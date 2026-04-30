Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Bankovky
iStock
Ivana Pečinková
Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Prvním krokem k tomu, aby lidem zbytečně neutíkaly peníze anebo téměř nečinně neležely na skoro neúročených běžných a málo úročených spořicích účtech, je audit vlastních financí. Ten zároveň odbourá psychické bariéry, které lidé mají.

Podle Investony, investiční platformy společnosti Czech Asset Investment, je klíčové rozlišovat dva typy finančních rezerv. Tím prvním jsou prostředky, které reálně máme, ale leží v produktech, kde ztrácejí na hodnotě. Vedle bankovních účtů jde nejčastěji o penzijní spoření nebo stavební spoření.

Staré pojistky a smlouvy

Druhým typem jsou peníze, které domácnostem každý měsíc zbytečně utíkají. Pravidelná revize dokáže rychle odhalit neaktualizované pojistky nebo drahé úvěry. „Lidé se často bojí do svých smluv sáhnout, ale pravidelná revize je tím nejlepším způsobem, jak objevit skryté rezervy. Zlevnit si úvěry či zkontrolovat pojištění je důležitý první krok, jak zastavit zbytečné plýtvání penězi,“ říká Patrik Novotný, ředitel pro investice v Investoně. Dalším krokem by mělo být takto uspořené částky spolu s nevýhodně úročenými penězi začít smysluplně investovat.

Příkladem neefektivního uložení peněz jsou takzvané transformované fondy, tedy „staré“ penzijní fondy, které byly do roku 2013 jedinou alternativou penzijního spoření se státním příspěvkem. Jejich investiční portfolio je úzce vymezené, což sice obnáší fakticky nulové riziko investice, ale také tomu odpovídající výnos. Podle dat ministerstva financí ke konci loňského roku držely v těchto fondech své investice asi dva miliony Čechů.

Více než třetina lidí uspoří pět tisíc měsíčně

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1025 respondentů ve věku od 18 do 55 let s příjmem domácností nad 20 tisíc korun a schopností měsíčně ušetřit aspoň 500 korun, vyplynulo, že 38 procent Čechů dokáže měsíčně ušetřit více než pět tisíc korun. Dalších 29 procent si ukládá mezi dvěma a pěti tisíci. „Tyto prostředky však často zůstávají na běžných nebo spořicích účtech, kde jejich hodnota vlivem inflace postupně klesá. Z dat AKAT (Asociace pro kapitálový trh) vyplývá, že v minulém roce využívaly spořicí účet přibližně tři čtvrtiny Čechů,“ uvádí Investona.

Z jejího průzkumu vyplynulo, že aktivně investuje pouze 47 procent občanů Česka, přičemž i mezi nimi 36 procent stále spoléhá na stavební spoření, jehož reálné zhodnocení je omezené. „Největším problémem není nedostatek peněz, ale nečinnost. Více než polovina lidí má strach z rizika, a proto své úspory nechává ležet bez zhodnocení. Paradoxně tak ale o peníze dlouhodobě přichází,“ říká šéf Investony Novotný.

Součástí revize by mělo být i ujasnění finančních cílů. Podle průzkumu Investony chce 58 procent lidí zajistit svůj důchod a 47 procent primárně chránit úspory před inflací.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Experti: Vyšší ceny materiálů i financování zdraží byty i nájmy

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování podle expertů dál zvýší tlak na ceny nemovitostí i nájmů. Část nákladů ponesou developeři a banky, rozhodující část se ale podle ankety Realitního Clubu promítne do konečné ceny pro kupující a zhorší dostupnost bydlení.

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování dál mění ekonomiku rezidenčního trhu. Podle expertů oslovených v anketě Realitního Clubu se tento trend nevyhnutelně promítne do cen nemovitostí, dostupnosti bydlení i nájemního trhu. Přestože část zvýšených nákladů ponesou developeři a částečně se promítnou i do ceny financování, převládá mezi respondenty jednoznačný názor. Ve výsledku je zaplatí koncový kupující.

Krátkodobě může trh podle některých odborníků projít obdobím zpomalení. V dobách nejistoty kupující často odkládají rozhodnutí, podobně jako tomu bylo v minulých krizových obdobích. Současně se však v ekonomice kumuluje odložená poptávka, která se po uklidnění situace na trh vrací a podporuje další cenový růst.

Vedle samotných stavebních nákladů bude podle expertů důležitou roli hrát inflace a vývoj úrokových sazeb. Pokud vyšší náklady povedou k dalším inflačním tlakům, může to znamenat dražší hypotéky a tím i horší dostupnost bydlení. A právě financování je podle mnoha respondentů dnes zásadnějším faktorem než samotná cena nemovitosti.

„Pro řadu klientů není nejpodstatnější, kolik nemovitost stojí, ale zda na ni dosáhnou hypotékou,“ říká Petr Bulan z realitní kanceláře Centrury 21. 

Právě dostupnost financování může podle ankety omezit poptávku více než samotný růst cen. Ne proto, že by lidé nechtěli kupovat, ale protože jednoduše nedosáhnou na potřebnou bonitu.

Respondenti se zároveň shodují, že růst stavebních nákladů nezůstane jen u cen nového bydlení. Postupně se propíše i do nájmů a bude dál zvyšovat tlak na celý trh s bydlením. Dostupnost bydlení se tak podle nich v dohledné době spíše nezlepší.

„Dostupnost bydlení se zhorší, ceny nemovitostí i nájmů porostou,“ míní Pavel Šatný, šéf a spolumajitel společnosti Doornite. 

