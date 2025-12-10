Fed snížil sazby. A naznačil, že další uvolnění je nejisté
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. O rozhodnutí informovala ve středeční tiskové zprávě. Zároveň centrální bankéři naznačili, že po třetím snížení sazeb v řadě by v příštích měsících mohli uvolňování měnové politiky prozatím přerušit.
Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo devět z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl Stephen Miran, který byl do září spolupracovníkem prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu. Členové výboru Austan D. Goolsbee a Jeffrey R. Schmid chtěli sazby ponechat beze změny.
Bloomberg uvedl, že takto výrazné názorové pnutí uvnitř Fedu je „neobvykle silné“ a naznačuje rostoucí nejistotu ohledně ekonomického výhledu.
Fed: Inflace zůstává zvýšená
Dostupné ukazatele naznačují, že hospodářská aktivita se zvyšuje mírným tempem, uvedli centrální bankéři na závěr dvoudenního zasedání. Přírůstek pracovních míst se letos zpomalil a míra nezaměstnanosti se na podzim zvýšila. Inflace od počátku roku vzrostla a zůstává mírně zvýšená, dodal Fed.
Nejistota ohledně hospodářského výhledu zůstává podle výboru zvýšená a v posledních měsících vzrostla také rizika pro zaměstnanost.
Opatrnost je podle Fedu na místě
V říjnu centrální banka základní sazbu podle očekávání rovněž snížila o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků prezident Trump.
Fed však politickému tlaku větší část roku odolával. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době činitele Fedu nicméně čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.
Podle Reuters se uvnitř Fedu množí hlasy, že „rizika se přesouvají od inflace směrem k nezaměstnanosti“.
Data: Trh práce chladne nad očekávání rychleji
V úterý zveřejněná data ukázala, že počet volných pracovních míst v USA se v říjnu po prudkém růstu v září mírně snížil, což naznačuje ochlazení trhu práce.
Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett, který je považován za hlavního favorita na jmenování příštím předsedou Fedu, v úterý na konferenci šéfů firem pořádané listem The Wall Street Journal řekl, že vidí „velký prostor pro další snižování sazeb“.
Agentura AP dodává, že investoři nyní očekávají minimálně jedno další snížení v roce 2026, ale Fed sám naznačil možnost pauzy.
