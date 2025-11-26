Kijonková kupuje většinu v jednom z největších elektro-outletů ve střední Evropě
JSK Investments manželů Kijonkových získává kontrolní podíl ve společnosti iPrice Recare, která patří mezi lídry repasované elektroniky ve střední Evropě. Hodnotu transakce strany nekomentovaly.
Simona Kijonková, první dáma české e-commerce, se po dvou letech vrací do svého prostředí. Investiční skupina JSK Investments získala 60procentní podíl v iPrice Recare, firmě stojící za značkami iPrice.cz, BestBerg a Patricca. Zakladatel a CEO Patrik Jokl zůstává ve vedení jako minoritní spolumajitel.
Akvizice proběhla podle obou stran v rekordním čase. „Od první schůzky jsme cítili, že naše hodnoty i pohled na podnikání jsou neuvěřitelně podobné,“ říká Simona Kijonková. „iPrice má obrovský potenciál a je to projekt, který jde proti konzumnímu plýtvání. Přesně typ firmy, kterou chceme posouvat.“
Firma se specializuje na zpracování vratek a prodej repasované elektroniky. Každý rok zpracuje stovky tisíc kusů zboží a s obratem 420 milionů korun patří mezi největší hráče v oblasti repasovaného zboží ve střední Evropě. Pro výrobce, jako jsou Samsung či LG, představuje efektivní cestu, jak nakládat s vráceným a neprodaným zbožím.
Z paneláku do byznysu za stovky milionů
CEO Patrik Jokl začínal jako teenager v bytě svých rodičů, kde přijímal první palety elektroniky. „Máme za sebou raketový růst a s JSK můžeme škálovat ještě rychleji. Hlavní je pro nás delivering – vše doručit zákazníkům včas a v top kvalitě, zvlášť teď před Vánoci,“ říká Jokl.
Jeho firma dnes roste nejen díky repasované elektronice, ale i vlastní značce BestBerg, která patří k nejrychleji expandujícím segmentům portfolia.
Akvizice apadá do strategie JSK Investments z: propojuje e-commerce, logistiku i udržitelný přístup. „Dokážeme firmě pomoci škálovat, optimalizovat procesy a připravit expanzi na nové trhy,“ dodává Kijonková.
Transakce potvrzuje ambici JSK vyhledávat firmy s výrazným růstovým potenciálem i pozitivním dopadem – podobně jako v minulosti u Packety nebo Alensy.
Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.
Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.
Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.
