Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Poláci na to kápli. Sníží daně, nafta může být o 6 korun levnější než v Česku

Benzinová pumpa
Lukáš Kovanda
Polsko výrazně snižuje DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 procent. Úleva bude ještě citelnější, protože zároveň klesne na zákonné minimum i spotřební daň, ze které se DPH dále počítá.

Podle nizozemské banky ING by tak cena motorové nafty v Polsku mohla klesnout o 17 procent, což odpovídá zhruba 6,90 koruny na litr.

Z dat Evropské komise vyplývá, že k 23. březnu stála nafta v Polsku v přepočtu průměrně 48,70 koruny za litr, zatímco v Česku 47,30 koruny. Mezi 2. a 23. březnem, tedy od počátku války v Perském zálivu (28. února), zdražila nafta v Polsku o 39,7 procenta a v Česku o 40,2 procenta. Česko a Švédsko jsou jediné dvě země EU, kde růst překonal 40 procent. Na Slovensku přitom ceny vzrostly jen zhruba o sedm procent.

Nafta tvoří v Česku přibližně tři čtvrtiny spotřeby pohonných hmot, loni konkrétně 73 procent.

Levnější o několik korun

Po zavedení polských opatření může být nafta v Polsku o pět až šest korun na litr levnější než v Česku. Dá se proto očekávat nárůst přeshraničního tankování, což by znamenalo výpadek daňových příjmů pro český stát.

Polská vláda zároveň připravuje daň z mimořádných zisků pro společnost Orlen, kterou zdůvodňuje růstem marží, například rafinačních.

Nelze vyloučit, že pokud podobný krok nepřijme i česká vláda, bude si Orlen výpadky z Polska kompenzovat vyššími maržemi v Česku, kde vlastní rafinérie i největší síť čerpacích stanic. Čeští řidiči by tak nepřímo mohli dotovat polský trh.

Prezident USA Donald Trump bere evidentně válku v Iránu a její dopady na lehkou váhu. Ekonomové čekají růst inflace, zpomalení hospodářství a problémy s energetikou i potravinami v řadě zemí – ale prezident si zavtipkoval.

Prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že ani prudký nárůst cen ropy, ani propad akciového trhu během konfliktu s Íránem nebyly tak špatné, jak předpokládal.

Po jednání vlády prohlásil, že má důvěru ve válečné úsilí a prohlásil, že ekonomické škody se podaří zvrátit.

Podle CNBC se prezident obrátil na ministra financí Scotta Bessenta a řekl: „Abych byl k tobě upřímný, Scotte, ceny ropy nestouply tak moc, jak jsem si myslel. Všechno se to vrátí tam, kde to bylo, a možná i níž.“

Ceny americké ropy se dříve v průběhu konfliktu pohybovaly kolem 100 dolarů za barel, ale poté klesly, když Trump začal trvat na tom, že boje brzy skončí. Celkově však ceny ropy během války vzrostly o více než 40 procent, což v USA vyhnalo cenu benzínu o více než jeden dolar za galon nahoru. V Evropě, kde je řada států závislá na dovozu plynu a ropy a vojenský konflikt, který USA s Izraelem vedou v Iránu, přerušil obchodní cesty, je dopad ještě výraznější. 

Blokáda Hormuzského průplavu, ke které v důsledu války došlo, bude mít dopady i náklady v průmyslu, na ceny hnojiv, potažmo potravin a čeká se růst inflace. OECD varovala, že v USA vystřelí inflace nad čtyři procenta. „Rozsah a trvání konfliktu jsou velmi nejisté, avšak delší období vyšších cen energií výrazně zvýší náklady podniků a vyvolá růst spotřebitelské inflace, což bude mít nepříznivé důsledky pro hospodářský růst,“ předpovídá organizace ve svém průběžném hospodářském výhledu.

Trump, který v kampani ostře kritizoval předchůdce Joea Bidena za vysoké ceny plynu, prohlásil, že ekonomické škody se po skončení války zvrátí. „Mé předpovědi jsou správné,“ uvedl.

Co se týče akciového trhu, index S&P 500 v březnu klesl o 4,8 procenta a oproti svému rekordnímu maximu z počátku letošního roku ztrácí 6,5 procenta.

Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému

Zdeněk Kettner
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.

Existují chyby. A pak existují věci, které už nemají s chybou nic společného. To, co předvedl náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, člověk, který je profesí učitel, spadá do té druhé kategorie.

Kettner sdílel na sociálních sítích upravenou fotografii, na níž byl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář spolu s knězem Tomášem Halíkem a jedním z podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. Snímek, který byl podvrhem, bývalý poslanec SPD později smazal a omluvil se. Uvedl přitom, že manipulaci neodhalila ani umělá inteligence.

Učitel jako symbol

Učitel má vést k rozlišování pravdy od lži. Učitel má učit kritickému myšlení. Učitel má být symbolem odpovědnosti za slovo. A právě takový člověk vezme uměle vytvořený podvrh a bez ověření ho pošle do veřejného prostoru.

Podvrh, který má jediný účel, účel spojit konkrétní lidi s násilným útokem. To není v SPD prosazované sdílení názoru, to je vědomé, nebo fatálně nedbalé šíření lži. A právě tady se láme důvěra ve stát.

Buď Kettner věděl, že jde o manipulaci, a pak lhal. Nebo to nevěděl, a pak selhal v naprostém základu své profese. Neexistuje třetí možnost.

Spojit Mikuláše Mináře a Tomáše Halíka s trestným činem pomocí falešného obrazu není již dříve zmiňovaná „ostřejší politická komunikace“. Je to primitivní diskreditační operace. Taktika, kterou běžně vídáme na temném okraji internetu, ne u učitele a už vůbec ne u náměstka ministra školství. A reakce? Ta situaci jen zhoršila.

Vy si snad své zdroje ověřujete?

Tuhle větu by si měli zapamatovat všichni studenti. Jako odstrašující příklad. Protože přesně tohle je opak vzdělání.

A pak přijde výmluva, že to neodhalila ani kontrola ChatGPT. To není jen alibismus. To je rezignace na vlastní odpovědnost. Učitel, který se vymlouvá na nástroj, přestává být učitelem. Politik, který to udělá, přestává být důvěryhodný.

Lež se šíří dál

Mezitím se lež šíří dál. Nabaluje se, mutuje, žije vlastním životem. A co je nejhorší — získává legitimitu. Protože ji do prostoru nevypustil anonym, ale náměstek ministra.

Takhle nevypadá selhání jednotlivce. Takhle vypadá eroze veřejného prostoru. Tenhle případ není o omluvě. Není o vysvětlení. Je o tom, jestli může ve veřejné funkci zůstat člověk, který nedokáže rozeznat podvrh, nebo ho bez váhání použije.

A v obou případech platí: Učitel, který šíří lež, neučí. Náměstek, který to dělá, nemá co řídit školství.

Tak jednoduché to je.

