Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická

Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická

Prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.

Pavel při procházce v národním parku České Švýcarsko řekl, že se nikdy neskrýval s určitými výhradami a možná i dotazy k osobě Filipa Turka. „Vzhledem k tomu, že jména nyní nediskutujeme, nemíním spekulovat, zda by měl být ministrem zahraničí. Pokud by se ukázalo, že ty citace, které se dnes objevují v médiích, jsou autentické, tak by ho to podle mého názoru diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice,“ dodal. Turek se dřív vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé oznámili, že na Deník N a autory textu podali trestní oznámení. Server uvedl, že si za článkem stojí, a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Pavel se po volbách postupně sešel s šéfy všech hnutí a stran, které se dostaly do Sněmovny, opakované s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem. Dnes prezident řekl, že další schůzku s Babišem, který vyjednává o vzniku vlády, napevno neplánovali. „Jsem rád, že dospěl k tomu samému názoru, o kterém jsme se spolu bavili na první schůzce. To znamená, že asi to první, na čem by se měla vláda zakládat, je nějaká programová shoda nebo alespoň základní překryv v prioritách. Následně potom může přijít debata o rozdělení resortů a nakonec jména. Začít opačně moc nedávalo smysl,“ řekl Pavel.

Babiš minulý týden v pátek necelý týden po volbách oznámil, že případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít podle Babiše hnutí ANO, tři hnutí SPD a čtyři Motoristé. Pavel dnes řekl, že koaliční partneři v možné budoucí vládě na jednání potřebují čas. „Dát si prostor na to, aby se vláda shodla s koaličními partnery na těch věcech, které budou souviset s bezpečnostní problematikou, zahraniční politikou a energetikou je důležitá věc, která vyžaduje čas,“ zdůraznil prezident. Dříve uvedl, že příštího premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání svolal na 3. listopadu.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Česká ekonomika poroste. Mezinárodní měnový fond vylepšil svůj odhad

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
ČTK
ČTK

Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.

České ministerstvo financí v srpnu mírně zlepšilo výhled hospodářského růstu na letošní rok a očekává v něm, že se HDP zvýší o 2,1 procenta. V dubnu čekalo dvouprocentní růst. Příští rok hospodářský růst podle ministerstva zpomalí na dvě procenta.

Ve srovnání s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny letos Česká republika podle nejnovějšího výhledu MMF poroste rychleji než ekonomiky Maďarska a Slovenska. V případě Slovenska počítá měnový fond s růstem o 0,9 procenta, u Maďarska pak o 0,6 procenta. To je méně, než fond čekal v dubnu. Polská ekonomika ale podle prognózy fondu vykáže růst o 3,2 procenta. V příštím roce bude Česko zaostávat i za Maďarskem, kde tempo růstu podle fondu zrychlí na 2,1 procenta. V Polsku naopak růst v příštím roce zpomalí na 3,1 procenta, zatímco slovenská ekonomika vzroste o 1,7 procenta, očekává MMF.

Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v letošním roce zrychlí na 2,5 procenta z loňského tempa 2,4 procenta. Na příští rok fond počítá se zvolněním inflace na 2,3 procenta. V jarní prognóze přitom fond počítal se zpomalením inflace v příštím roce až na dvě procenta.

Míra nezaměstnanosti se v České republice podle fondu v letošním roce sníží na 2,5 procenta, zatímco loni činila 2,6 procenta. Příští rok bude podle MMF pokles pokračovat, míra nezaměstnanosti se tak podle nynějšího výhledu zmírní na 2,4 procenta.

Většina Němců si přeje návrat povinné vojenské služby

Většina Němců si přeje návrat povinné vojenské služby
iStock
ČTK
ČTK

Německé vládní strany se dál přou o podobě vojenské služby. Kabinet kancléře Friedricha Merze už v srpnu schválil návrh zákona, který ji nově definuje. Podle mnoha konzervativních poslanců z Merzovy CDU/CSU ale nejde návrh dostatečně daleko, protože sází na dobrovolnost. Chtějí ho proto ještě upravit. Podle zveřejněného průzkumu by si přitom návrat povinné vojenské služby přála více než polovina Němců, především těch starších, kterých by se netýkala.

Návrh zákona z dílny ministra obrany Borise Pistoriuse německá vláda schválila na konci srpna. Cílem je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. Pokud ho schválí i Spolkový sněm, budou muset všichni muži po dosažení 18 let vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty si pak vojsko pozve k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby bude ale nadále dobrovolné.

Část vládní konzervativní unie CDU/CSU návrh zákona sociálního demokrata Pistoriuse kritizuje a požaduje návrat k povinné vojenské službě. Na dobrovolnický systém německá armáda přešla v roce 2011, kdy byla povinná vojenská služba pozastavena. Branná povinnost ale nepřestala platit a v případě napadení země by byla automaticky znovu zavedena. Také kancléř Merz před časem naznačil, že u dobrovolnosti zřejmě nezůstane.

Mladí návrat vojny nechtějí

Podle dnes zveřejněného průzkumu souhlasí s návratem povinné vojenské služby většina Němců. Pro její opětovné zavedení se jich vyslovilo v průzkumu agentury Forsa 54 procent. Proti jich bylo 41 procent, pět procent názor nemělo. Nejčastěji přitom souhlasí s návratem povinné vojny voliči CDU/CSU. Pro jich bylo v průzkumu 74 procent. Ale i 58 voličů sociální demokracie (SPD) takový krok podporuje. Značné rozdíly jsou přitom při zohlednění věku respondentů. Podporu má návrat povinné vojenské služby u 61 procent lidí nad 60 let, tedy těch, kterých by se opatření nedotklo. Naopak mezi mladými lidmi od 18 do 29 let se vyslovilo 69 procent proti.

Německá armáda dlouhodobě přiznává, že má problém získat dostatečný počet lidí. Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách. Německo má 83 milionů obyvatel.

Dobrovolnost je jablkem sváru mezi CDU/CSU a jejich koaličními parterem SPD. Otázkou totiž zůstává, co se stane v případě, že se nepřihlásí dostatek dobrovolníků pro službu u bundeswehru. Konzervativci navrhují, aby se do zákona dostaly i konkrétní cíle pro počet rekrutů. Pokud by se jich nepodařilo dosáhnout, přestal by platit princip dobrovolnosti. Kdo nastoupí k povinné vojenské službě, by pak určoval los. „Proces losování zaručuje rovnost, protože všichni mají stejnou šanci být nebo nebýt vybráni,“ uvedl poslanec CSU Alexander Hoffmann.

V prvním čtení bude Spolkový sněm o návrhu zákona debatovat ve čtvrtek. Původně byla rozprava v plánu už minulý týden, kvůli neshodám ji ale vládní frakce odložily.

