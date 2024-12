Miliardář Marek Dospiva si jde na trh pro peníze, otevírá investiční fondy

Skupina Penta miliardáře Marka Dospivy se rozhodla, že přestane financovat své projekty pouze z vlastních peněz, a přizve k rozvoji i další investory. V pondělí 16. prosince otevře investorům své dva fondy, Penta Equity a Penta Real Estate.

Reklama

Upisovací období potrvá podle firmy minimálně do února příštího roku. Následně budou moct investoři nakoupit akcie fondů na konci každého měsíce za jejich tržní cenu. Půjde o otevřené investiční fondy.

„Upisovací období je při vzniku fondů běžným nástrojem, jak uspokojit co nejvíce investorů za stejných podmínek. Základním principem je, že se během něj vydávají akcie za totožný kurz. My v tomto tříměsíčním intervalu navíc vložíme do fondů podíly našich mateřských holdingů za bezmála 20 miliard korun. K tomu musí proběhnout nezávislý posudek, který bude provádět společnost Deloitte. Fondy následně budou svou hodnotu oceňovat každý měsíc, takže ani investoři, kteří nestihnou upisovací období, nepřijdou zkrátka,” říká Tomáš Kálal, ředitel Penta Fund.

Penta Equity podfond pokrývá celé portfolio aktiv skupiny Penta, od Dr. Maxe po Fortunu, Penta Hospitals, Real Estate, finanční služby až k médiím a výrobě. Fond je určen pro kvalifikované investory s vkladem od jednoho milionu korun. Pentou předpokládaný výnos je 13 až 15 procent, oceňování se bude dít na měsíční bázi, všechny třídy jsou akumulační, což znamená, že zisk není distribuován, ale zohledněn do ceny investičních akcií fondu.

Investiční horizont je pět let, výstupní poplatek pro investory, kteří by chtěli fond opustit dříve, je v prvních čtyřech letech dvacet procent, potom už není žádný.

Reklama

Penta Real Estate podfond pokrývá real estate portfolio skupiny Penta, zahrnuje tedy dokončené výnosové nemovitosti i development dalších rezidenčních a kancelářských nemovitostí. Fond je také pro kvalifikované investory s minimálním vkladem jeden milion korun. Předpokládaný výnos je opět 13 až 15 procent, oceňování je na měsíční bázi. Výstupní poplatek je v prvních třech letech dvacet procent, potom už nula.

Penta je aktivní zejména v maloobchodu, realitním developmentu, zdravotnictví, finančních službách, výrobě a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 50 tisíc lidí, v roce 2023 dosáhla hodnota aktiv skupiny 360 miliard korun. Penta působí ve vice než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a Limassolu.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo Reality Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi. Petra Nehasilová Přečíst článek

Z Penty ke Křetínskému. Palička míří do realitní divize EPH Reality Petr Palička, bývalý šéf realitní divize Penty, od prosince nastupuje do služeb nejbohatšího Čecha, informoval server Seznam Zprávy. nst Přečíst článek

Penta začne v prosinci prodávat své fondy, výnos má být i nad 10 procent Trhy Kdo chce investovat s Pentou miliardáře Marka Dospivy a spol., brzy bude mít možnost. V prosinci začne investiční skupina prodávat nové fondy veřejnosti. Její miliardové fondy zamíří také na burzu. nst Přečíst článek