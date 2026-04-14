Amazon chce konkurovat Starlinku. Za 240 miliard kupuje provozovatele satelitů Globalstar
Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).
Akcionáři společnosti Globalstar se podle dohody budou moci rozhodnout, zda za každou svou akcii obdrží 90 dolarů, nebo 0,3210 akcie Amazonu.
Společnost Amazon v roce 2019 představila plány na vytvoření sítě satelitů, která by poskytovala spotřebitelům, podnikům i vládám vysokorychlostní internet. Od loňského dubna vypustila do vesmíru už přes 240 satelitů, píše server CNBC. Projekt původně nesl název Kuiper, firma ho však nedávno přejmenovala na Leo.
Firmu Amazon v roce 1994 založil americký podnikatel Jeff Bezos. Společnost se ze skromného prodejce knih postupně rozrostla v největší internetový obchod a poskytovatele cloudových služeb na světě. Provozuje také například streamovací službu Prime. Bezos v roce 2000 založil rovněž společnost Blue Origin, která vyvíjí technologie pro komerční lety do vesmíru.
Muskovu síť Starlink nyní tvoří zhruba 10 tisíc satelitů. Musk v minulosti poskytl Starlink také například Ukrajině, a to po zahájení ruské vojenské invaze z února 2022. Později čelil obvinění, že pomohl Rusku, když službu při ukrajinské protiofenzivě v září 2022 na některých místech vypnul.
