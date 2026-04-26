newstream.cz Money

Kolik peněz z vaší výplaty se ve skutečnosti vypaří ještě dřív, než vám přistanou na účtu?

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla
Lukáš Kovanda
Jedním z klíčových ukazatelů, se kterými pracuje aktuální zpráva OECD, je takzvaný daňový klín. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý: ukazuje, kolik z celkové ceny práce připadne státu. Pokud zaměstnavatel na pracovníka vydá 100 korun, daňový klín říká, kolik z této částky skončí na daních a odvodech a kolik zaměstnanec skutečně dostane na účet. Tedy jak velký je pomyslný klín, jejž stát vráží mezi zaměstnavatele a zaměstnance.

V českém případě jde o poměrně výrazný klín – výrazný rozdíl. U průměrného pracovníka dosáhl v roce 2025 hodnoty 41,2 procenta. To je znatelně více než průměr zemí OECD, který činí 35,1 procenta, a řadí to Česko spíše do skupiny zemí s vyšším zdaněním práce. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že český zaměstnanec je vystaven nadprůměrné daňové zátěži.

Tento pohled je však jen částečný. Podstatná část tohoto zatížení totiž zůstává skrytá. Zhruba čtyři pětiny daňového klínu tvoří daň z příjmu a odvody, z nichž významná část je placena zaměstnavatelem. Jinými slovy, významná část zdanění práce se odehrává mimo zorné pole zaměstnance.

Jakmile se zaměříme pouze na to, co skutečně odvádí zaměstnanec ze své mzdy, obrázek se výrazně mění. Čistá průměrná daňová sazba činí v Česku 21,3 procenta, zatímco průměr OECD je 25,1 procenta. Průměrný zaměstnanec si tak ponechá po přímých daních a odvodech zhruba 79 procent hrubé mzdy.

Tento efekt se ještě zesiluje u rodin s dětmi. U domácnosti se dvěma dětmi klesá daňový klín na 31,9 procenta a čisté zdanění zaměstnance na 8,9 procenta. Takové domácnosti tak po zohlednění daní, odvodů a dávek disponují příjmem odpovídajícím asi 91 procent hrubé mzdy. V praxi to znamená, že systém citelně ulevuje rodinám ve srovnání s bezdětnými pracovníky.

Český kompromis

Srovnání s okolními zeměmi ukazuje, že český model není ani extrém, ani výjimka, ale spíše kompromis. Německo má druhý nejvyšší daňový klín v OECD, téměř 50 procent, a průměrnému zaměstnanci tam zůstává přibližně 61 procent hrubé mzdy. Rakousko se pohybuje jen o něco výše, zhruba na úrovni 67,5 procenta čisté mzdy. Naopak Polsko kombinuje nižší celkové zatížení práce na úrovni 35 procent s čistou mzdou přesahující 75 procent a Slovensko s daňovým klínem 42,7 procenta je svým nastavením Česku blízké, byť čisté příjmy jsou zde o něco nižší, přibližně 75,7 procenta hrubé mzdy.

Zvláštní kapitolu pak představuje podpora rodin. Na Slovensku a v Polsku dosahuje díky daňovým bonusům a dávkám čistý příjem rodin téměř úrovně jejich hrubé mzdy. V rámci OECD jde o spíše výjimečný jev. Český systém je v tomto směru umírněnější, když rodinám zůstává přibližně 91 procent hrubé mzdy, ale stále patří k relativně vstřícným.

Celkově se tak potvrzuje, že debata o zdanění práce v Česku trpí jistou optickou iluzí. Firmy vidí vysoké náklady práce. Zaměstnanci vidí relativně solidní čisté mzdy, přičemž jejich reálná kupní síla se po předchozím propadu opět zvedá. Reálné mzdy se po výrazném poklesu v letech 2022 a 2023 vrátily k růstu a v roce 2024 již rostly tempem kolem pěti procent. Do dalších let se navíc očekává pokračování růstu, byť mírnějším tempem kolem tří až čtyř procent. I to přispívá k tomu, že vnímání daňové zátěže mezi zaměstnanci zůstává relativně mírné, navzdory tomu, že celkové zdanění práce patří v Česku k vyšším.

Česko letos nesplní závazek NATO vydat na obranu dvě procenta HDP

Mark Rutte a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle hodnocení NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl dnes ve videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek podle něj nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje ve výši 1,85 procenta HDP.

Babiš uvedl, že o údajích NATO jednal v sobotu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). "V roce 2025 Česká republika reportovala 2,01 (procenta HDP) a NATO uznalo 1,85. Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78," uvedl. S aliancí chce ale o uznaných výdajích vyjednávat. Kabinet podle něj počítá s tím, že v budoucnu bude procento obranných výdajů navyšovat.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) k tomu v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že vláda chce na červencovém summitu NATO v Turecku přesvědčit své partnery, aby Česku do výdajů na obranu uznali investice zhruba 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun) financované z unijního úvěrového nástroje SAFE. Z toho chce vláda platit třeba dostavbu dálnice D11 nebo nákupy těžké techniky. "Myslím si, že by nám to mohli uznat," řekl Okamura.

