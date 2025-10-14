Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická
Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.
Pavel při procházce v národním parku České Švýcarsko řekl, že se nikdy neskrýval s určitými výhradami a možná i dotazy k osobě Filipa Turka. „Vzhledem k tomu, že jména nyní nediskutujeme, nemíním spekulovat, zda by měl být ministrem zahraničí. Pokud by se ukázalo, že ty citace, které se dnes objevují v médiích, jsou autentické, tak by ho to podle mého názoru diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice,“ dodal. Turek se dřív vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé oznámili, že na Deník N a autory textu podali trestní oznámení. Server uvedl, že si za článkem stojí, a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Pavel se po volbách postupně sešel s šéfy všech hnutí a stran, které se dostaly do Sněmovny, opakované s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem. Dnes prezident řekl, že další schůzku s Babišem, který vyjednává o vzniku vlády, napevno neplánovali. „Jsem rád, že dospěl k tomu samému názoru, o kterém jsme se spolu bavili na první schůzce. To znamená, že asi to první, na čem by se měla vláda zakládat, je nějaká programová shoda nebo alespoň základní překryv v prioritách. Následně potom může přijít debata o rozdělení resortů a nakonec jména. Začít opačně moc nedávalo smysl,“ řekl Pavel.
Babiš minulý týden v pátek necelý týden po volbách oznámil, že případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít podle Babiše hnutí ANO, tři hnutí SPD a čtyři Motoristé. Pavel dnes řekl, že koaliční partneři v možné budoucí vládě na jednání potřebují čas. „Dát si prostor na to, aby se vláda shodla s koaličními partnery na těch věcech, které budou souviset s bezpečnostní problematikou, zahraniční politikou a energetikou je důležitá věc, která vyžaduje čas,“ zdůraznil prezident. Dříve uvedl, že příštího premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání svolal na 3. listopadu.
Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století
