Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

Skupina JSK touto investicí potvrzuje svůj vstup do segmentu zdravotnictví, zdravotnických pomůcek a výroby, který se stává součástí její investiční strategie. Kijonková plánuje do portfolia zařadit i další firmy vyrábějící podobné zdravotnické produkty. „Částku ani přesný podíl si ani kupující, ani prodávající nepřejí zveřejnit,“ uvedl k transakci mediální zástupce firmy Martin Lyko.

„Pozitivní společenský dopad podpořených firem je od začátku klíčovou součástí JSK Investments. Společnost Volter tomu dokonale odpovídá, a to nejen v rámci České republiky, ale i na globální úrovni,“ uvedla Simona Kijonková, zakladatelka a vedoucí partnerka JSK Investments.

Hlavním přínosem těchto sportovních vozíků je udržení sociálního kontaktu a zvýšení kvality života uživatele. „Lidé, kteří by kvůli svému handicapu byli jinak vázaní na lůžko nebo mají výrazně omezenou mobilitu, mohou ve speciálním vozíku či kočárku trávit čas aktivně s rodinou a přáteli a vyrazit s nimi do přírody nebo za sportem. Svou investicí podporujeme nejen jednotlivce, ale širší sociální skupiny, což má pozitivní dopad na celou společnost,“ dodala Kijonková.

Firma Volter je zisková. Pod křídly JSK má příležitost vyrůst v globální společnost s možností dalšího růstu a škálování. „Velmi si vážím práce obou zakladatelů Jiřího Vávry a Petra Mudry, kteří ve firmě nadále zůstávají v operativní oblasti,“ dodala Kijonková.

Patnáct let tradice

Společnost Volter je český výrobce sportovních zdravotních vozíků a kočárků pro lidi s tělesným zdravotním postižením, a to zejména vysokého stupně. Firma má za sebou 15 let výroby a vývoje a v současné době distribuuje své výrobky do bezmála 40 zemí světa. Nápad vyrábět outdoorové vozíky dostal Jiřího Vávra, který tehdy působil jako vydavatel outdoorových médií.

„Spolupracovali jsme se skupinou sportovců, kteří chtěli aktivně trávit volný čas spolu se členy rodiny, již měli nějaký stupeň invalidity. Samozřejmě nebyli jediní, kdo měli tuto potřebu, ale na trhu jim chyběly vyhovující pomůcky. Tedy certifikované a bezpečné profi výrobky přizpůsobené klientům dle druhu postižení. V roce 2010 jsem se proto spojil s bratry Mudrovými, založili jsme společnost Volter a začali jsme s vývojem prvních produktů,“ přibližuje Vávra.

Finanční prostředky investované skupinou JSK využije firma mimo jiné pro nákup materiálu a rozšíření skladových zásob vozíků, aby tak zkrátila dobu jejich dodání, a pro posílení marketingu, který jí pomůže se ještě více prosadit v zahraničí a prezentovat kvalitní české výrobky ve světě. Letos plánuje Volter také uvedení elektrického přípohonu, který usnadní obsluze doprovázející uživatele manipulaci, a do konce roku chce uvést vozík pro lidi s nejvyšším stupněm handicapu, kteří jsou zcela ležící.

Koupí podílu ve firmě Volter skupina JSK Investments potvrdila vstup do zdravotnického sektoru a ukazuje, že tento segment je nyní součástí její investiční strategie. „Vstupy do obdobných podniků, včetně těch výrobního charakteru, mají následovat. V JSK tímto otevíráme další směr svých investic. Věřím, že do portfolia brzy připojíme další firmy vyrábějící příbuzné zdravotnické pomůcky a produkty s pozitivním dopadem,“ uzavírá Kijonková.

