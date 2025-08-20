Netflix, aplikace na hubnutí i média. Správu předplatných budou muset banky vizualizovat v bankovnictví
Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.
Kartová společnost VISA plánuje dát v blízké době svým partnerským bankám v Česku mandát, který je podle Petra Poláka povinně zavazuje ohledně takzvaného „Subscription managementu“. V praxi půjde o správu předplatných, tedy o to, že banky budou povinně muset svým klientům v internetovém či mobilním bankovnictví v nějaké formě vizualizovat, jaká předplatná mají na svých platebních kartách aktivní.
To ale nebude asi všechno, že?
Ne, zároveň od tuzemských bank totiž budeme chtít, aby svým klientům dali také možnost i nějakého managementu těchto předplatných. Například tedy, aby měli možnost transakci zcela zastavit, aby se vůbec nestala a peníze tak neodešly.
Proč jste se k tomuto nyní rozhodli?
Protože to vypadá, že předplatná už řadě lidí přerůstají přes hlavu. Řada z klientů si totiž někdy v minulosti nějakou aplikaci či online službu sjednala zdarma, třeba jen na pár dnů, a následně pak ani nezaregistrovali, že se přitom rovnou také zavázali, že po uplynutí této doby budou této společnosti platit určité předplatné. Lidé by si měli číst všechny podmínky, které při sjednávání čehokoliv podepisují nebo odsouhlasují, ale často si jich ani nevšimnou. A protože takovýchto předplatných je kolem nás čím dál více, chceme zavést právě povinný „subscription mananagement“, který by měl klientům usnadnit orientaci v takovýchto typech plateb, kdy jde de facto o souhlasy s inkasem.
To znamená, že když takovýto náhled nyní u nás poskytují zatím jen tři banky, do budoucna to budou muset umět všechny, které nabízejí karty VISA v Česku?
Přesně tak. My tuto povinnost na zdejší banky dáme od konce příštího kalendářního roku, tedy od konce roku 2026. Bude pak už pouze na bankách samotných, zda si tuto službu vyvinou samy anebo k tomu využijí třetí stranu, která podobné služby už nabízí.
A z jakého důvodu to trvá tak dlouho? Proč to nebude pro banky povinné dříve?
My, když dáváme takovouto povinnost, tak jí dáváme na všechny banky. Nemůžeme rozlišovat a čekáme s implementací tedy i na ty pomalejší. A ten termín je proto nastaven tak, aby byl ambiciózní a zároveň i reálně splnitelný pro všechny bankovní domy.
Ve kterých zemích světa už to takto funguje?
Je to samozřejmě o určitě digitální úrovni konkrétní banky. Máme tak nějaké případy i v Evropě, kde už to funguje. Mluvíme v tomto směru například o Velké Británii nebo o vybraných digitálních bankách ve Spojených státech amerických. Takže máme už i nějaké vyzkoušené pozitivní příklady.
Spojené státy americké mne překvapují, nebývají často zrovna v moderních platbách lídry...
To je částečně pravda. Opravdu nebývají vždy zrovna úplně na výsluní inovace. Tou se v platebních systémech často stává právě Česká republika. Na druhou stranu i v USA nyní vznikají ryze digitální banky na zelené louce, které pak dokáží do svého interního bankovního prostředí moderní a technologické věci implementovat rychle a jednoduše.
A pokud bude „subscription management“ zavazovat banky, které působí na území Česka, jak to bude s povinností pro nadnárodní společnosti typu WISE nebo Revolut, které také využívají platební karty VISA, a ne vždy to jsou právě typické banky?
V drtivé většině případů tyto povinné mandáty neuplatňujeme jen v konkrétní zemi, ale na celý region. Takže tento typ mandátu by pak byl povinný právě i pro celý evropský region.
Levnější Netflix s reklamami přilákal za půl roku pět milionů nových předplatitelů. Čeští zákazníci se zatím musejí spokojit jen s dražší verzí bez reklam.
Reklamy neodradily. Levnější Netflix přilákal už pět milionů předplatitelů
Zprávy z firem
Levnější Netflix s reklamami přilákal za půl roku pět milionů nových předplatitelů. Čeští zákazníci se zatím musejí spokojit jen s dražší verzí bez reklam.
Bankovní domy si začínají postupně všímat dalšího nešvaru obchodníků, kteří vysávají peníze z účtu. Totiž narůstajícího počtu předplatných a tarifů, které klienti bank platí za různé služby, aplikace a programy. Zjistili jsme proto, které banky umí takovéto platby zobrazit.
Které banky umožňují kontrolu předplatných za aplikace a služby. Jak je organizovat
Money
Bankovní domy si začínají postupně všímat dalšího nešvaru obchodníků, kteří vysávají peníze z účtu. Totiž narůstajícího počtu předplatných a tarifů, které klienti bank platí za různé služby, aplikace a programy. Zjistili jsme proto, které banky umí takovéto platby zobrazit.
V boji o diváka značně přituhuje. Jednotlivé streamingové platformy letos utratí na původní obsah 140 miliard dolarů, uvádí odhady amerických investičních bank. Nárůst počtu předplatitelů tomu přitom vůbec nemusí odpovídat.
Netflix, Disney a další služby utratí stamiliardy dolarů za filmy a seriály. Vydělávají na tom i Češi
Enjoy
V boji o diváka značně přituhuje. Jednotlivé streamingové platformy letos utratí na původní obsah 140 miliard dolarů, uvádí odhady amerických investičních bank. Nárůst počtu předplatitelů tomu přitom vůbec nemusí odpovídat.
Rok od roku stoupá nejen počet vydaných platebních karet tuzemských bank, ale rostou čísla i pro jejich virtuální varianty a to o stovky tisíc. Znamená to, že se Češi naučili využívat jejich výhody oproti plastovým kartám? Víte i vy, kdy se vám takováto virtuální karta nejvíce vyplatí, aby vám ochránila peníze před nečestnými obchodníky?
Jak vás virtuální platební karta chrání před okradením
Money
Rok od roku stoupá nejen počet vydaných platebních karet tuzemských bank, ale rostou čísla i pro jejich virtuální varianty a to o stovky tisíc. Znamená to, že se Češi naučili využívat jejich výhody oproti plastovým kartám? Víte i vy, kdy se vám takováto virtuální karta nejvíce vyplatí, aby vám ochránila peníze před nečestnými obchodníky?
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.