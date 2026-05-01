newstream.cz Money

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Zatímco výdělky manažerů od roku 2019 celosvětově vzrostly o 54 procent, zaměstnancům klesly o 12 procent. Organizace Oxfam, která přehled vypracovala, požaduje vyšší zdanění superbohatých a spravedlivější mzdy

Propast mezi výdělky manažerů a zaměstnanců se celosvětově prohlubuje. Od roku 2019 se podle studie mezinárodní organizace Oxfam reálné roční výdělky předsedů představenstev v průměru zvýšily o 54 procent na 8,4 milionu dolarů (asi 175 milionů korun), výdělky zaměstnanců ve stejném období naopak klesly o 12 procent. Společnost Oxfam, která je sdružením 21 nezávislých neziskových organizací, spolupracujících s místními komunitami v osmi desítkách zemí, proto k dnešnímu Dni práce nastolila požadavek, aby byly superboháči a vysoké výdělky více zdaněny a zavedeny spravedlivé mzdy.  

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla

Kolik peněz z vaší výplaty se ve skutečnosti vypaří ještě dřív, než vám přistanou na účtu?

Money

Jedním z klíčových ukazatelů, se kterými pracuje aktuální zpráva OECD, je takzvaný daňový klín. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý: ukazuje, kolik z celkové ceny práce připadne státu. Pokud zaměstnavatel na pracovníka vydá 100 korun, daňový klín říká, kolik z této částky skončí na daních a odvodech a kolik zaměstnanec skutečně dostane na účet. Tedy jak velký je pomyslný klín, jejž stát vráží mezi zaměstnavatele a zaměstnance.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Stejný trend, tedy rozevírání nůžek mezi manažery a zaměstnanci, se týká i Německa. Roční výdělky 25 šéfů představenstev firem, patřících mezi 40 top firem zahrnutých do nejdůležitějšího německého akciového indexu DAX, podle zmíněné studie od předcovidového roku 2019 stouply o 56 procent z průměrných 4,5 milionů (zhruba 110 milionů korun) na skoro sedm milionů eur (asi 171 milionů korun). Naproti tomu mzdy zaměstnanců zůstaly lehce pod úrovní roku 2019. Ta podle serveru Jak do Německa činila okolo 26 105 eur. „Zatímco kupní síla zaměstnanců v Německu je v průměru stále slabší než v roce 2019, platy vrcholových manažerek a manažerů raketově rostou,“ uvedl podle německého serveru n-tv.de Manuel Schmitt, referent pro sociální nerovnost v organizaci Oxfam. Tyto platy se podle něj stále více odtrhávají od reality mnoha lidí. „Tato stále extrémnější nerovnost představuje také nebezpečí pro naši demokracii,“ dodal Schmitt.

Oxfam vyzval německou spolkovou vládu, aby zvýšila zdanění superbohatých, což by vedle globální daně pro miliardáře obnášelo i zvýšení horní sazby daně z příjmu. Dále je podle organizace nutné, aby minimální mzda v Německu dosahovala aspoň 15 eur za hodinu. Od letošního ledna se tato mzda zvýšila na 13,90 eur z předchozích 12,82 eura.

Bankovky

Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Money

Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Myšlenka navýšení daně pro bohaté není vzdálená ani spolkovému kancléři Friedrichovi Merzovi. Ten si podle německých médií dovede představit, že by se zrealizoval návrh dvou poslanců CDU/CSU zvýšit sazbu daně z 45 na 47,5 procenta. Spolu s tím by se ovšem musela přijmout další opatření, jako zvýšení hranice maximálního nezdanitelného příjmu, posunutí hranice „miliardářské“ sazby či zrušení solidární přirážky. Merzův kabinet plánuje provést k 1. lednu 2027 reformu daně z příjmu, která má přinést odlehčení pro nízké a střední příjmy.

Nadnárodní společnost Oxfam byla založena v roce 1942 v Oxfordu.  Mezi její hlavní témata patří ekonomická spravedlnost, práva žen, klima a boj proti hladu.

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl

Friedrich Merz
ČTK
ČTK
ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že mu osobně velmi záleží na dobrých transatlantických vztazích. Berlín je s Washingtonem ohledně světových krizí v úzkém kontaktu, dodal při prohlídce vojenského výcvikového prostoru v severoněmeckém Munsteru. K výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého USA uvažují o snížení počtu amerických jednotek působících v Německu, se kancléř přímo nevyjádřil. Ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že Německo je případně na tento krok připravené. Trump znovu kritizoval Merze dnes odpoledne, kancléř má podle něj vynaložit více času, aby vyřešil problémy Německa.

Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že „Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu“. „Rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ dodal. V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa už za jeho prvního funkčního období hovořila o snížení tohoto počtu zhruba o třetinu. Prezident Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Stavební dělník

V Česku pracuje přes milion cizinců. Ve stavebnictví je to každý pátý

Zprávy z firem

V Česku pracuje legálně milion a osmdesát tisíc cizinců, vyplývá z aktuální analýzy statistického úřadu. Číslo vychází z expertních odhadů ministerstva práce a průmyslu. Zahraničních pracovníků přibývá, ale jen pozvolna.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Silné NATO jako priorita

Merz v krátkém vyjádření ve výcvikovém prostoru zdůraznil, že mu dobré vztahy Evropy a Spojených států „osobně velmi leží na srdci“. Za prioritu označil také silné NATO. Dodal, že ohledně řešení světových krizí je Německo v úzkém kontaktu se svými spojenci, obzvlášť z Washingtonem. Znovu hovořil také o íránské válce, která podle něj musí brzy skončit. „Írán musí přijít k jednacímu stolu,“ vyzval kancléř.

V pondělí Merz uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že se proto Evropa pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje. Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Ve čtvrtek Merz řekl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.

Ministr zahraničí Wadephul při návštěvě Maroka uvedl, že Německo je na možnost snížení počtu amerických vojáků v zemi „připraveno“. Trump podle něj hovořil o „prověření“ možnosti, což není nic nového. „Pohlížím na to s klidem,“ dodal šéf německé diplomacie. Evropa podle něj tak jako tak musí převzít více zodpovědnosti za vlastní bezpečnost, proto Německo posiluje svou obranyschopnost. Některá americká vojenská zařízení v Německu, například základna Ramstein, nemocnice Landstuhl či výcvikový prostor Grafenwöhr, jsou navíc podle Wadephula pro USA nenahraditelné.

Trumpova kritika

Trump znovu kritizoval Merze na své síti Truth Social. „Německý kancléř by měl věnovat více času ukončení války Rusko/Ukrajina (kde byl naprosto neefektivní), nápravě své zbankrotované země, a to především imigrace a energetiky,“ uvedl Trump. Podle amerického prezidenta by Merz naopak neměl zasahovat do činnosti těch, kteří se snaží odstranit íránskou jadernou hrozbu, čímž zřejmě myslel Spojené státy. Již dříve Trump tvrdil, aniž by to podložil, že Merzovi nevadí, kdyby Írán získal jadernou zbraň.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku výrazně zlevnila. Patříme k nejrychlejším v EU

Nafta na čerpacích stanicích zlevňuje
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ceny nafty v Česku v druhé polovině dubna prudce klesly a tempo zlevňování patřilo k nejvyšším v celé Evropské unii. Za poklesem stojí především nově nastavená regulace, která nutí čerpací stanice rychleji promítat vývoj velkoobchodních cen do těch koncových.

V období od 13. do 27. dubna zlevnila nafta u českých čerpacích stanic o 8,7 procenta. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské komise, která ceny pro srovnání uvádí v eurech. V Česku tak cena klesla přibližně z 1,87 eura na 1,71 eura za litr.

Rychlejší pokles zaznamenaly už jen tři země: Estonsko (–11,8 %), Belgie (–10 %) a Lotyšsko (–9,6 %). Stejným tempem jako v Česku zlevňovala nafta také v Řecku.

Benzín téměř beze změny

Na rozdíl od nafty byl vývoj cen benzínu výrazně klidnější. V Česku zlevnil jen o 0,6 procenta, což odpovídá i průměru Evropské unie, kde ceny klesly o zhruba 0,7 procenta.

Nafta naopak v celé EU zlevnila výrazněji – průměrně o necelých šest procent.

Klíčovou roli hraje regulace

Hlavním důvodem rychlejšího zlevňování v Česku je vládní regulace cen pohonných hmot. Ta nutí čerpací stanice pružněji reagovat na vývoj cen na burze v Rotterdamu a rychleji promítat změny velkoobchodních cen do těch konečných.

Díky tomu ceny u českých pump klesají dynamičtěji než ve většině ostatních zemí EU – v některých z nich nafta ve stejném období dokonce zdražovala.

Belgie jako dlouhodobý vzor

Podobný model regulace funguje dlouhodobě například v Belgii, kde stát každý den stanovuje maximální přípustné ceny pohonných hmot. Tento systém má kořeny už v období ropných šoků v 70. letech minulého století.

Právě Belgie přitom zaznamenala druhý nejrychlejší pokles cen nafty v celé EU, což potvrzuje, že tento přístup může výrazně ovlivnit tempo změn cen pro konečné zákazníky.

Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Benzinová pumpa

Poláci na to kápli. Sníží daně, nafta může být o 6 korun levnější než v Česku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: Trumpův venezuelský zásah by mohl ještě více zlevnit pohonné hmoty v Česku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
