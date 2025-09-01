Křetínského Royal Mail je po třech letech v zisku
Po třech letech hlásí britská pošta Royal Mail, kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský, návrat k zisku.
Britská pošta Royal Mail, kterou ovládá skupina EP Group českého podnikatele Daniela Křetínského, se po třech letech vrátila k zisku. Ve finančním roce končícím 31. března vykázala zisk 12 milionů liber (338,7 milionu korun) oproti ztrátě 336 milionů liber (9,5 miliardy korun) rok dříve. Výsledek nezahrnuje náklady na dobrovolné odchody, v případě jejich započtení by byl podnik ve ztrátě osm milionů liber (225,76 milionu korun), uvedla společnost International Distribution Services, která je vlastníkem Royal Mail. Křetínského skupina převzala IDS na konci letošního dubna.
Obrat vzrostl meziročně o sedm procent na 8,23 miliardy liber. Objem doručených balíků vzrostl o šest procent, zatímco dopisů podnik doručil o čtyři procenta méně.
Podle srpnové čtvrtletní zprávy firma nedokázala splnit cíle včasného doručování zásilek, které jí stanovil regulační úřad Ofcom. V období do 29. června doručila včas pouze 75,9 procenta takzvaných zásilek první třídy, u nichž pošta slibuje doručení do jednoho pracovního dne.
Je to sice mírně vyšší podíl včas doručených zásilek než 74,2 procenta v předchozím čtvrtletí, ale pošta výrazně zaostala za cílovou hodnotou 93 procent. Podobně neuspěla ani u druhé třídy zásilek, u nichž slibuje doručení za dva až tři pracovní dny. Včas se jí podařilo dodat 89,3 procenta těchto zásilek oproti požadovaným 98,5 procenta.
Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a v současnosti zaměstnává více než 150 tisíc lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpoždění při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.
