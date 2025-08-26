Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil.
Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.
Generace Z už hotovostí ani plastovou platební kartou příliš neplatí. Maximálně ještě tak do 17 let, do kdy dostávají kapesné od rodičů, pak už více jak 90 procent mladých, kteří preferují mobilní platby, dále uvedlo, že platební kartu mívá „pro sichr“ u sebe, platí s ní s bídou už ale jen čtvrtina. Klasické bankovní převody a QR platby jsou pak pro ně úplně mimo a využívají je denně pouhá dvě až tři procenta mladých.
Co chtějí mladí od bank
„Mladá generace se rychle přizpůsobuje novým technologiím a mobilní telefon je pro ni přirozenou součástí života. Zároveň je patrné, že bezpečnost v digitálním prostředí je pro ně klíčová,“ říká šéfka poradenských služeb společnosti Visa Hana Wasserburger a dodává, že z výsledků průzkumu je vidět i výrazný posun v tom, jak mladí lidé přemýšlejí nejen o hodnotě peněz, ale i o a možnostech, jak s nimi nakládat.
Také díky tomu, že 9 z 10 oslovených pravidelně využívá bankovní aplikace smartbankingu, mladí lidé vnímají banky jako bezpečné instituce, které jim usnadňují každodenní život. Nejčastěji si přes ně kontrolují zůstatek na účtu, potvrzují si platby nebo sledují výdaje. Při výběru banky pak kladou důraz na jednoduchost, bezpečnost a možnost vše vyřešit digitálně. Technologie pro ně musí být samozřejmé, intuitivní a rychlé a stejně tak i samotné placení.
Touha po pasivním příjmu
Ještě dříve, než si Generace Z začne vydělávat, dokážou mladí využívat už řadu funkcionalit mobilního bankovnictví. Zaplatí si mobilem, co potřebují, vyhledají si na online tu nejzajímavější nabídku na služby či produkty a kontrolují si pravidelně i stav účtu. Co Generaci Z ale podle expertů chybí je širší finanční kontext, tedy orientace v rizicích, plánování či odvaha investovat.
Mladé lidi investování sice láká, velká část z nich však přiznává, že nemají k tomu dostatek informací. Zhruba třetina si tak zjišťuje další informace u přátel, rodiny či na finančních webech a v bankách. „Mladí lidé by se měli více zaměřit na ověřování informací z různých a důvěryhodných zdrojů a vyhýbat se impulzivním rozhodnutím založeným na trendech či doporučeních, například od takzvaných finfluencerů," upozorňuje Tomáš Kapoun z oddělení Investment & Insurance Moneta Money Bank.
Další častou chybou mladých investorů pak je podle něj i nedostatečná diverzifikace portfolia. A namísto krátkodobě populárních investic by měli častěji zvažovat stabilnější a méně „viditelné“ investiční nástroje, které jim mohou přinést dlouhodobě udržitelný výnos. Pozitivní nicméně je, že jen osm procent respondentů uvedlo, že nemá o investování zájem a většina se tak snaží investovat.
Oproti předchozím generacím pak mladí z Generace Z podstatně také lépe zvládají tržní volatilitu a uvědomují si podle Kapouna, že mají před sebou dlouhý investiční horizont a proto v obdobích poklesu obvykle nepanikaří a drží se své strategie s cílem dlouhodobého zhodnocení. „Ženy volí tradičnější způsoby zhodnocování peněž, kdy tři čtvrtiny z nich mají peníze na spořícím účtu a pětina v akciích. Naproti tomu muži dvakrát častěji investují do akcií a ETF. Zhruba pětina respondentů z generace Z si ale drží peníze stále jen na klasickém běžném či spořicím účtu a při nakupování online si více jak polovina využívá digitální peněženku.
Průzkum realizovala společnost Perfect Crowd v květnu 2025 na reprezentativním vzorku české internetové populace ve věku 15 až 26 let s celkovým počtem 600 respondentů.
