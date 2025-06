Fond J&T Arch vynáší korunovým investorům 17 procent

Fond J&T Arch vynesl za posledních 12 měsíců investorům v korunách téměř 17 procent. Výnosy v eurech byly o něco nižší, necelých 16 procent. Fond spravuje aktiva ve výši téměř 141 miliard korun (5,64 miliardy eur).

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch uzavřel první kvartál letošního roku s objemem aktiv ve výši 140,9 miliard korun. Investorům pak za toto období dodal zhodnocení 4,07 procenta v případě korunové růstové třídy a 3,79 procenta v případě té eurové. Prakticky totožné procentní zhodnocení vykázaly v odpovídajících měnách i třídy dividendové.

Za posledních dvanáct měsíců pak růstové třídy investičních akcií dosáhly zhodnocení 16,93 procenta u korunové a 15,81 procenta u eurové třídy. Zhodnocení akcií dividendových tříd, které nezahrnuje vyplacené dividendy, za stejné období činilo 7,25 procenta, respektive 8,74 procenta.

Zhodnocení fondu je výsledkem zejména přecenění největší investice do fondu J&T Alliance, a to zejména díky přecenění jeho nejvýznamnějšího aktiva, kterým je nepřímá investice do 44procentního podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského. K růstu hodnoty portfolia dále významně přispěla akciová pozice v bance Moneta Money Bank, uvedla PR manažerka J&T Banky Monika Veselá v tiskové zprávě.

Za pro fond významný milník, ke kterému sice došlo až v dubnu, a který tedy nemá dopad na výsledky prvního čtvrtletí, označil Adam Tomis, člen investičního výboru J&T Arch, úspěšné dokončení procesu veřejné nabídky a následného převzetí společnosti International Distribution Services (IDS), mateřské společnosti logistických firem Royal Mail a GLS ze strany struktury EP UK.

„EP UK momentálně disponuje více než devadesátiprocentním podílem a směřuje k plnému ovládnutí společnosti IDS. Ta se díky nepřímé 44procentní participaci stane druhým nejvýznamnějším aktivem fondu,“ doplnil Tomis.

J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 25 letech vybudovat. Spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Fond je obchodovaný na pražské burze, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly.

