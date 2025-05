Ať se cestování neprodraží. Co si ohlídat u platební karty při cestě do zahraničí?

Otázka, zda platit na dovolené kartou nebo hotovostí, napadne před cestou snad každého. Jak si ale vybrat platební kartu, která vám přinese pro cestování více výhod a pomůže vám třeba snížit i nežádoucí poplatky? Přinášíme vám základní tipy, co si u karty na dovolenou ohlídat a na co si dát pozor, aby se vám cestování zbytečně neprodražilo.

Cestovat do zahraničí jen s hotovostí a bez platební karty může být v dnešní době z mnoha důvodů nerozumné a může to dokonce zkomplikovat cestovatelům i řadu situací. Stále ještě existují nejen státy, ale třeba i tržiště, kde ani s tou nejlepší platební kartou téměř nic nepořídíte. Pokud ale cestujete do zemí s ekonomicky vyspělou ekonomikou, má smysl si ji sebou vzít. Některé služby totiž vyžadují, abyste měli k dispozici platební, respektive nejčastěji kreditní kartu.

Bývají to situace, kdy platíte za ubytování, městskou dopravu, trajekt či půjčení auta nebo bicyklu. „Někteří poskytovatelé služeb, jako jsou právě půjčovny aut navíc vyžadují platbu kartou, neboť to, že banka klientovi vydala kartu, svědčí o jeho důvěryhodnosti,“ poznamenává Jan Hailich, šéf platebních řešení z České spořitelny. Vhodnou platební kartu pro platby v cizině také obvykle potřebujete i při pořízení vstupenky předem do muzea, na výstavy nebo třeba do lunaparku.

Karta versus hotovost

Samozřejmě je ale podle Hailicha nutné se nespoléhat jen na možnost bezhotovostního placení a je dobré vždy mít u sebe i část peněz v hotovosti. „Platit primárně kartou nicméně doporučujeme jednak z důvodu bezpečnosti, abyste zbytečně nevozili s sebou velké částky hotovosti. Ukradenou hotovost vám totiž již nikdo nevrátí, zatímco odcizenou/ztracenou platební kartu lze okamžitě zablokovat,“ upozorňuje Hailich a dodává, že dalším důvodem, proč je podle něj lepší platit kartou je také pohodlí, protože nemusíte v neznámém městě hledat směnárnu či bankomat, a ani nemusíte složitě promýšlet, kolik hotovosti si s sebou na celý pobyt vzít.

Co si berete na cesty – debetní nebo kreditní kartu?

Pro úplnost se hodí připomenout i základní rozdíly v platebních kartách, protože debetní je ta karta, kterou máte vydanou ke svému účtu v bance a když s ní platíte, využíváte jen své peníze nebo sjednaný kontokorent. Naopak kreditní karta je de facto varianta bankovního úvěru, kdy při placení využíváte peníze půjčené od banky, které zaplatíte až po několika týdnech, tedy po uplynutí takzvaného bezúročného období.

A právě tyto kreditky mívají k sobě přiřazené různé benefity mnohem častěji než zmiňované debetní karty, a tak bývají pro cestování vhodnější mimo jiné i kvůli ochraně vašich peněz. Před cestou do zahraničí se tak vyplatí zvážit, jaké všechny výhody vaše platební karta má a zda si případně nevzít na dovolenou jinou právě kvůli benefitům, které vám mohou zpříjemnit i zlevnit cestování.

Více měn na vlastním účtu

Pokud si ale nechcete sjednávat kreditní kartu, může se vám vyplatit zařídit si takzvaný multiměnový účet, tedy účet v měně, kterou hodláte používat na cestách. Tuto možnost má v nabídce minimálně Česká spořitelna, Fio banka nebo Raiffeisenbank. „Debetní karta je pak propojená s multiměnovým běžným účtem. Díky výhodnému kurzu na RB směnárně si klient takto nadotuje měnu a v zahraničí platí už jen z dané měny, tedy bez konverze,“ vysvětluje mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Samostatnou kapitolou jsou pak platební karty od společnosti Revolut nebo Wise, které mají multiměnové účty pro až několik desítek měn. Navíc poskytují patrně i nejzajímavější mezibankovní kurzy bez dalších poplatků a přirážek a mívají do určitého limitu za měsíc i bezplatné výběry z bankomatů. Sjednání takovýchto účtů a karet i jejich ovládání ovšem probíhá kompletně online.

