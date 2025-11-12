Nový magazín právě vychází!

Češi chtějí klid, ne kariéru. Přidání ani povýšení moc neřeší

Pouze čtvrtina českých zaměstnanců plánuje v příštích dvanácti měsících požádat o zvýšení platu. Vyplývá to z globálního průzkumu poradenské společnosti PwC, který zahrnul 50 tisíc zaměstnanců ze 48 zemí. Češi tak patří mezi národy, které si o přidání říkají nejméně.

Podíl Čechů, kteří plánují požádat o vyšší mzdu, se v posledních letech příliš nemění. Loni činil 27 procent, před dvěma lety 22 procent. Průměr mezi sledovanými zeměmi dosahuje 37 procent. Češi jsou tak v žádostech o přidání výrazně zdrženlivější než většina světa.

Méně často než Češi žádají o zvýšení platu už jen zaměstnanci v pěti převážně asijských zemích. Ze všech evropských národů jsou skromnější pouze Španělé, kde o přidání plánuje požádat 22 procent lidí. Na opačném konci žebříčku stojí země, kde si zaměstnanci říkají o přidání nejčastěji – v Indii (65 procent), Nigérii (60 procent) nebo Spojených arabských emirátech (56 procent). Z evropských států jsou nejodvážnější Poláci, kde má žádost o zvýšení platu v plánu 45 procent zaměstnanců.

Češi dávají přednost jistotě před ambicí

Ani v době vysoké inflace neprojevovali Češi výraznější tlak na zvyšování platů. Tento trend odráží upřednostňování jistoty a stability zaměstnání, což je charakteristické pro současnou situaci s téměř rekordně nízkou nezaměstnaností,“ uvedla expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

Podle ní české firmy sice čelí silné konkurenci při získávání kvalifikovaných pracovníků, ale zaměstnanci oceňují stabilitu svého místa. „Tato rovnováha zároveň vede k relativně nízkému tlaku na růst mezd,“ dodává Linhartová Palánová.

Růst reálných mezd v Česku letos podle dat Českého statistického úřadu přesahuje pět procent a průměrná mzda se blíží hranici 50 tisíc korun. „Zaměstnanci věří, že s navýšením přijdou sami zaměstnavatelé, a proto si o něj neříkají,“ doplnila Linhartová Palánová.

Práci chce změnit jen každý pátý

Stejný trend zdrženlivosti se projevuje i v ochotě měnit zaměstnání. V příštích měsících se k tomu chystá jen 18 procent českých pracovníků, zatímco celosvětově je to 26 procent. Méně lidí než v Česku plánuje změnu práce pouze v Koreji, Thajsku a Číně. Naopak největší pohyb na pracovním trhu očekávají zaměstnavatelé ve Švýcarsku, Řecku či Francii.

O kariérní postup si chce v Česku říct jen 14 procent zaměstnanců, zatímco celosvětový průměr je 32 procent. Češi tak patří mezi nejméně ambiciózní pracovníky v rámci průzkumu.

Polovina českých domácností nespoří 

Přestože se finanční situace českých domácností mírně zlepšuje, zůstává napjatá. Čtyřicet procent zaměstnanců uvedlo, že má dostatek peněz nejen na základní výdaje, ale i na spoření, dovolenou nebo volnočasové aktivity. Loni to bylo o tři procentní body méně.

Téměř polovina lidí zvládá zaplatit účty, ale nezbývá jim na úspory. Zhruba každá desátá domácnost přiznává, že často nezvládá pokrýt ani nezbytné výdaje.

