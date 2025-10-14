Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
ČTK
Karel Pučelík
Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Podstatnou část pozornosti při jednání o složení nového kabinetu na sebe strhl Filip Turek. Je nemyslitelné, aby se autor tak příšerných výroků (a stačí jen ty, které prokazatelně psal), stal v civilizované zemi ministrem zahraničí. Jeho kolega Petr Macinka jako ministr životního prostředí by ovšem byl jen o něco méně skandální volbou.

Jmenovat na životní prostředí člověka, který popírá klimatickou změnu, je něco podobného, jako svěřit zdravotnictví člověku, který by léčil rakovinu koňskou mastí, infarkt zaříkáváním a zápal plic pijavicí. Zní to sice vtipně, ale nic směšného na tom není. Takových případů, kdy si politici a velký byznys hráli se zdravím lidí, je spousta. Stačí vzpomenout, jakou práci dalo přesvědčit svět, že kouření škodí zdraví. Nakonec se to povedlo, ale tisícům lidí už to nepomohlo.

S klimatem to je podobné. Statisíce lidí ročně umírají na následky nadměrného horka, takže starost o životní prostředí není zdaleka jen o cyklostezkách a kůrovcích, ale jde o lidské životy. Následky našeho mudrování nesou ti nejzranitelnější, popřípadě nejchudší. Proto je třeba ke klimatické politice přistupovat se vší vážností. Pokud někdo plácá něco o proudech „zelené krve“ bez hlubších znalostí zelené problematiky, neměl by to plácat jako ministr.

Nebránit inovacím

Jako na potvoru se tento týden rozdělovaly Nobelovy ceny za ekonomii. Ve vysokých patrech světové vědy panuje jiná shoda než v české politice. Na závažnosti klimatické změny se shodnou nejen biologové a environmentalisté, ale i ekonomové. Příkladem je oceněný francouzský akademik Phillippe Aghion, který se zabývá teorií kreativní destrukce, ale také ve svých pracích objevuje potenciál inovací nebo zkoumá nerovnost. A světe div se, vedle umělé inteligence mluví i o zelené transformaci.

Aghion tvrdí, že k zeleným investicím jsou potřeba inovace jako impuls, protože firmy se do zelených řešení jen tak pro nic za nic neženou. Úkolem politiků je tyto inovace podporovat a vytvářet příznivé prostředí pro přesun inovací z laboratoří do reálného světa – nebo takovému procesu alespoň nebránit. Zelená transformace je fakt, dříve nebo později bude ekonomika udržitelná. Politici, kteří jí brání jsou jako „luddité“, kteří v době průmyslové revoluce rozbíjeli stroje v továrnách.

Motoristé a jiní političtí zaříkávači to ale nechápou. Zelená transformace neznamená, že se vrátíme k žebřiňákům, ale že upgradujeme hospodářství tak, abychom nejen prosperovali, ale zároveň se u toho nedusili. Motoristé ale skončili u rozčilení, že jim Brusel chce sebrat jejich velká auta, která hodně žerou a hodně vrčí (hlavně jim neříkejte, že už vloni všechny spalováky na Rallye Dakar porazil elektromobil).

Udržitelná ekonomika se vyplácí

Aghionův kolega z London School of Economics Nicholas Stern jde ještě dál. Z jeho slov z tohoto týdne (nezávisle na Nobelovkách) vyplývá následující: pokud vám nezáleží na vašich dětech a vnucích, měli byste se zamyslet alespoň nad svým byznysem.

Podle Sterna se zelená řešení ve výsledku vyplatí. „Solární energie překonává elektřinu z fosilních paliv na většině světa, včetně velkých částí USA. Dobří lidé v Texasu budou investovat do solární a větrné energie, protože je levnější než alternativy. Je mnohem lepší investovat do technologií 21. století než do technologií 19. a 20. století,“ uvádí Stern, který je jednou z největších autorit nejen britské evironmentální ekonomie. Není přitom zdaleka sám, kdo k takovým závěrům dochází.

