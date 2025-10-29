Nový magazín právě vychází!

Fed snížil sazby o čtvrt procentního bodu a znovu rozjíždí nákupy dluhopisů

Fed snížil sazby o čtvrt procentního bodu a znovu rozjíždí nákupy dluhopisů

Fed snížil sazby o čtvrt procentního bodu a znovu rozjíždí nákupy dluhopisů
Profimedia
ČTK
ČTK

Americká centrální banka Federal Reserve (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Ve svém prohlášení Fed zároveň oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože na finančních trzích se začínají projevovat známky nedostatku likvidity.

Prezident Donald Trump letos opakovaně tlačí na Fed, aby úroky snížil. Centrální banka ale tlaku dlouho odolávala – poprvé k poklesu přistoupila až minulý měsíc, kdy snížila sazby o čtvrt bodu.

Fed se dosud obával, že Trumpova celní politika by mohla zvýšit inflační tlaky, v posledních týdnech jej však více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.

Fed se rozhoduje „v mlze“

Rozhodnutí přichází v době, kdy má banka omezený přístup k ekonomickým datům, protože federální vláda je stále částečně uzavřená. Podle Fedu však dostupné ukazatele naznačují pokračující mírný růst ekonomiky.

Pro snížení úroků o čtvrt procentního bodu hlasovalo deset členů měnového výboru. Stephen Miran vyzval k hlubšímu snížení a prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid vzhledem k pokračující inflaci chtěl ponechat úroky beze změny.

Návrat k nákupům dluhopisů

Fed rovněž oznámil, že od prosince přestane snižovat objem svých aktiv. Peníze ze splatných hypotečních cenných papírů budou nově investovány do státních pokladničních poukázek, aby se předešlo problémům s nedostatkem hotovosti na trzích.

Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to není, jasný pane! V naší i zahraniční politice se rozmohl takový nešvar. Hlasatelé rasistických názorů odmítají, že by snad byli rasisty. Veřejnost a tradiční strany by se však neměly jejich vysvětlováním nechat obalamutit, ale trvat na tom, aby krajní pravice zůstala tam, kde je její místo. Na okraji politického spektra.

S celosvětovým růstem popularity krajní pravice prakticky není týden, aby nedošlo k nějakému ošklivému politickému excesu, ve kterém hraje roli nenávist nebo rasismus. Téměř každá země má nějakého zástupce, který si postavil politickou živnost právě na tomto půdorysu. A docela se jim daří, jako v třeba v Británii Reform UK Nigela Farage nebo v Nizozemsku Straně pro svobodu Geerta Wilderse.

My si tohoto toxického fenoménu aktuálně „užíváme“ plnými doušky kvůli Filipu Turkovi. A nutno dodat, že při pohledu na jeho výroky a facebookové příspěvky nemá alespoň v Evropě jeho případ obdoby. Oproti Turkovi působí Farage s Wildersem jako učitelé z nedělní školy. Nikdo s takto odpudivou rétorikou a sklony k veřejnému hajlování, div si rameno nevykloubí, by nemohl v západním světě ani pomyslet na místo šéfa diplomacie.

Zajímavé však je, že všude po Evropě se všichni krajně-pravicoví lídři brání tomu, že by snad byli rasisté. Turek o tom nechce ani slyšet, Tomio Okamura nechápe, proč má být souzen za plakát, který zcela bez okolků vyvolává strach a nenávist vůči lidem s tmavou pletí.

Jak poznat rasistu?

Názorným příkladem je aktuální kauza z Británie. Poslankyně za Farageovu populistickou formaci Reform UK Sarah Pochinová si v rádiu postěžovala, že příliš mnoho reklam zobrazuje lidi s jinou než bílou barvou pleti – třeba černochy nebo Asiaty. Následovala pochopitelně vlna kritiky a nařčení z rasismu, čemuž se poslankyně vehementně brání. Na její obranu přispěchal i Farage s tím, že tato slova byla sice nepěkná, ale určitě nebyla myšlena zle.

Jak ale mohou být taková slova myšlena jinak než zle? Paní Pochinová se evidentně nemůže srovnat s pohledem na lidi jiné barvy pleti. Přeje si, aby reklamy byly zase krásně bílé jak Vánoce Josefa Lady. A vzhledem k tomu, jaký je program její strany, která hází všechny problémy země na imigranty, si nejspíš přeje nejenom bílé reklamy, ale i co nejbělejší Británii.

Abychom si shrnuli profil populisticko-nacionalistického politika. Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to samozřejmě není.

Rozdíly mezi seriózním politikem a rasistickým populistou jsou přitom docela jasné. Co dělá seriózní politik, když tvoří imigrační politiku? V první řadě má motivaci pomáhat, imigrant pro něj nepředstavuje zlo a potenciální problém. Je si ale vědom i limitů. Pak tedy zkoumá, kolik příchozích jsou instituce jeho státu schopné obsloužit, co zvládne státní rozpočet, jestli je dostatek míst ve školách, ve zdravotnictví, zda je dostatek pracovních míst. Poté udělá informované rozhodnutí, bez zbytečných emocí, avšak na základě dat a poučených diskusí. Problematiku zkoumá v kontextu, neomezuje se jen na migrační politiku.