Jak omezit poplatky u zahraničních bankomatů

Pokud víte, že budete v cizině vybírat peníze z bankomatu, měli byste se podívat i na to, kolik si za tyto výběry vaše banka účtuje a v jakých zemích. Zatímco u některých karet mohou být až stokorunové poplatky a procenta z vybrané částky, jiné karty mají výběry zdarma (Banka Creditas nebo Partners Banka a do určité míry i Česká spořitelna, či Air Bank). Poplatek, respektive marži, vám ale mohou naúčtovat provozovatelé bankomatu ať už platíte debetní kartou či kreditkou.

Při placení kartou i při výběru z bankomatu v zahraničí se totiž můžete často setkat s nabídkou služby DCC (Dynamic Currency Conversion), která znamená, že hned v okamžiku platby nebo výběru z bankomatu se částka přepočte na koruny. A za to, že dopředu znáte finální částku, která se odečte z vašeho účtu, pak platíte cenu v podobě méně výhodného kurzu, než kdyby přepočet proběhl až následně standardní cestou. „Je proto třeba zvážit, které z těchto dvou hledisek je pro klienta důležitější. Nicméně platí, že klientům umožňujeme v mobilním bankovnictví George tuto službu blokovat,“ upozorňuje Hailich. Vypínání a zapínání služby DCC ovšem umí třeba i Partners Banka a další.

Pokud se rozhodnete využít službu DCC, dojde ke konverzi měny v zahraničí poskytovatelem terminálu nebo ATM. Obecně pak podle Hailicha platí, že marže, kterou si za převod měny tento provozovatel účtuje, bývá zpravidla vyšší než ta, kterou si účtuje Spořitelna dle aktuálního kurzovního lístku pro kartové transakce. Ve chvíli, kdy se vám takováto nabídka DCC služby objeví na displeji terminálu nebo bankomatu, bankovní expert doporučuje zvolit měnu dané země a převod měny se pak provede ve vaší bance. „V případě, kdy je klient zpoplatněn za využití bankomatu, zpravidla vybírá mezi DCC a poplatkem Access Fee. V takové chvíli pak většinou platí, že pro nízké částky může být výhodnější zvolit DCC. Naopak pro vysoké částky je vhodnější zvolit Access fee, které je pevné (poplatek za využití ATM),“ vysvětluje Hailich.

Přirážku provozovatele bankomatu, takzvané surcharge fee, umožní pak od letošní letní sezóny nově blokovat u debetních karet při výběru z bankomatu Partners banka. „Klient tak nebude moci omylem vybrat z bankomatu s vysokým poplatkem, což je v turistických destinacích stále častější situace,“ konstatuje mluvčí banky Tereza Píchalová.

Co si tedy ohlídat u platební karty na cesty do ciziny:

Nastavení limitů karty pro různé typy transakcí

Jakým kurzem převádí zahraniční platby (vlastní kurz banky, kurz ECB nebo kartových asociací)

Jaké jsou poplatky za platby, resp. transakce v zahraniční měně destinace

Jaké jsou poplatky za výběry z bankomatů v zahraniční měně destinace

Jaká jsou lokální omezení karty (ne všude preferují všechny karty)

Zda jde u karty vypnout/zapnout DCC službu a další poplatky

Jaké nabízí možnosti cestovního pojištění

Jaké má další benefity (návštěva letištních salónků, concierge služby atd.)

Jaké jsou poplatky za vedení karty

