Česko zažívá zlaté ekonomické časy, říká Sklenář z ČNB
Česká ekonomika se normalizuje, zažíváme jedny ze zlatých časů českého hospodářství, uvedl Petr Sklenář, ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) k prognóze makroekonomického vývoje.
České hospodářství je letos v nadmíru dobré kondici. Čísla za třetí čtvrtletí nás pozitivně překvapila, řekl vrchní ředitel ČNB Petr Sklenář k aktuální prognóze ekonomiky. Centrální banka čeká, že za letošek by mohl být růst HDP vyšší než 2,5 procenta.
Podle Sklenáře je hlavním tahounem ekonomiky spotřeba domácností. V tom se odráží robustní růst mezd, který je letos kolem sedmi procent. „Spotřebitelská důvěra se překlopila z pesimismu do optimismu,“ uvedl ekonom s tím, že Češi se nebojí utrácet. Kromě spotřeby domácností se podle něj oživila i aktivita vládních institucí a investice rostou. Centrální banka nadále počítá s tím, že růst vládních investic bude nadprůměrný.
Nejlepší za deset let
Ekonomice se daří i na nabídkové straně, rostou všechna odvětví průmyslu. „Žádný sektor nezaostává, růst je celkově robustní. Růstové momentum nabrala všechna odvětví,“ komentoval Sklenář. Česká ekonomika se podle něj dostala pod dekádě do momentu, kdy HDP táhnou všechny složky poptávky i nabídky. Nálada se zlepšila i ve firmách.
Intlace se letos blíží k dvěma procentům a měla by se stabilizovat kolem této úrovně i v příštím roce. Přesto zůstávají oblasti, kde je růst cen rychlejší, nejvíce je to vidět na cenách nových nemovitostí, které letos rostou zhruba o 14 procent. V příštím roce by měl růst zpomalit na zhruba deset procent, přesto ale zůstane dost vysoký.
Co se týče srovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu, Česko má nejlepší makroekonomickou kondici. Ve srovnání s Polskem má sice nižší růst HDP, ale nižší schodek veřejných financí. Kurz koruny by se v příštím roce měl pohybovat v průměru na úrovni 24,5 koruny za euro.
To, že se české ekonomice daří, je podle Sklenáře vidět i na masivní expanzi českých firem do světa. „Úspěšným vývozním artiklem se stal český kapitál,“ glosoval Sklenář. Přímé zahraniční investice českých firem dosáhly 75 miliard dolarů. Ve srovnání s Polskem je to sedmkrát více přepočteno na obyvatele. Rozdíl mezi českými investicemi v zahraničí a obráceně se tak postupně snižuje v český prospěch.
Ekonomika je v lepší kondici, než se myslelo, zní z českých bank
Ekonomika ožívá, inflace ustupuje a mzdy rostou i reálně. Nová prognóza ČBA přináší jeden z nejoptimističtějších výhledů za poslední roky.
