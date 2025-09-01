Stříbro ve formě. Jeho cena se vyšplhala na letitá maxima, roste i zlato
Cena stříbra se vyšplhala na 14leté maximum. Zdražuje i zlato díky sázkám na to, že americká centrální banka (Fed) tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu ve Spojených státech. Cena žlutého kovu přesáhla čtyřměsíční maximum.
Cena stříbra přidává kolem 7:45 středoevropského letního času zhruba 1,6 procenta a prodává se za 41,4 dolaru (865 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).
Spotová cena zlata měla ve stejnou dobu k dobru 0,8 procenta. Unce se tak prodávala za 3475,72 dolarů a byla nejdražší od 23. dubna.
Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, pro trhy by to byl citlivý signál.
„Holubičí komentáře prezidentky Fedu v San Franciscu Mary Dalyové pomohly obchodníkům odhlédnout od vyššího PCE (osobní spotřební výdaje) z pátku a ponechaly dveře otevřené pro snížení sazeb o 25 bazických bodů tento měsíc,“ uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti City Index.
Podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade pomáhá stříbru udržovat vzestupný trend kromě očekávání nižších amerických sazeb i omezená nabídka na trhu.
Roste také cena dalších drahých kovů. Kolem procenta přidává jak platina tak palladium.
