Termín podání daňového přiznání pro OSVČ je už jen do pátku

Termín pro podání daňového přiznání pro OSVČ a zaměstnance s dalšími příjmy se už rychle krátí. Pro elektronické podání, které je navíc pro podnikatele i živnostníky povinné, je totiž nejzazší lhůta letos 2.května. Neplatí jen pro ty, za které daňové přiznání podává jejich daňový poradce nebo advokát, pro které je deadline 1.července 2025. Všem, kteří tyto termíny nestihnou, pak hrozí pokuta od finančního úřadu.

Velká část daňových poplatníků sice svůj termín podání daňového přiznání ve stanovených termínech každoročně stihne, vlivem své nepozornosti či neznalosti ale často dělá v podání zbytečné chyby. A to navzdory tomu, že při elektronickém podání přes portál MOJE daně systém pomáhá při vyplňování odstraňovat chyby.

Podnikající osoby přitom mají ze zákona povinně zřízenou datovou schránku, a proto už daňové přiznání nemohou podávat v papírové formě, ale musí jej podávat elektronicky. Má to i své výhody, jelikož se tak vyhnou dlouhému čekání ve frontě u podatelny finančního úřadu a mohou si své daňové přiznání odeslat kdykoliv a odkudkoliv potřebují. Daňoví experti nicméně doporučují, aby si lidé odevzdávání nenechávali na poslední chvíli kvůli případným výpadkům sítě, webů při velkém přetížení či zbytečně udělaným chybám ve stresu.

Kolik zaplatíte, když se zpozdíte

Za opožděně anebo nesprávně podané daňové přiznání pak finanční úřad uděluje sankce stanovené podle zákona. Letos sice platí termín pro odevzdání daňového přiznání 2.května, stále tam je ale podle daňových expertů ještě malá tolerance, pokud se jedná jen o pár dnů. „Zpoždění s podáním do pěti pracovních dnů po termínu finanční úřady ještě tolerují. Pak ovšem přicházejí sankce, a to ve výši 0,05 procent stanovené daně za každý den prodlení. Pokuta se následně může vyšplhat až na maximum v podobě 5 procent z vyměřené daně,“ vysvětluje daňová poradkyně z poradenské společnosti BDO Monika Lodrová a dodává, že v případě vyměřené pokuty pod tisícikorunu se pokuta ale neuděluje.

Existují ale i další speciální případy, kdy je možné pokutu snížit. „Pokuta se sníží na polovinu, pokud prodlení není delší než 30 dní a ve stejném kalendářním roce nedošlo k prodlení s jiným daňovým tvrzením. Také pokud má osoba více než 50 procent základu daně tvořeným příjmy ze závislé činnosti, snižuje se pokuta na desetinu,“ říká Lodrová.

Důležité také podle ní je nezapomenout uhradit případný nedoplatek ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Při prodlení s platbou vzniká totiž úrok z prodlení od čtvrtého kalendářního dne od data splatnosti, aktuální výše je 12 procent nedoplatku ročně. Také úrok z prodlení se zpravidla neuděluje, jestliže nepřesáhne tisíc korun.

Co může způsobit chyby v daňovém přiznání

Špatně podané přiznání může být třeba i v takovém případě, kdy daňový poplatník, který má povinnost podat daňové přiznání elektronicky, podá přiznání na papírovém formuláři. Finanční úřady v těchto situacích nicméně posílají nejprve výzvu k nápravě a pokutu nastavují až tehdy, kdy na ni dotyčný poplatník nereaguje. Elektronicky podané přiznání se přitom podává přes portál MOJE Daně nebo prostřednictvím datové schránky.

Další chyby v daňovém přiznání budou letos nejspíš vznikat i kvůli množství změn, zvláště těch, na které byli lidé dlouhodobě zvyklí. Typickým příkladem je změna podmínek slevy na manžela či manželku, školkovné či sleva na studenta. Vzroste také daňová zátěž kvůli snížení hranice pro progresivní zdanění. Nově totiž platí sazba 23 procent už při ročním příjmu nad přibližně 1,58 milionu korun.

Jednou z velmi častých chyb podle Martiny Šotníkové z Rödl & Partner také je opomenutí příjmů mimo zaměstnanecký poměr. „Klienti často zapomínají na drobné příjmy z nájmů, příjmy z kapitálového majetku nebo vedlejší podnikatelské aktivity, které nejsou zahrnuty v ročním zúčtování od zaměstnavatele,“ připomíná Šotníková. Takové opomenutí přitom není považováno za drobnost, ale za závažné porušení, které může vést k doměření daně i sankcím.

Kteří zaměstnanci musí také podávat daňové přiznání

Všichni, kdo měli vloni zdanitelné příjmy nad 50 tisíc korun, mají letos povinnost podat daňové přiznání za rok 2024. Do této skupiny daňových poplatníků patří vedle podnikatelů a živnostníků ovšem i zaměstnanci, kteří pracovali během roku u více zaměstnavatelů a nemají u všech podepsané prohlášení k dani. A povinnost se týká i zaměstnanců s dalšími příjmy mimo hlavní pracovní poměr, což mohou být třeba příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo jiné zdanitelné příjmy nad 20 tisíc korun.

