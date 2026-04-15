Češi chtějí platit digitálně. Visa ocenila banky, které mění trh
Český platební trh dál zrychluje a patří k nejvyspělejším v Evropě. Visa Awards 2025 ukazují jeho hlavní hybatele. Které banky a firmy stojí za změnou způsobu, jakým Češi dnes platí?
Společnost Visa i letos ocenila klíčové hráče českého bankovního a platebního trhu. Ocenění Visa Awards 2025 putovala bankám, které v uplynulém roce nejvýrazněji přispěly k rozvoji digitálních plateb, inovací a zákaznické zkušenosti. Výsledky potvrzují, že Česko patří v digitálním placení ke špičce. Mediálním partnerem ocenění je i zpravodajský portál Newstream.
Slavnostní večer se konal v pražské galerii Signal Space a nesl se v retrofuturistickém duchu – jako pohled na budoucnost placení, která se ale podle organizátorů odehrává už dnes.
Digitální platby dominují
Z dat společnosti Visa vyplývá, že digitální placení preferuje už 84 procent Čechů. Platbu kartou považuje za nejrychlejší 91 procent lidí a více než polovina by podpořila i povinné přijímání digitálních plateb. „Inovace už nejsou jen o technologii, ale hlavně o tom, jak zjednodušit každodenní život klientům,“ říká Petr Polák. Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.
Uspěly banky i fintechy
Nejúspěšnější bankou letošního ročníku se podle Visa stala Raiffeisenbank, která získala ocenění za největší podíl aktivních karet (#1 Issuer). V oblasti akceptace plateb dominovala společnost Global Payments.
Fio banka bodovala v růstu nových karet, Komerční banka získala dvě ocenění – za udržitelnost a nejlepší pobočku.
Silné zastoupení měla i Česká spořitelna, která uspěla v kategoriích zaměřených na digitální služby a firemní klientelu. mBank si odnesla cenu za inovace, zejména v oblasti nositelné elektroniky.
Ocenění i pro konkrétní osobnosti
Visa tradičně oceňuje i jednotlivce. Titul lídra platebních systémů získala Daniela Pešková z České spořitelny.
„Za každou inovací stojí lidé. Nejde jen o velké skoky, ale o stovky drobných zlepšení, která klientům usnadňují život,“ doplňuje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Nové služby i spolupráce bank
Vedle tradičních kategorií ocenění reflektovala i nové trendy. Partners Banka uspěla v oblasti „Visa as a Service“, zatímco fintech wFlow byl oceněn za rozvoj nových platebních scénářů.
Společný projekt sdílených vkladomatů vynesl ocenění třem bankám – ČSOB, České spořitelně a Raiffeisenbank. MONETA Money Bank pak bodovala v segmentu prémiových karet.
Nejen armáda, energetika a technologie. Další oblastí, kde Evropě hrozí potenciální průšvih, jsou karetní systémy. Evropané platí hlavně americkými kartami a přes jejich infrastrukturu, kontinent musí snížit závislost, vidí úředníci.
Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém
Money
Nejen armáda, energetika a technologie. Další oblastí, kde Evropě hrozí potenciální průšvih, jsou karetní systémy. Evropané platí hlavně americkými kartami a přes jejich infrastrukturu, kontinent musí snížit závislost, vidí úředníci.
Venezuela, Grónsko, celní smršť. Spojené státy aktuálně nejsou zrovna spolehlivým partnerem. Donald Trump se konfliktů nebojí, ostatně má v rukou řadu nástrojů, jak si vynucovat poslušnost. Jedním z nich mohou být i obyčejné platební karty. Evropané si to začínají uvědomovat. Zdá se, že nejdál jsou Britské banky.
Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA
Politika
Venezuela, Grónsko, celní smršť. Spojené státy aktuálně nejsou zrovna spolehlivým partnerem. Donald Trump se konfliktů nebojí, ostatně má v rukou řadu nástrojů, jak si vynucovat poslušnost. Jedním z nich mohou být i obyčejné platební karty. Evropané si to začínají uvědomovat. Zdá se, že nejdál jsou Britské banky.
