Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Kijonková kupuje většinu v jednom z největších elektro-outletů ve střední Evropě

Kijonková kupuje většinu v jednom z největších elektro-outletů ve střední Evropě

Kijonková kupuje většinu v jednom z největších elektro-outletů ve střední Evropě
JSK Investments, užito se svolením
nst
nst

JSK Investments manželů Kijonkových získává kontrolní podíl ve společnosti iPrice Recare, která patří mezi lídry repasované elektroniky ve střední Evropě. Hodnotu transakce strany nekomentovaly.

Simona Kijonková, první dáma české e-commerce, se po dvou letech vrací do svého prostředí. Investiční skupina JSK Investments získala 60procentní podíl v iPrice Recare, firmě stojící za značkami iPrice.cz, BestBerg a Patricca. Zakladatel a CEO Patrik Jokl zůstává ve vedení jako minoritní spolumajitel.

Akvizice proběhla podle obou stran v rekordním čase. „Od první schůzky jsme cítili, že naše hodnoty i pohled na podnikání jsou neuvěřitelně podobné,“ říká Simona Kijonková. „iPrice má obrovský potenciál a je to projekt, který jde proti konzumnímu plýtvání. Přesně typ firmy, kterou chceme posouvat.“

Firma se specializuje na zpracování vratek a prodej repasované elektroniky. Každý rok zpracuje stovky tisíc kusů zboží a s obratem 420 milionů korun patří mezi největší hráče v oblasti repasovaného zboží ve střední Evropě. Pro výrobce, jako jsou Samsung či LG, představuje efektivní cestu, jak nakládat s vráceným a neprodaným zbožím.

Z paneláku do byznysu za stovky milionů

CEO Patrik Jokl začínal jako teenager v bytě svých rodičů, kde přijímal první palety elektroniky. „Máme za sebou raketový růst a s JSK můžeme škálovat ještě rychleji. Hlavní je pro nás delivering – vše doručit zákazníkům včas a v top kvalitě, zvlášť teď před Vánoci,“ říká Jokl.

Jeho firma dnes roste nejen díky repasované elektronice, ale i vlastní značce BestBerg, která patří k nejrychleji expandujícím segmentům portfolia.

Akvizice apadá do strategie JSK Investments z: propojuje e-commerce, logistiku i udržitelný přístup. „Dokážeme firmě pomoci škálovat, optimalizovat procesy a připravit expanzi na nové trhy,“ dodává Kijonková.

Transakce potvrzuje ambici JSK vyhledávat firmy s výrazným růstovým potenciálem i pozitivním dopadem – podobně jako v minulosti u Packety nebo Alensy.

Investorka Simona Kijonková a investiční manažerka JSK Investments Petra Cihlářová (vlevo)

Kijonková podpořila americký startup, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu

Leaders

Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.

nst

Přečíst článek

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Zprávy z firem

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

nos

Přečíst článek

Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory

Money

Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Konec éry „wifinářů“. Český internet se za pět let změnil k nepoznání. Trh ovládli giganti

Názory

Petr Mucha

Přečíst článek

Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy

Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy
Profimedia
nst
nst

Prodej Aures Holdings, provozovatele AAA Auto a Mototechny, je na spadnutí. Kupcem má být jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský. Transakce s cenovkou až 12 miliard korun může být podle zjištění serveru Seznam Zprávy hotová ještě před Vánoci.

Prodej největší tuzemské sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna se po letech čekání blíží k finále. Podle informací serveru Seznam Zprávy (SZ), které mluvil s více zdroji z trhu fúzí a akvizic, jsou jednání mezi vlastníkem – fondem Abris Capital Partners – a skupinou Daniela Křetínského těsně před podpisem.

„Je to velmi blízko,“ uvedl pro SZ Byznys jeden ze zasvěcených zdrojů. Další z nich tvrdí, že obě strany chtějí mít transakci hotovou ještě před Vánoci, a uzavření kupní smlouvy může nastat v nejbližších dnech. Přesto podle některých investorů stále existuje malé riziko, že jednání na poslední chvíli ztroskotají.

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo
Aktualizováno

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo

Zprávy z firem

Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.

ČTK

Přečíst článek

Abris prodává po letech neúspěšných pokusů

Britsko-polský fond Abris Capital Partners vlastní Aures Holdings od roku 2014 a podle SZ se již několik let snaží investici zpeněžit. Zkoušel i návrat firmy na burzu, ale bez úspěchu. Čas však fond tlačí: Aures drží déle, než je jeho obvyklý investiční horizont.

Společnost samotná ani Křetínského EP Group jednání nekomentují. Křetínského mluvčí pro SZ pouze uvedl: „Jakékoli spekulace o akvizicích nekomentujeme.“ Podobně reagoval i management Auresu.

Aktualizováno

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

Rekordní výsledky Auresu z něj dělají atraktivní cíl

Aures Holdings se dlouhodobě prezentuje jako lídr trhu s ojetými vozy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Provozuje přes 70 poboček a ročně prodá více než 100 tisíc aut.

Loni firma zvýšila EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tržby rostly o 11 procent na 1,25 miliardy eur. To v korunách představuje obrat přes 30 miliard.

