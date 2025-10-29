Fed snížil sazby o čtvrt procentního bodu a znovu rozjíždí nákupy dluhopisů
Americká centrální banka Federal Reserve (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Ve svém prohlášení Fed zároveň oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože na finančních trzích se začínají projevovat známky nedostatku likvidity.
Prezident Donald Trump letos opakovaně tlačí na Fed, aby úroky snížil. Centrální banka ale tlaku dlouho odolávala – poprvé k poklesu přistoupila až minulý měsíc, kdy snížila sazby o čtvrt bodu.
Fed se dosud obával, že Trumpova celní politika by mohla zvýšit inflační tlaky, v posledních týdnech jej však více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.
Fed se rozhoduje „v mlze“
Rozhodnutí přichází v době, kdy má banka omezený přístup k ekonomickým datům, protože federální vláda je stále částečně uzavřená. Podle Fedu však dostupné ukazatele naznačují pokračující mírný růst ekonomiky.
Pro snížení úroků o čtvrt procentního bodu hlasovalo deset členů měnového výboru. Stephen Miran vyzval k hlubšímu snížení a prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid vzhledem k pokračující inflaci chtěl ponechat úroky beze změny.
Návrat k nákupům dluhopisů
Fed rovněž oznámil, že od prosince přestane snižovat objem svých aktiv. Peníze ze splatných hypotečních cenných papírů budou nově investovány do státních pokladničních poukázek, aby se předešlo problémům s nedostatkem hotovosti na trzích.
