Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory
Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.
Investiční skupina JSK Investments získala od České národní banky licenci k založení a řízení samosprávného fondu kvalifikovaných investorů typu SICAV. Počáteční objem prostředků činí dvě miliardy korun s výhledem na navýšení do řádu vyšších jednotek miliard. Investiční skupina to uvedla v tiskové zprávě. Fond je určen kvalifikovaným investorům s minimální investicí 125 tisíc eur.
Předsedkyní představenstva nového fondu se stává zakladatelka JSK Investments Simona Kijonková. Stává se tak jednou z prvních žen v Česku po roce 1989, která nejen založila samosprávný SICAV, ale také jej vede. „Získáním licence k založení samosprávného SICAV se naše vize stát se předním globálním investičním hráčem opět o kus přiblížila realitě. V České republice je jen několik samosprávných SICAV a jsme hrdí, že mezi ně nyní patříme,“ uvedla Kijonková.
Fond bude rozdělen do několika podfondů. Private & Growth Equity cílí na majoritní podíly ve středně velkých firmách s investičním horizontem 5 až 8 let a zaměří se na obory jako e-commerce, logistika, FMCG, výroba či zdravotnictví. Venture Capital se zaměří na menšinové investice do startupů v raných fázích. Třetí oblastí budou investice do stabilních rodinných firem s dlouhodobým horizontem.
Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. JSK očekává u Private & Growth Equity výnos přes 15 procent ročně, u Venture Capital kolem 10 procent. „SICAV nám umožňuje oslovit kvalifikované investory a nabídnout jim možnost podílet se na tomto růstu společně s námi,“ doplňuje Kijonková.
JSK Investments se profiluje jako skupina zaměřená na tzv. impactové investice – projekty, které kromě finanční návratnosti přinášejí i pozitivní společenský dopad. Získaná licence podle Kijonkové posiluje pozici skupiny na trhu a dává jí flexibilní nástroj pro další rozvoj.
Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.