Co naopak seriózní politik nedělá? Nestěžuje si na černochy v reklamách, netiskne plakáty černochů s nožem v ruce, nesvaluje vinu za všechny problémy na imigranty (ví, že to není pravda). Nepíše na facebook nic o pálení skupin obyvatelstva nebo názorových oponentů. Nehajluje.

Krajní pravice patří na okraj

Pane Turku, pane Okamuro, nemá smysl se hájit, že nejste rasisti. Ať už se nazýváte jakkoliv, vaše činy mluví za vás. Vaši příznivci si vás vybrali právě proto, že takové názory zastáváte a že se takto vyjadřujete. Toto nedůstojné divadlo a vysvětlování, že to nemá s rasismem nic společného, je namířeno vůči širší veřejnosti, aby vám povolila přístup k lukrativním místům.

Doba se mění. Ještě v nedávné minulosti byli lidé s rasistickými názory, nedej Bože příznivci Adolfa Hitlera, na okraji společenského dění. Dnes usilují o místa ve vládě. Veřejnost povolila a tradiční politické strany dokonce mění programy a rétoriku, aby se této změně přizpůsobily a možná se na ní taky trochu svezly. To je špatně a nefunguje to.

Mezi krajní pravicí a zbytkem politického spektra by měl nadále zůstat hluboký příkop. Čím víc tolerujeme rasismus, tím méně civilizovaná společnost jsme.

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů
Profimedia
Timur Barotov
Timur Barotov

Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Před námi je mimořádně důležitý týden, který do velké míry rozhodne o tom, kam se budou finanční trhy ubírat do konce roku. Ve středu se americká centrální banka (Fed) pravděpodobně rozhodne znovu snížit klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na úroveň 4,00 procenta.

Šéf Fedu Jerome Powell během následné tiskové konference představí i výhled dalšího vývoje měnové politiky. Právě očekávání pokračujícího uvolňování politiky je jedním z hlavních faktorů, které nyní udržují optimismus investorů.

Fed, užito se svolením

Kritický týden pro technologický sektor

Možná ještě důležitější než rozhodnutí Fedu bude tento týden sezóna výsledků amerických technologických gigantů. Ve středu večer zveřejní své výsledky Microsoft, Alphabet (Google) a Meta (Facebook). O den později pak hospodaření představí také Apple a Amazon.

Těchto pět společností dnes dohromady představuje více než 15 bilionů dolarů tržní kapitalizace, takže jakékoli překvapení může zamávat s celým akciovým trhem.

Kromě technologických titulů zveřejní výsledky i další významné firmy — Eli Lilly, UnitedHealth, Verizon, Caterpillar, Mastercard či ExxonMobil. Podle analytiků BHS je právě dobrý vývoj hospodaření firem hlavním pilířem současného optimismu na trzích.

„Očekáváme, že i tentokrát bude americká výsledková sezóna úspěšná. Případné zklamání u technologických titulů by ale mohlo spustit řetězovou reakci výprodejů,“ upozorňuje Barotov.

Trhy jsou aktuálně velmi optimisticky naceněné, takže i menší negativní impuls by mohl změnit náladu investorů. Velké technologické firmy si to uvědomují – a proto mají zájem tuto pozitivní vlnu co nejdéle udržet při životě.

„Vidíme to i na fenoménu tzv. cirkulární ekonomiky v AI sektoru, kdy si lídři jako Nvidia, OpenAI, Oracle či AMD navzájem financují projekty a zajišťují budoucí poptávku po svých produktech,“ doplňuje Barotov. „Současná euforie na trzích tento vývoj paradoxně vítá a odměňuje.“

Trump a Si u jednacího stolu

Ve čtvrtek je v plánu také setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa, které může přinést zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Pokud se obě strany dohodnou alespoň na základním rámci obchodních vztahů, hrozba 100procentních cel na čínský dovoz od 1. listopadu může být odvrácena.

„Periodické vyostřování a následné uklidnění Trumpovy rétoriky vůči Číně v posledních měsících stojí za ostrými výkyvy akciových titulů,“ říká Barotov. Podle něj právě poslední krátkodobý propad trhu po Trumpově výhružce vytvořil prostor pro další růst – pokud se tento týden vydaří.

„Trhy ukázaly, že nemají tak blízko ke korekci, jak se mohlo zdát. Naopak se zvýšilo sebevědomí investorů a otevřel se prostor pro další, byť dočasný růst,“ dodává.

Graf: Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů

Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů (S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones a Russell 2000)  BHS, užito se svolením

Buďme ve střehu

Pokud se týden vydaří, mohou trhy do konce roku vystoupat ještě výše – dokonce nad současné rekordní úrovně. Uprostřed všeobecného optimismu je ale třeba nezapomínat, že vyšší cena vždy znamená i vyšší riziko.

„Finanční trhy jsou sofistikované a efektivní. Nekonečné bohatnutí většiny investorů není pravděpodobným výsledkem jejich fungování,“ uzavírá Barotov.

