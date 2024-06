Lukáš Kovanda: Další agentura zhoršuje Francii rating. Je to varování pro celou eurozónu

Světově významná ratingová agentura Standard & Poor’s zlomově zhoršuje rating Francii, z hodnocení AA na AA-. Tak špatné hodnocení splácet svůj dluh země v jejích očích dosud nikdy v historii neměla. Z hlediska francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jde o předvolební fiasko, neboť jeho klíčovým slibem bylo zkrocení veřejných výdajů Francie. Jenže podle agentury Standard & Poor’s má veřejný dluh země vzrůst do roku 2027 na 112 procent HDP.

Až minimálně právě do roku 2027 totiž setrvají deficity veřejných financí Francie nad úrovní 3 procenta HDP. Francie tedy v dalších letech nebude splňovat maastrichtská kritéria a pokud by se – hypoteticky – nyní ucházela o přijetí eura, nikdy by jej ani zdaleka přijmout nemohla. Vždyť „dluhové“ kritérium pro přijetí eura činí 60 procent HDP a Francie má tedy mít až oněch 112 procent HDP, zatímco „deficitní“ kritérium představuje zmíněná 3 procenta HDP – ani ta Francie v nejbližších letech splňovat nebude, jak prognózuje Standard & Poor’s.

Nynější zhoršení ratingu Francie v podání Standard & Poor’s je dějinně vůbec první od této agentury, které nelze dát do souvislosti s dopady světové finanční krize let 2008 a 2009 a na ní návazné evropské dluhové krize, jež kulminovala v první polovině minulého desetiletí.

Problémy Francie poškozují euro

Zhoršení ratingu Francie je špatnou zprávou pro celou eurozónu, neboť země je její druhou největší ekonomikou. Další hroucení Francie pod tíhou dluhu může poškodit euro. Naopak Česko s korunou má mít ve výhledu takřka třikrát nižší dluh než Francie, takže se jeho rating postupně stále zlepšuje, na rozdíl od toho francouzského.

Eurozóna je ode dneška z hlediska Česka ještě méně – pokud vůbec – elitní klub než dosud. A zlepšení není na obzoru.