Podle Sterna jsou investice do fosilní ekonomiky nesmysl, naopak udržitelnost nabízí největší potenciál růstu pro 21. století. Nevím jak vy, ale já radši budu důvěřovat světovému ekonomovi, který strávil desítky let seriózním výzkumem, než takřka celoživotnímu zaměstnanci Václava Klause.

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed
Newstream
nst
nst

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.

Letos vynikly dva projekty, které oslovily porotu i veřejnost svou hloubkou, kreativitou a dopadem. V kategorii Byznys a média zvítězila Česká televize společně s Nadačním fondem Kapka naděje za dokument „Co je ti? Nic.“ o dětské duši. V kategorii Nezisk a byznys si hlavní ocenění odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci se značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé České republice. 

Silné příběhy dětské duše

Dokument „Co je ti? Nic.“ vznikl ve spolupráci České televize a Kapky naděje a byl poprvé odvysílán na Světový den duševního zdraví, 10. října 2023. Režisér Jiří Podlipný a scenáristka Zuzana Kinclová v něm zkoumají, co se skrývá za větou, kterou děti často používají, když se trápí, ale nedokážou své pocity vyjádřit.

Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, k ocenění uvedla: „Dětská duše je velmi křehká, stejně jako je křehká duše dospělých. Buďme na sebe hodní.“

Pomocí autentických výpovědí dětí, rodičů, terapeutů a pedagogů film ukazuje zranitelnost mladých lidí a zároveň dává naději – že změna je možná, pokud si dovolíme naslouchat. Vizuální jazyk dokumentu využívá i umělou inteligenci, která pomáhá „zobrazit“ emoce a stavy, jež se slovy popsat nedají. Film tak dokáže přiblížit divákům svět dětské duše s nebývalou empatií.

Podívejte se na fotogalerii z konference

61 fotografií v galerii

Ocenění za společenský dopad

Porota GCC Awards ocenila projekt především pro jeho autenticitu, odvahu a schopnost vyvolat veřejnou diskusi. Dokument se po premiéře stal impulsem k debatám na školách, ve zdravotnických institucích i mezi rodiči. Kapka naděje na něj navázala dalšími aktivitami v oblasti dětské psychiatrie, které zahrnují podporu odborných center i osvětové kampaně.

Podle organizátorů ocenění se film „Co je ti? Nic.“ stal symbolem společenské zodpovědnosti médií – ukázal, že veřejnoprávní televize může nejen informovat, ale i uzdravovat společnost tím, že otevírá citlivá témata s respektem a lidskostí, uvedl moderátor akce Libor Bouček.

Další inspirativní projekty

Mezi desítkou nominovaných se objevila řada iniciativ, které dokazují, že média mohou být silným nástrojem dobra:

  • BurdaMedia Extra a STEM s projektem Pravda proti dezinformacím vzdělávají veřejnost v rozpoznávání lží a manipulací.
  • VLMedia a Nadace Dobrý anděl otevřely veřejnosti oči příběhy rodin, které procházejí těžkými životními zkouškami.
  • Seznam.cz svým programem Seznam Grant každoročně podporuje desítky neziskových organizací reklamním kreditem.
  • TV Nova a Diakonie spojují diváky s projekty Psaní od srdce a Krabice od bot, které pomáhají tisícům dětí a seniorů.
  • Deník N a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dávají prostor lidem s hendikepem, kteří inspirují svým příběhem.
  • Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny propojují novináře a odborníky v projektu Chytré Česko, který podporuje vzdělávání a mediální gramotnost.
  • Český rozhlas Radiožurnál projektem Dobrý den Radiožurnálu propojil dárce, nadace a veřejnost v unikátním 24hodinovém vysílání.

Spojení byznysu a hodnot

V kategorii Nezisk a byznys si vítězství odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci s českou značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé zemi. Jeho princip je geniálně jednoduchý – každý uživatel může jediným kliknutím zdarma darovat krmivo zvířatům v nouzi. 

Iniciativu Click and Feed při předávání ceny zastoupila Martina Nováková a za spolupracující značku Brit přišla Elena Hadjieva (Chadzieva). „Jsme strašně mile překvapeni. Pro náš projekt tato cena znamená ohromnou motivaci a motor jít dál, protože často to není jednoduchá cesta. A společnost Brit nám už na této cestě skoro 10 let pomáhá opuštěným a týraným zvířatům dělat jim trošku lepší život. Společně jsme tak už naplnili 32 milionů misek, což je skoro tisíc tun krmení. A strašně moc doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a že se zkusíme dostat i do sekce osvěty, která je za mne úplně nejdůležitější,“ poznamenala Martina Nováková a dodala, že by si přála, aby se osvěta dostala, když už ne do každé rodiny, alespoň do každé školy.

„Chceme, aby děti už od malička věděli, že zvířata nejsou otroci lidí, ale naši parťáci. A že v životě je potřeba balanc, aby věci správně fungovaly a když už si od zvířat něco bereme, tak jim to musíme zase také vracet, a to minimálně alespoň tou péčí, kterou si zaslouží,“ poznamenala na závěr svého děkovné řeči Nováková.

Newstream

Za každé kliknutí se díky partnerství se značkou Brit naplní jedna miska v některém z útulků. Projekt propojuje technologie, empatii a komunitní sílu – a přináší konkrétní, měřitelnou pomoc.

Podle organizátorů GCC Awards je Click and Feed příkladem moderního filantropického modelu: „Spojuje byznys a občanskou společnost způsobem, který je srozumitelný, rychlý a přístupný každému. Každé kliknutí má smysl – a to je poselství, které dnešní doba potřebuje slyšet.“

Projekt již rozdal statisíce porcí krmiva, zapojil tisíce lidí do pomoci zvířatům a dlouhodobě podporuje myšlenku odpovědného chování vůči zvířatům.
Click and Feed zároveň inspiruje další firmy, že i jednoduchý nápad může mít obrovský společenský dopad, pokud je spojen s empatií a důvěryhodným partnerem.

Další nominovaní v kategorii Nezisk a byznys

Vedle vítěze porotu zaujala i celá řada dalších projektů, které ukazují, že firemní úspěch může jít ruku v ruce s odpovědností:

  • L’Oréal – UNESCO – Akademie věd ČR: Věda potřebuje ženy. Dlouhodobý program podporuje české vědkyně finančně i mediálně a inspiruje další generace žen ve vědě.
  • Nadace Tipsport a Sport bez odpadu. Ekologická iniciativa, která pomáhá sportovním klubům omezovat odpad, zavádět vratné kelímky a vzdělávat fanoušky.
  • JRD a Nadace Via: Místa pro život s přírodou. Společný fond podporuje lokální ekologické projekty a rozvíjí komunitní život po celé republice.
  • Quantcom a Cesta z krize. Bezplatná linka psychologické pomoci, která díky technologickému zázemí umožňuje bezpečnou a dostupnou podporu lidem v nouzi.
  • Edenred a Potravinová banka Praha. Spojení firemního dobrovolnictví a boje proti plýtvání potravinami – tisíce balíčků jídla ročně pro potřebné.
  • JTI a Obleč Prahu. Projekt, který motivuje obyvatele metropole k třídění textilu a dává druhou šanci oblečení i lidem v nouzi.
  • Canon – Czech Photo – Světluška: Fotografie, které lze cítit. Díky reliéfnímu tisku umožňuje nevidomým vnímat fotografie hmatem. Umění se stává skutečně inkluzivním.
  • Nadace PPF a Post Bellum: Nezapomeňme 80. Projekt s více než 150 akcemi po celé republice připomněl hrdiny druhé světové války a hodnoty svobody.
  • Elpida a Ambiente: Kavárna, kde obsluhují senioři. Sociální podnik propojuje generace, nabízí práci seniorům a mění pohled na stárnutí.

GCC Awards vznikly s cílem ocenit firmy, podnikatele a média, která prokazují, že úspěch nemusí být v rozporu s empatií. Ocenění letos znovu potvrdilo, že síla byznysu a médií může být nejen ekonomická, ale i společenská a lidská. „Projekty jako Co je ti? Nic. dokazují, že média mají obrovský potenciál ovlivňovat společnost k lepšímu – když dávají hlas těm, které není slyšet,“ uvedli organizátoři ocenění Good Company Circle.