Vládu dnes v diskusi kritizoval předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého reálně nechce dvouprocentní závazek plnit. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) podle něj v důvodové zprávě k rozpočtu jasně uvedl, že s takto navrženým plánem hospodaření to ani není možné. Hřib navíc uvedl, že Babišovi nevěří a premiér by měl vyjádření NATO zveřejnit. "Pokud se jedná o takto důležitou věc, tak bych rád viděl ten dokument," řekl.

Podle státního rozpočtu by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun.

Černochová: Babiš lže

Česko loni podle aktuální zprávy generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) své závazky splnilo, řekl bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Neví, z jakých údajů vychází současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO), když uvedl, že místo výdajů ve výši 2,01 procenta hrubého domácího produktu (HDP) NATO uznalo 1,85 procenta. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) rovněž sdělila, že Česko dvouprocentní závazek splnilo, Babiš podle ní zase lže.

"Nevím z jakých čísel vychází Andrej Babiš ohledně výdajů na obranu. Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO za rok 2025 je zcela zřejmé, že ČR splnila své spojenecké závazky. Ve zprávě najdete, že výdaje na obranu činily 2,01 procenta HDP," dodal Fiala na síti X. Babiš dnes uvedl, že letos by podle NATO měly české obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, závazek s uznanými 1,85 procenty ale podle něj nesplnila ani Fialova vláda za minulý rok.

Mark Rutte a Andrej Babiš
Aktualizováno

Pro splnění závazků vůči NATO uděláme vše, řekl Babiš Ruttemu

Politika

Česká vláda udělá vše pro to, aby splnila své závazky vůči Severoatlantické alianci, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze. Svou obranyschopnost a závazky považuje podle Babiše vláda za důležité a prioritní. Šéf aliance uvedl, že Česká republika je od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně. Připomněl, že se NATO kvůli bezpečnostní situaci ve světě loni rozhodlo zvyšovat obranné výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Předchozí vláda se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Loni v červnu se státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Babiš ale dříve řekl, že jeho vláda žádný takový závazek nemá. Po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.

Babiš dnes ve svém videu řekl, že v roce 2023 uznalo NATO Česku obranné výdaje ve výši 1,31 procenta HDP, v roce 2024 to bylo 1,97 procenta, loni 1,85 procenta a letos zatím 1,78 procenta. S NATO chce vyjednávat. "Budeme říkat - my tam máme program SAFE, který je za 52 miliard, proč nám to nechcete uznat? A budeme se o tom bavit," uvedl. Za prioritu kabinetu Babiš označuje posilování armády náborem vojáků.

Rada EU před dvěma týdny schválila český plán na využití peněz z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. ČR může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy Kč). Česko bude podle Babiše z peněz financovat dostavbu dálnice D11 nebo nákupy těžké techniky.

Související

Jednotka chaosu? Jeden Turek a blouznění lidovců

Filip Turek
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Poslanec Turek se stává konstantou českého politického života. Chcete se týden nebo měsíc zabývat něčím nepodstatným, co ovšem hýbe médii a tím i veřejností, včetně politiků, obraťte se na Turka. Tento zlobivý chlapec vždy provede nějakou lotrovinu, která zcela zastíní podstatné okolnosti našich životů.

Naposledy se mu tento kousek povedl, když se o úřednících na „svých“ ministerstvech, myslel tím resorty pod správou Motoristů, nejvíc samozřejmě ministerstvo životního prostředí, zmínil jako o hmyzu, který bude potřeba deratizovat. Šéf odborů žádal omluvu, také Babiš se musel zapojit se svým rozhořčením, opozice chtěla Turka rovnou vyobcovat ze sněmovny. Dokonce i Turkův stranický kolega Boris Šťastný byl pro omluvu.

Jediný Petr Macinka nenašel na Turkových slovech nic podivného a aféru označil za pokračování Hilsneriády proti Filipovi Turkovi, kterou „jednoznačně“ odmítá. Další kulhající přirovnání z úst Motoristy. A mimochodem, slyšíte tam to imperativní Klausovské „jednoznačně“? Turek se přesto nakonec omluvil, nemyslel prý úředníky, ale aktivisty. Konec jedné zbytečné aférky, jistě přijde další.

Klíčoví lidovci?

Mnohem důležitější věci se dějí u lidovců. Tedy, hlavně pro lidovce. Zvolili si nového šéfa Jana Grolicha. Ten vzhledem k titěrným preferencím strany poněkud překvapivě ohlásil, že má ambici udělat z partaje klíčovou stranu, která se bude podílet na moci. Petr Pithart dokonce označil Grolicha za budoucího premiéra. Na sněmu v Ostravě bylo očividně veselo. Někteří delegáti přijeli v krojích, patrně i s výslužkou. Faktem je, že lidovci, pokud by se dostali do sněmovny, už naznačují, že Babiš pro ně nemusí být tabu. Teď už jim nezbývá než se poctivě modlit, aby se stal volební zázrak.

Prezident Pavel vrátil při návštěvě Pardubického kraje do hry svou účast na summitu NATO v Turecku. Už se zdálo, že věc je uzavřená a Pavel neletí, on si však opět dupnul. Nevidí prý důvod své neúčasti, na summitu by prý prezentoval mandát vlády. A konečně si na Babišovi vydupal termín schůzky, bude 8. května. Dočkáme se veletoče v další vládní sáze? Babiš by rád s prezidentem klidné vztahy, na druhé straně potřebuje Macinku. Možná má Turkova omluva za parazity hlubší souvislosti, než by se zdálo.

