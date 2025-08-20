Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek
V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.
Stavební spoření je v Česku dlouhodobě populární nejen mezi rodiči, kteří takto spoří svým nezletilým potomkům na budoucnost často už od narození, ale především je velmi oblíbené i mezi prarodiči. A stavební spořitelny to vědí, a proto také často takto i cílí reklamu stavebního spoření pro děti. Důvody, proč mají obzvláště babičky a dědečkové stavebko ve větší oblibě, než jiné finanční produkty jsou přitom docela prozaické.
„Prarodiče stavebnímu spoření důvěřují víc než fondům anebo často také ani nechtějí, aby peníze mohli dětem jejich rodiče jednoduše vybrat,“ konstatuje hlavní analytik společnosti Orbi Dušan Šídlo. A to, že lidé stavebku věří více než jiným produktům může podle expertů z ČSOB zase souviset také s faktem, že vklady na stavebním spoření jsou pojištěné až do výše 100 tisíc euro. „Peníze na stavebním spoření jsou tak vnímané jako bezpečnější a jistější, a tedy jako konzervativní forma spoření bez rizika,“ říká i mluvčí finanční skupiny Monika Hořínková.
Podle čeho vybírat stavební spoření dítěti
Nejčastěji se tedy stavební spoření v Česku uzavírá dítěti kvůli spoření, a tedy získání státní podpory a zhodnocení celého vkladu. Výběr aktuálně nejlepšího stavebka tak stojí primárně na spořicích parametrech a případně speciálních bonusech, které stavební spořitelny nabízejí v různých marketingových akcích.
Stavební spoření pro děti se ovšem až na výjimky prakticky neliší od stavebka, které si může sjednat kdokoliv jiný. Bonusy jsou totiž stejné pro děti i pro dospělé. V minulosti ale bylo rozdílů v benefitech a poplatcích mnohem víc. Například nebyl podle Šídla účtován poplatek za sjednání smlouvy stavebního spoření u dětí, ale u dospělých ano. Dnes se již poplatek za toto sjednání neplatí nikde a momentálně pouze jedna spořitelna, Buřinka, nyní zvýhodňuje děti malým bonusem, který je ve výši 500 korun.
Kde najdeme nejvyšší zhodnocení
Na výsledný spořicí efekt dětské smlouvy stavebního spoření a kolik ve výsledku dítěti naspoříte, tak má nyní vliv výše úrokové sazby, celkové poplatky a výše i podmínky finančních zvýhodnění. U finančních zvýhodnění, tedy u různých bonusů a prémií, jsou přitom mezi spořitelnami asi nejvýraznější rozdíly a ty pak mají největší dopad na celkové zhodnocení.
„Při běžném modelu spoření a online uzavření smlouvy nabízí aktuálně nejvyšší zhodnocení Stavební spořitelna ČS, následovaná Monetou. Čisté úrokové zhodnocení může během šestiletého cyklu spoření přesáhnout i 4 procenta ročně,“ upozorňuje Šídlo. Buřinka také aktuálně kompenzuje snížení státní podpory a nabízí další bonusy. „Celkově lze získat u Buřinky až 8 500 korun a zhodnocení vkladů až 5,3 procent ročně. Navíc nabízí rodičům, kteří uzavřou stavební spoření pro dítě do 30. září 2025, další bonus ve výši 500 korun. Na dětském stavebním spoření tak lze získat až 9 000 korun,“ shrnuje Monika Kopřivová z externí komunikace Buřinky.
U jednorázového vkladu to je jinak
Pokud se však rodič nebo prarodič rozhodne na smlouvu stavebního spoření dítěte případně vložit vyšší jednorázový vklad, například 100 tisíc korun, je podle Šídla momentálně nejvhodnějším řešením nabídka Modré pyramidy. Nabízí totiž nejvyšší úrokovou sazbu ze všech spořitelen, což se projeví právě u vyšších vkladů. Bonusové úročení je však nabízeno jen po dobu, kdy úspory na účtu nepřekročí částku 300 tisíc korun. Tato stavební spořitelna pak má také v současnosti i nejnižší roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření a to 300 korun. Celkově tak zde za šest let na poplatcích zaplatíte, pokud si nastavíte zasílání výpisů elektronicky zdarma, 1800 korun.
Bonusové zvýhodnění pak mohou získat navíc také rodiče, kteří spoří dítěti v ČSOB stavební spořitelně, pokud jsou sami aktivními klienty podle podmínek banky. Na to, aby se takto kvalifikovali, musí rodiče ale několikrát měsíčně zaplatit platební kartou ČSOB a současně i investovat v rámci banky. Dítě pak sice musí mít už od 7 let v bance svůj dětský účet, povinnost aktivního využívání se ale týká jen rodičů. „Pokud bude zákonný zástupce dítěte aktivní na běžném účtu od ČSOB, může i dítě získat odměnu ve výši poplatku za vedení účtu, tedy až 2 520 korun,“ upřesňuje Hořínková.