Právě kombinace stabilního cash flow a silné značky podle odborníků zvyšuje atraktivitu firmy. Petr Kymlička z Moore Czech Republic připomíná, že poměr ceny a zisku u Auresu „vypadá pro investory velmi zajímavě“.

Podle realistických odhadů může hodnotu celé transakce (enterprise value) určovat číslo kolem 12 miliard korun, zhruba sedminásobek loňského EBITDA. Výslednou cenu ale podle Kymličky ovlivní výsledky hloubkové kontroly, kterou si Křetínský nechal provést letos v létě.

Thyssenkrupp
Aktualizováno

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Zprávy z firem

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

ČTK

Přečíst článek

Proč zrovna Křetínský?

Křetínského hlavní byznysy leží v energetice, retailu či médiích. Segment ojetých vozů by pro něj představoval novou diverzifikaci i možnost další expanze – podle expertů by mohl na bázi Auresu postupně budovat širší platformu mobility: od financování aut přes logistiku až po správu flotil.

Zároveň jde o jeden z mála tuzemských byznysů dostatečně velkých na to, aby odpovídaly velikosti transakcí, které Křetínský v posledních letech obvykle dělá spíše v zahraničí.

Trh s ojetými auty v Evropě šlape: odhady počítají s průměrným růstem 4,6 procenta ročně do roku 2034, objem trhu přesahuje 725 miliard dolarů, poptávka dlouhodobě roste i v Česku. Pro Křetínského tak může jít o vstup do segmentu, který slibuje stabilitu i dlouhodobé výnosy.

Související

Realitní štika David Hauerland utratil přes půl miliardy za nákupní centrum na Moravě

David Hauerland v magazínu Newstream CLUB
Michael Tomeš pro Newstream CLUB
ČTK
ČTK

Nákupní galerie Arkáda Prostějov má nového majitele. Za půl miliardy ji koupila investiční skupina Fidurock Davida Hauerlanda.

Nemovitostní investiční skupina Fidurock koupila retail park a nákupní galerii Arkáda Prostějov. Hodnota transakce přesáhla půl miliardy korun, uvedl David Hauerland z investiční skupiny Fidurock, která nyní v Česku a na Slovensku vlastní 14 retail parků s celkovou pronajímanou plochou přes 130 tisíc metrů čtverečních.

Arkáda Prostějov jako klíčová obchodní adresa

Arkádu Prostějov tvoří tři části retail parku a centrální nákupní galerie. S celkovou pronajímatelnou plochou 11 045 metrů čtverečních, roční návštěvností 1,1 milionu zákazníků a 230 parkovacími místy patří podle Hauerlanda mezi největší obchodní lokality v regionu. Nákupní park čítá 35 obchodů a má téměř stoprocentní obsazenost. Mezi nájemci jsou společnosti Lidl, Pepco, CCC, Sportisimo, Dr. Max, Deichmann, Takko Fashion, Hecht či Breno.

Projekt Near Living

Fidurock spouští prodej projektu v Praze. Garsonka vyjde na šest milionů

Reality

Nemovitostní investiční skupina Fidurock zahájila veřejný prodej svého nejnovějšího rezidenčního projektu NEAR living v pražské Libni. Projekt, který vzniká na dosah Karlína a Palmovky, nabídne celkem 212 bytů, z nichž se nyní do první fáze prodeje dostává 60 jednotek. Už více než třetina z nich je ale podle developera rezervovaná.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Akvizice retailového parku Arkáda Prostějov dokonale zapadá do naší investiční strategie a posiluje naše portfolio o další kvalitní a strategicky umístěnou nemovitost. Projekt nás oslovil především svým atraktivním mixem nájemců a velkým potenciálem pro další rozvoj. Více než 70 procent celkové plochy tvoří samotný retail park, což je formát, ve kterém vidíme dlouhodobou hodnotu a stabilitu,“ uvedl Hauerland.

Strategická poloha a milionová návštěvnost

Nákupní galerie Arkáda se skládá z několika částí. První byla otevřena v roce 2002 a nejnovější v roce 2021. Areál podle Hauerlanda těží z velmi dobré dostupnosti díky přímému napojení na dálnici D46, která spojuje Brno a Olomouc. Tato strategická poloha v kombinaci s blízkostí rozsáhlých obytných čtvrtí a sousedstvím s hypermarketem Tesco a obchodním domem OBI zaručuje nepřetržitý přísun zákazníků. Podle průzkumu se do areálu dostane za deset minut jízdy autem téměř 75 tisíc obyvatel a za 20 minut pak dalších více než 264 tisíc lidí.

David Hauerland v magazínu Newstream CLUB

David Hauerland: Hodnota činžáků na pražských Vinohradech neklesá

Leaders

Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Plány? Modernizace a nové služby

Skupina Fidurock plánuje Arkádu Prostějov modernizovat a zavést nové služby pro zákazníky. „Již nyní pracujeme na optimalizaci složení nájemců a plánujeme přidání dalších moderních služeb, jako jsou například nabíječky pro elektromobily,“ dodal Hauerland.

V posledních několika měsících je to druhá velká realitní transakce v regionu. Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, před časem přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital.

Olympia Olomouc
Aktualizováno

Investor Morávek rozšířil portfolio o nákupní centrum Olympia Olomouc

Reality

Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Grand hotel ve Špindlu půjde k zemi. Realitní magnát Vítek chce místo něj moderní rezort

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme