newstream.cz

Amazon chce konkurovat Starlinku. Za 240 miliard kupuje provozovatele satelitů Globalstar

Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

Akcionáři společnosti Globalstar se podle dohody budou moci rozhodnout, zda za každou svou akcii obdrží 90 dolarů, nebo 0,3210 akcie Amazonu.

Společnost Amazon v roce 2019 představila plány na vytvoření sítě satelitů, která by poskytovala spotřebitelům, podnikům i vládám vysokorychlostní internet. Od loňského dubna vypustila do vesmíru už přes 240 satelitů, píše server CNBC. Projekt původně nesl název Kuiper, firma ho však nedávno přejmenovala na Leo.

Firmu Amazon v roce 1994 založil americký podnikatel Jeff Bezos. Společnost se ze skromného prodejce knih postupně rozrostla v největší internetový obchod a poskytovatele cloudových služeb na světě. Provozuje také například streamovací službu Prime. Bezos v roce 2000 založil rovněž společnost Blue Origin, která vyvíjí technologie pro komerční lety do vesmíru.

Muskovu síť Starlink nyní tvoří zhruba 10 tisíc satelitů. Musk v minulosti poskytl Starlink také například Ukrajině, a to po zahájení ruské vojenské invaze z února 2022. Později čelil obvinění, že pomohl Rusku, když službu při ukrajinské protiofenzivě v září 2022 na některých místech vypnul.

Posílení ukrajinské obrany. Německo nakoupí stovky raket Patriot

Německo zaplatí za stovky raket do systémů protivzdušné obrany Patriot, které pro Ukrajinu vyrábí americká zbrojní firma Raytheon. U příležitosti německo-ukrajinských vládních konzultací to oznámilo německé ministerstvo obrany. S německou firmou Diehl Defence se dohodlo na financování dalších systémů protivzdušné obrany IRIS-T pro Ukrajinu. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

Ministři obrany Německa a Ukrajiny Boris Pistorius a Mychajlo Fedorov dnes podepsali dohodu o prohloubení obranné spolupráce svých zemí. Učinili tak u příležitosti vládních konzultací, kterých se zúčastnili i kancléř Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Fedorov na telegramu napsal, že různé části dohody mají v součtu hodnotu čtyř miliard eur.

Ropovod Družba, klíčová tepna pro dodávky ruské ropy do střední Evropy, by měl být podle ukrajinského prezidenta opět plně funkční do konce dubna. Opravy zařízení poškozeného lednovým ruským útokem se blíží ke konci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Německo a Ukrajina podle dohody rovněž vytvoří společný podnik na výrobu dronů. „Cílem je dodávka tisíců dronů k posílení obranyschopnosti ukrajinských ozbrojených sil,“ uvádí tisková zpráva německého ministerstva. Ukrajina bude s Německem podle dohody také sdílet digitální data z bojiště, která poslouží při vývoji zbraňových systémů.

Německé ministerstvo později uvedlo, že Berlín zaplatí za „několik stovek raket Patriot“, které pro Ukrajinu vyrábí americká firma Raytheon. „Navíc jsme se dohodli s firmou Diehl Defence na dodávce dalších odpalovacích zařízení pro systémy protivzdušné obrany IRIS-T. Také tento záměr bude financován Německem a výrazně zlepší ochranu kritické infrastruktury a měst,“ dodalo ministerstvo.

Německo je největším evropským poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Berlín podle ministerstva obrany napadené zemi od února 2022 zajistil pomoc za zhruba 55 miliard eur (1,3 bilionu korun). V německém rozpočtu na letošní rok je na pomoc Ukrajině vyhrazeno 11,5 miliardy eur.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Berlíně oznámil, že ropovod Družba bude do konce dubna znovu uveden do plného provozu. Učinil tak na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Friedrich Merz po jejich jednání zaměřeném na energetickou bezpečnost a další podporu Ukrajiny.

Ropovod Družba, jeden z nejdelších ropovodů na světě, byl v lednu poškozen při ruském dronovém útoku na infrastrukturu na západě Ukrajiny. Incident přerušil část dodávek ropy do střední Evropy, zejména do Maďarska a Slovenska, které jsou na tomto koridoru historicky závislé.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina neměla žádný zájem na zdržování oprav. „Naopak jsme pracovali nepřetržitě, abychom obnovili provoz co nejdříve. Energetická stabilita regionu je v našem společném zájmu,“ uvedl. Reagoval tak na kritiku ze strany Budapešti a Bratislavy, podle nichž Kyjev opravy záměrně zpomaloval.

Maďarsko i Slovensko v posledních měsících opakovaně upozorňovaly na rizika spojená s výpadky dodávek a vyzývaly Evropskou unii k aktivnějšímu řešení situace. Obě země patří mezi státy, které i přes snahu EU o diverzifikaci zdrojů nadále využívají ruskou ropu dopravovanou právě ropovodem Družba.

Podle analytiků však současná situace znovu otevřela širší debatu o energetické závislosti Evropy na Rusku. Evropská unie se po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 snaží postupně snižovat dovoz ruských fosilních paliv, avšak některé státy si vyjednaly výjimky právě kvůli infrastrukturním omezením.

Kancléř Merz na tiskové konferenci uvedl, že Německo podporuje rychlé dokončení oprav a zároveň zdůraznil nutnost dalšího posilování energetické bezpečnosti Evropy. „Tato událost ukazuje, jak zranitelná může být infrastruktura v době konfliktu. Diverzifikace zdrojů a tras zůstává klíčová,“ řekl.

Oprava ropovodu Družba probíhala za složitých podmínek, neboť oblast na západě Ukrajiny je opakovaně terčem ruských útoků na energetickou infrastrukturu. Ukrajinské úřady přesto uvádějí, že většina klíčových prací je již dokončena a zbývají poslední technické testy.

Obnovení provozu by mělo přispět ke stabilizaci dodávek ropy do regionu a zmírnit napětí mezi Ukrajinou a některými jejími sousedy. Zároveň však podle expertů zůstává otázkou, nakolik se Evropa dokáže v budoucnu obejít bez podobných strategických tras spojených s Ruskem.