Co mají společného novorozenci a teenageři
Zajímavostí u dětského stavebního spoření ovšem podle expertů jsou období, kdy lidé svým dětem či vnoučatům smlouvy zakládají. Nejčastěji to totiž bývají pro ty nejmenší miminka, protože se smlouvy sjednávají často krátce po narození anebo to jsou naopak pro teenagery, kteří právě získali svůj občanský průkaz v 15 letech. Pro založení stavebního spoření dítěti přitom stačí jen rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
„Za posledních 10 let uzavírali rodiče smlouvu dítěti nejčastěji do prvního roku od narození (17 %). Uzavírají tak třikrát více smluv než v každém dalším roce života dítěte,“ popisuje Stanislav Oliva z Domény Budoucnost od Buřinky a dodává, že ale v posledních dvou letech je tento podíl smluv do prvního roku od narození nižší (12 %). Dalším významným obdobím, kdy se pak podle něj smlouvy stavebního spoření pro děti často sjednávají je 15. rok života dítěte (7 %). Na každý další rok pak jinak připadá 4 až 5 procenta podílu dětských smluv.
Pár statistik...
Dětské smlouvy tvoří jen například u České spořitelny přibližně 24 procent na portfoliu všech smluv, tedy podle OIivy asi 133 tisíc smluv dětí v objemu 50 miliard korun cílové částky. A podobná čísla, kolem 25 procent dětských smluv, pak uvádí také například ČSOB stavební spořitelna.
Nejčastější využití peněz naspořených na stavebním spoření bývá podle Hořínkové na náklady související se vstupem do dospělosti. To v praxi znamená, že mladí své stavebko využívají například na studium, první bydlení, vybavení domácnosti nebo na své první auto. Část lidí pak peníze využívá už hned i na rekonstrukci nebo pořízení nemovitosti, kdy se rozhodnou využít i úvěr ze stavebního spoření.
Počet všech nových smluv o stavebním spoření se pohybuje na loňské úrovni, když jich klienti uzavřeli 270 448, klesla však úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Meziročně se počet uzavřených smluv snížil o 1,5 procenta na 270 448. Výrazněji klesla cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu za prvních sedm měsíců roku dosáhla 177,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 procenta méně. Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452 637.
Přehled aktuálních nabídek stavebních spořitelen pro děti
Stavební spořitelna ČS (Buřinka)
Úroková sazba: 2 % p.a.
Finanční zvýhodnění: ano, 6 x 1 000 Kč ročně při uzavření online, jinak 5 x 1 000 Kč ročně
Speciální bonus jen pro děti: ano, jednorázově 500 Kč
Bonus za velký vklad: ano, 2 500 Kč při vkladu min. 75 000 Kč do 5 měsíců od uzavření smlouvy
Roční poplatek za vedení účtu: 325 Kč, celkem 1959 Kč za celou dobu
Raiffeisen Stavební spořitelna
Úroková sazba: 2 % p.a.
Finanční zvýhodnění: ano, 7 000 Kč při vkladu 15 000 Kč do 10 měsíců od uzavření smlouvy, a to na smlouvu stavebního spoření nebo na běžný účet u RB.
Speciální bonus jen pro děti: ne
Bonus za velký vklad: ne
Roční poplatek za vedení účtu: 325 Kč, celkem 1959 Kč za celou dobu
Modrá pyramida (KB)
Úroková sazba: 3 % p.a. (základní úročení 0,5 % p.a. a bonusový úrok 2,5 % p.a. po dobu 6 let, a to až do výše vkladu 300 000 Kč)
Finanční zvýhodnění: ne
Speciální bonus jen pro děti: ne
Bonus za velký vklad: ne
Roční poplatek za vedení účtu: 300 Kč, celkem 1800 Kč za celou dobu
ČSOB Stavební spořitelna
Úroková sazba: 0,5 % p.a.
Finanční zvýhodnění: ano, 6 x 1 000 Kč ročně
Speciální bonus jen pro děti: ne
Bonus za velký vklad: ano, 2 000 Kč při vkladu minimálně 50 000 Kč do 4 měsíců od založení smlouvy. Aktivní klienti s běžným účtem ČSOB mohou získat navíc až 2 520 Kč (aktivita se posuzuje jen u účtu rodiče, ale dítě starší 7 let musí mít také účet).
Roční poplatek za vedení účtu: 360 Kč, celkem 2160 Kč za celou dobu
MONETA Stavební Spořitelna
Úroková sazba: 1,8 % p.a.
Finanční zvýhodnění: ano, 6 x 1 000 Kč ročně, bonus 500 Kč za online sjednání smlouvy
Speciální bonus jen pro děti: ne
Bonus za velký vklad: ano, 3 000 Kč lze získat při počátečním vkladu alespoň 120 000 Kč do 4 měsíců od sjednání smlouvy.
Roční poplatek za vedení účtu: 324 Kč, celkem 1944 Kč za celou dobu
Zdroj: Stavební spořitelny, Orbi
