Brumlovce. Možná má.

Levné bydlení lze sehnat i v centru Prahy

Reality

Průměrná cena nového bytu v Praze už přesáhla 160 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat společnosti Flat Zone, která je českým lídrem ve sledování cen nemovitostí. Starší nemovitosti jsou obecně o deset až dvacet procent levnější. To ovšem neplatí pro centrum Prahy. Josefov, Staré Město, Malá Strana. Tam se nové byty nestaví. Ty staré naopak nabírají na hodnotě. I tam však lze nalézt levné perly.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V devadesátých letech začal podnikat, v roce 1991 založil svou developerskou firmu. Úspěšnou. Stavěním kanceláří na Brumlovce se stal jedním z nejbohatších Čechů. Ale přišla změna. Teď tento král kanceláří začíná stavět byty, stovky bytů.

Možná to spolu nesouvisí, ale miliardář z Brumlovky bude stavět byty zase na Brumlovce. Další tedy ještě kousek vedle, v Roztylech.

Z fotbalisty miliardářem

Jak se z mladého fotbalisty stal miliardář? „Mělo to přirozený vývoj. Vyrostl jsem na Spořilově, na Praze 4. Tatínek zprivatizoval ve velké privatizaci v první polovině devadesátých let firmu Pražská stavební obnova,“ říká Passer. Firma měla ve vlastnictví tři a půl hektaru stavebních pozemků na Brumlovce. Tím celá sága obřího developerského boomu Radima Passera začala.

Jeho rodiče ekonomickou tíhu celého projektu neunesli. „Vzali jsme si balon na svoji stranu hřiště,“ říká Passer fotbalovou hantýrkou. Je vášnivým fanouškem pražských Bohemians.

Kauza Štiřín: Zámek nechceme, přilehlý park ano, říká starosta Kamenice

Reality

Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jeho firma Passer Invest „něco“ začala připravovat a „bavilo nás to na přelomu tisíciletí,“ kdy prý již na Brumlovce „něco“ bylo hotovo. Prostě neuvěřitelný příběh. Z toho „něčeho“ vzniklo dvacet kancelářských budov na nejvyšší úrovni, jakýsi hub v Praze.

Po třičtvrtě hodině rozhovoru jsem se zeptal pana Passera, proč se v roce 1998, ve svých 35 letech, obrátil na víru. „Po dlouhém čekání se nám narodil chlapeček. Když mu bylo šest týdnů, zjistili jsme, že má v hlavičce nádor a nemá žádnou šanci na přežití.“

V rozhovoru jsme se dále bavili o tom, proč se pustil do výstavby bytů, když se třicet let soustředil na kancelářský sektor. Jak budou jeho nájemní byty vypadat? Budou plně vybavené?

Radim Passer byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify i Apple Podcasts.

Související

Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Czechoslovak Group
ČTK
ČTK

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

Hodnota Strnadova majetku stoupla za poslední rok o čtvrt bilionu korun. „Zbrojařská a průmyslová skupina CSG řadou povedených akvizic posílila svou pozici v sektoru, který se zvětšuje v důsledku několika válečných konfliktů,“ uvádí Euro. Za skokana roku ho mezi českými miliardáři označil letos v květnu i časopis Forbes, přestože podle jeho metodiky byl majitel skupiny CSG až na čtvrtém místě.

Křetínský zchudl o 110 miliard

Naopak Křetínský letos podle Eura zchudl o 110 miliard korun. Souviselo to s významným zpomalením energetiky, na kterou se Křetínského firmy EP Corporate Group a Energetický a průmyslový holding (EPH) zaměřují. „Propad segmentu, který v předchozích letech významně rostl, se projevil i na valuaci majetku dalších energetických podnikatelů z top desítky nejbohatších obyvatel Česka a Slovenska,“ podotýká Euro.

Čtvrtým nejbohatším Čechem je s 220 miliardami korun zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Na pátém místě se umístil s majetkem 190 miliard spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč. Zatímco Komárek o 50 miliard korun zbohatl, odhad Tkáčova majetku je meziročně o 70 miliard nižší.

O 13 miliard korun na 119 miliard korun si proti loňsku pohoršil magnát Radovan Vítek. Na pokles v energetice doplatil vedle Křetínského a Tkáče i majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač, který zchudl o 32 miliard na 113 miliard korun.

Osmý je v žebříčku Babiš, za kterým následují zástupci finanční skupiny J&T Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Hodnota Tkáčova majetku stoupla o 14 miliard na 67 miliard korun, v Jakabovičově případě činil meziroční nárůst 12,5 miliardy koruna na 57 miliard Kč.

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje a vydává týdeník Euro od roku 2014. Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

Kellnerová vycouvala ze souboje o německou mediální skupinu Pro 7

Leaders

Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Daniel Křetínský

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

Názory

Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Renáta Kellnerová

Nejbohatší Češkou zůstává Kellnerová. Do čela žebříčku Forbesu se dere zbrojař Strnad

Leaders

ČTK

Přečíst článek