Developerský pohled přitom připouští, že sektor se bude snažit část zvýšených vstupů absorbovat, možnosti ale nejsou neomezené. Dlouhodobě nelze očekávat, že firmy ponesou rostoucí náklady na úkor vlastní ekonomiky.

„Budeme se snažit, aby se na koncového klienta přeneslo co nejméně těchto nákladů,“ tvrdí Michal Šiller, obchodní ředitel developerské spoelčnosti Neocity. 

Růst nákladů se postupně promítne i do nájemního bydlení

Shoda napříč anketou je v tomto směru poměrně silná. Vyšší stavební náklady budou vytvářet další tlak na ceny nemovitostí, zároveň mohou kvůli dražším hypotékám zhoršit dostupnost vlastního bydlení a sekundárně podpořit růst nájmů. Developeři část nákladů ponesou, banky zdraží cenu peněz, ale finální účet podle expertů skončí u kupujícího.

Nejde přitom nutně o scénář skokového zdražení, ale spíše o pokračování trendu, který český realitní trh sleduje už delší dobu. Současná geopolitická situace ho však může dál akcelerovat.

„Když rostou vstupy, nakonec to vždy zaplatí ten, kdo si byt koupí,“ uzavítá šéf rezidenční výstavby společnosti JRD Jan Sadil.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

Warren Buffett
ČTK
nst
nst

Rok po oznámení odchodu investiční legendy Warrena Buffetta se ukazuje, jak silně byla důvěra investorů spojená právě s jeho jménem. Akcie Berkshire Hathaway výrazně zaostávají za trhem a nový šéf Greg Abel musí přesvědčit, že firma dokáže uspět i bez svého ikonického lídra.

Akcie fondu Berkshire Hathaway mají za sebou mimořádně slabý rok. Za posledních dvanáct měsíců zaostaly za indexem S&P 500 o více než 37 procent, což představuje nejhorší relativní výkonnost od roku 2000. Pro firmu, která byla desítky let symbolem stabilního překonávání trhu, jde o výrazný zlom, uvádí agentura Bloomberg.

Za propadem stojí kombinace několika faktorů. Slabší provozní výsledky, odpisy investic a nepříznivý vývoj v pojišťovnictví se potkávají s proměnou investorského sentimentu. Právě ta se přitom může ukázat jako nejzásadnější.

Mizí „Buffettova aura“

Podle analytiků totiž trh reaguje nejen na čísla, ale i na psychologii. Warren Buffett byl pro Berkshire víc než jen generálním ředitelem – byl symbolem důvěry a konzistence. „Buffett vytvořil kolem společnosti jakousi mystiku, psychologickou auru,“ říká Lawrence Cunningham, autor několika knih o Buffettovi a dlouholetém akcionáři Berkshire. „Když tam není, dochází k jejímu narušení – a to se projeví na ceně akcií.“

Investoři byli dlouhodobě ochotni platit za akcie společnosti prémii právě díky této důvěře. S Buffettovým odchodem však tato „Buffettova prémie“ postupně mizí.

Výsledky i investice zklamaly

Důvěru investorů podkopaly i konkrétní výsledky. Berkshire musela odepsat miliardy dolarů z investic, mimo jiné ve společnosti Kraft Heinz. Celkové odpisy dosáhly zhruba 8,3 miliardy dolarů a poškodily reputaci firmy jako disciplinovaného investora.

Zároveň se výrazně zhoršily výsledky pojišťovací divize, kde zisky z upisování klesly o více než polovinu. Celkový provozní zisk společnosti pak meziročně poklesl o šest procent.

Trh žene umělá inteligence jinam

Další výzvou je samotné prostředí na trzích. Růst akcií v posledním roce táhne především nadšení kolem umělé inteligence, kde Berkshire nemá významnou expozici. Firma navíc drží obrovský objem hotovosti, odhadovaný na 373 miliard dolarů, ale kvůli vysokým cenám na trzích jen obtížně hledá investice, které by dávaly smysl z hlediska výnosu. „Trh možná neočekává, že Abel bude jako Buffett, ale chce vidět jasné investiční kroky,“ uvedl pro Bloomberg analytik Matthew Palazola.

Abel musí získat důvěru

Nový generální ředitel Greg Abel je považován za schopného manažera, který úspěšně vedl energetickou část impéria. Přesto mu chybí zkušenosti s řízením investic v takovém rozsahu, jaký definoval Buffett či jeho dlouholetý partner Charlie Munger. „Nikdy profesionálně nespravoval peníze,“ upozorňuje analytička Cathy Seifert.

Podle investorů tak stojí před klíčovým úkolem: ukázat, že dokáže efektivně alokovat kapitál a najít nové příležitosti, které firmu vrátí na trajektorii růstu.

Trh zatím čeká

Někteří investoři zůstávají opatrní a čekají na konkrétní důkazy. „Trh chce vidět, že stroj funguje stejně i s novým operátorem,“ říká investor Christopher Davis. I když drobné kroky, jako obnovení zpětných odkupů akcií, přinesly krátkodobou úlevu, rozhodující bude až dlouhodobý výkon.

Zastánci hodnotového investování připomínají odkaz finančního investora a Buffettova učitele Benjamina Grahama, podle něhož se cena akcií v čase přiblíží jejich fundamentům. Jenže současný trh se zdá méně trpělivý než dříve.

Greg Abel tak nevstupuje do role jen jako nástupce legendy, ale jako manažer, který musí znovu vybudovat důvěru v jednu z nejslavnějších investičních společností světa.

Související

Doporučujeme