Šéfka Zásilkovny Kijonková končí. Vrhne se na investice

Oceňovaná manažerka a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková končí s podnikatelskými aktivitami. Po exitu ze skupiny Packeta ji čeká především dráha investorky.

Reklama

Zakladatelka logistické služby Zásilkovna Simona Kijonková po 13 letech odejde z vedení skupiny Packeta, která Zásilkovnu provozuje. Zásilkovnu založila v roce 2010 a jako generální ředitelka ji vedla až do prodeje na přelomu loňského a letošního roku. Ve funkci ji má po dokončení transakce nahradit Erich Čomor, který stál u založení Air Bank nebo vedl německý Rohlík. Packeta to dnes oznámila v tiskové zprávě.

V prosinci 2023 uzavřeli společníci skupiny Packeta, JSK Investments (48,6 procent), společnost Notino a další čtyři společníci smlouvu o prodeji 100 procentního podílu ve společnosti konsorciu Emma Capital a CVC Capital Partners; s kapitálovou podporou R2G. Packeta je dlouhodobě zisková a v roce 2023 dosáhla obratu 7,25 miliardy korun. Oproti roku 2022 se ji podařilo zdvojnásobit provozní zisk EBITDA.

Majitel Zásilkovny loni zvýšil obrat téměř o pětinu. Propadu e-shopů navzdory Zprávy z firem Skupina Packeta, která vlastní logisticko-technologickou firmu Zásilkovna, zvýšila loni obrat o 18,3 procenta na 7,25 miliardy korun. Počet přepravených zásilek stoupl o 17,9 procenta na téměř 106 milionů. ČTK Přečíst článek

„Předáváme finančně zdravou firmu, která je ve svém oboru jedničkou v Česku a na Slovensku a která doručuje zásilky do 33 zemí a je pro desítky milionů zákazníků love brandem. Až společně s manželem exitujeme 100 procent všech našich podílů, se budu nadále věnovat dalšímu podnikání a především investicím. Dokážu tak své letité podnikatelské a manažerské zkušenosti zúročit ve více projektech a pomoci tak k růstu a úspěchu dalším firmám,“ uvedla Kijonková.

Proces hledání investorů začal minulý rok na jaře. Výsledkem hledání vhodného investora pro skupinu Packeta, které se uskutečňovalo po většinu roku 2023, bylo značné množství investičních nabídek od různých finančních a strategických investorů, převážně významných mezinárodních skupin.

Skupina Packeta vznikla pod názvem Zásilkovna jako český franšízový logisticko-technologický projekt. Skupina Packeta v současnosti disponuje sítí 15 tisíc výdejních míst a Z-Boxů ve čtyřech zemích střední a východní Evropy a také nabízí službu doručování zásilek na adresu v České republice a na Slovensku. Packeta spolupracuje s více než 49 tisíci e-shopy.

Simona Kijonková nasadila do Zásilkovny roboty. Lidi si však nechá Zprávy z firem Zásilkovna Simony Kijonkové dnes představila technologicky unikátní řešení třídění zásilek. Jako první firma v Evropě nasadila do svých dep ve velké míře roboty. Řešení vyvíjela zhruba rok a investovala do něj desítky milionů korun. Dalibor Martínek Přečíst článek