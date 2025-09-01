Glosa Dalibora Martínka: Masakr zvěře se daří. Za rok padlo rekordních 137 tisíc srn
Statistický úřad vydal výroční zprávu o činnosti myslivců. A sláva, rok byl rekordní. U srnčí zvěře nastalo zvýšení odstřelu o znatelných deset procent na 137 408 kusů, čímž byla překonána rekordní hodnota z roku 2009 (131 873 kusů). Dařilo se i u daňků, těch myslivci zmasakrovali o 10,8 procenta víc, celkem 50 tisíc kusů.
Bohužel se za poslední období nedařila likvidace pernaté zvěře. Bažantů bylo odstřeleno o 2 349 kusů meziročně méně, tedy pouhých 368 tisíc. O více než dvě procenta poklesla i likvidace kachen, těch padlo jen 197 tisíc.
Tady by měli myslivci zvýšit aktivitu, záda se, že ptáků nám v přírodě zbývá nebezpečně mnoho. Jestli takhle půjde dál, za chvíli nám tyto létající bestie vtrhnou do měst, což by pro člověka mohla být skutečná katastrofa. Nevím, kam před kachnami prchnout, snad do ciziny? Ale čert ví, jak jsou třeba v Německu myslivci aktivní, tyto údaje statistický úřad nevede. Z toho by mohl být skutečný stav nouze.
Myslivců přibývá
U srn je to dobrá zpráva. Aspoň ty mrtvolky už nebudou likvidovat naše lesy, bude víc dřeva, můžeme ho dál vyvážet do Rakouska. Také řidiči si mohou oddechnout, že jim tato nebezpečná zvířata nebudou v tak hojném počtu likvidovat jejich auta. A rovněž pojišťovny si proto mohou být spokojené. Dobrou zprávou také je, že meziročně přibylo myslivců a jejich už asi devadesát tisíc. Jestli se likvidace zvěře bude dařit, za pár let bychom od těchto škůdců měli pokoj.
Špatnou zprávou je, že zatím nějaká ta zvěř se v lesích stále ještě vyskytuje. Jeden aby se tam skoro bál chodit. Co kdyby narazil třeba na zdivočelého zajíce nebo nedej bože na divočáka. Tam se myslivci trochu flákali, picli jich jen 194 tisíc, tedy meziročně o děsivých 25 procent méně.
Špatné také je, že i na tu srnu občas ještě narazíte. Děti sice z takového zážitku mívají radost. Ale co, až už srny nebudou, mohou je sledovat v nějakém starším televizním dokumentu. Nebo se dívat na kozy, ty jsou aspoň k něčemu. Čili, vážení myslivci, nepovolujte ve své ušlechtilé likvidaci jiných živočišných druhů a mezi sebou se prosím střílejte co nejméně. Počet ulovených myslivců statistika naštěstí neuvádí.